Șefa CNAS sugerează ca vaccinarea să devină obligatorie: „Să dăm copiilor dreptul să crească sănătoși”

Șefa CNAS, Valeria Herdea, sugerează ca vaccinarea să devină obligatorie și spune că nu ar trebui „discutată ca opțională”. Aceasta susține că oamenii trebuie să înțeleagă beneficiile vaccinării.

au fost făcute, luni, în cadrul conferinței „Noul sezon epidemic: cinci ameninţări pentru Sănătate. Cum reacţionăm”, organizată de Dcnews.

Valeria Herdea susține că deși populația a trecut printr-o pandemie, „lecțiile” învățate în perioada COVID-19 par să fi fost date uitării. Șefa CNAS spune că tot mai puțini părinți apelează la vaccinarea antirujeolică recomandată copiilor.

„În ultima perioadă, postpandemie, am asistat la un fenomen paradoxal. Deşi am trecut prin pandemie şi am înţeles ce înseamnă să fii vaccinat şi să faci faţă la boli infecţioase, am uitat foarte repede lecţiile pandemiei. Acoperirea vaccinală a scăzut foarte mult, de exemplu rată de aproximativ 70% pentru vaccinarea antirujeolică”, a declarat președintele CNAS.

„Vaccinarea nu ar trebui discutată ca opţională”

Totodată, Valeria Herdea menționează că, deși vaccinarea antigripală este gratuită pentru bătrâni, se înregistrează o scădere a persoanelor vaccinate și în acest caz. În opinia sa, oamenii trebuie să capete încredere în .

Aceasta sugerează că vaccinul ar trebui să fie obligatoriu. „Trebuie să facem ceva să crească încrederea populaţiei în personalul medical. Să înţeleagă oamenii care sunt beneficiile vaccinării. (…) Din punctul meu de vedere, şi îmi asum ceea ce spun, vaccinarea nu ar trebui discutată ca opţională.

Fiecare dintre noi a avut o şansă să fie vaccinat şi protejat atunci când era copil. La vremea respectivă nu aveam acces la toate vaccinurile care se găsesc în prezent. Ţine doar de noi să ne vaccinăm copiii, pentru a le da dreptul să crească sănătoşi”, mai spune șefa CNAS, potrivit

Această idee a fost susținută și de Simin-Aysel Florescu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Victor Babeş. El spune că ar trebui introdusă o lege a vaccinării pentru a trece „de pragul explicațiilor”.

Specialistul a punctat că atunci când vorbim de sănătate publică, „vaccinarea nu mai este o alegere individuală”. Cu cât părinții refuză să-și vaccineze copiii, cu atât mai mult crește riscul apariției unor epidemii și a cazurilor complicate, potrivit acestuia.