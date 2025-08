Șefa CSM, declarație-șoc despre tăierea banilor de la speciali: „O pensie de 11.000 de lei este mică. Noi suntem unici”

Șefa CSM a făcut mai multe declarații interesante în urma scandalului privind tăierea banilor de la speciali, adică de la magistrați, fie că vorbim despre procurori, judecători sau alte categorii din sistemul judiciar care încasează pensie de serviciu.

ADVERTISEMENT

Șefa CSM, declarație-șoc despre tăierea banilor de la speciali

În cadrul unui interviu pentru , Elena Costache a declarat că o pensie în cuantum de 70% din salariul net al unui magistrat, adică circa 11.000 de lei, este insuficientă pentru un trai decent, mai ales că, prin natura meseriei, acesta are parte și de mai multe interdicții.

„O să-mi asum și un răspuns direct. Da, mi se pare puțin. Și vă spun și de ce mi se pare puțin. Haideți să vedem cât ia un salariu mediu. Venit net lunar la nivel de Curte de Apel – 20.000 de lei. Tribunal – 17.947. Judecătorie – 16.157. Să aplicăm 70% din aceste procente. Ar fi 11.309 lei pensie.

ADVERTISEMENT

Eu n-am voie să fac nimic ca judecător. Eu nu pot, după ce judec un dosar, să-mi deschid birou de avocatură acasă și să acord consultații juridice și să mai câștig niște bani. Picăm în acest păcat al comparațiilor care nu-și au rostul. Din toate punctele de vedere suntem, cum să spun, unici”, a afirmat șefa CSM.

„Totul ține de bani”

Elena Costache nu s-a oprit din șirul afirmațiilor controversate. E a respins vehement comparația între pensia primită de un magistrat și salariul unui angajat din alt sector. Întrebată despre acest lucru, ea a răspuns prin faptul că parcursul academic al unui magistrat, până să ajungă în funcție, și activitatea desfășurată sunt net superioare oricărei alte profesii.

ADVERTISEMENT

„Omul de care faceți dumneavoastră referire nu cred că a dat examenele pe care le dăm noi ca să ajungem în profesie. Nu este ușor să ajungi magistrat. Nu cred că are parte de munca pe care o desfășurăm și, credeți-mă, o spun cu toată responsabilitatea și cu tot respectul față de orice om din țara asta care muncește. Nu vreau să minimalizez sau să cobor în derizoriu munca cuiva. Doamne ferește!”, a spus Costache pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Sunt sau nu magistrații coruptibili?

Aceasta a fost întrebată, de asemenea, dacă are vreo legătură cu nivelul veniturilor încasate. Șefa CSM nu s-a ferit să ofere un răspuns categoric, menționând că, în baza salariilor, un magistrat nu mai are nevoie să încalce legea pentru bani în plus.

ADVERTISEMENT

„Bineînțeles, evident că ține de bani. Este vorba despre independență financiară și nu o spun eu. O spun legile, o spune statutul nostru, o spun organismele internaționale, o spune Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o spune Curtea Constituțională a României în toate deciziile. Păi îți creează independență financiară, înlătură posibilitatea oricărei tentative de corupere – de ce să n-o spunem – a magistraților.

Și nu neapărat din prisma magistratului, ci din prisma cetățeanului – o percepție că acel magistrat poate fi coruptibil. Toată această imagine publică care ni s-a creat este rezultatul unor ani de denigrare, unor ani de campanie acerbă, aș putea spune, care în momentele de campanie electorală, din păcate, a atins cote fulminante, a atins apogeul împotriva noastră”, a afirmat Elena Costache.

Scenariul CCR, în picioare

În ceea ce privește reforma pensiilor speciale, ce include creșterea vârstei de pensionare, interzicerea cumulului pensie-salariu și reducerea pensiei, Elena Costache a spus că . Mai mult, nu spune „nu” scenariului în care aceste măsuri să fie puse pe masa CCR pentru o soluție.

„Pe acest pachet – nu. Trebuie să se vină cu alte propuneri și să vedem argumentele care stau la baza lor. (…) Depinde dacă se merge în continuare cu acest proiect, dacă se insistă în acest proiect sau nu se insistă”, a conchis președinta Consiliului Superior al Magistraturii.