Şefa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se pensionează la 53 de ani, în plin scandal legat de pensiile speciale!

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) Corina Corbu se retrage din funcție cu două luni înainte de finalul mandatului. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, miercuri, cererea de eliberare din funcție a judecătoarei prin pensionare anticipată.

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către preşedintele României a propunerii privind: (unanimitate) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 20 iulie, a judecătorului Corina Alina Corbu, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, potrivit ordinii de zi soluţionate.

Mandatul Corinei Corbu la urma să se încheie în septembrie, însă retragerea sa anticipată a deschis calea pentru numirea Liei Savonea în funcția de președinte al instanței supreme.

Cine îi ia locul Corinei Corbu la șefia Instanței Supreme

Decizia a fost luată de Secția pentru judecători a CSM pe 23 iunie, cu nouă voturi „pentru” și unul „împotrivă”. Astfel, Lia Savonea revine la vârful justiției românești după ce, în 2019, a condus Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecătoarea a fost anterior președinta Curții de Apel București și a promovat la Secția Penală a Înaltei Curți în primăvara lui 2023. De-a lungul carierei, numele său a fost asociat cu mai multe decizii controversate, printre care declararea ca neconform a rechizitoriului din dosarul „Revoluției” și dispunerea rejudecării cazului Mario Iorgulescu.

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a trimis către președintele României 22 de cereri de pensionare și așteaptă avizarea altor 28. Se pare că mai mulți magistrați aleg să iasă din sistem, fix în perioada în care se vorbește tot mai des despre anumite schimbări

Pensionări pe bandă rulantă în magistratură

În paralel, CSM a trimis președintelui României 22 de cereri de pensionare și așteaptă avizarea altor 28, semn că tot mai mulți magistrați aleg să iasă din sistem înainte de eventualele schimbări legislative. Recent, , explicând că este inechitabil față de restul populației și dăunător pentru economia țării.

”Am văzut asta în cele trei luni de zile cât am fost preşedinte interimar, când am semnat pensionările. Am rămas surprins, pentru că nu ştiam că vârsta medie de pensionare este de 48 de ani şi am devenit un om cât se poate de convins că aceste lucruri nu mai pot continua pentru că sunt anormale şi le vom corecta. Iar corecţia pe pensii speciale este unul din jaloanele pe care România trebuie să le îndeplinească”, a declarat premierul.

Ce spune Ilie Bolojan despre pensionările magistraților

Potrivit lui, sunt multe cazuri în care magistrații se retrag înainte de 50 de ani, invocând prevederi speciale care le permit acest lucru. Bolojan a promis că în următoarele luni va lucra la un pachet legislativ temeinic, care să reziste și în fața unui eventual control de constituționalitate.

”Avem nevoie de legi speciale, de nişte calcule care să stea în picioare, pentru că s-au mai făcut astfel de corecţii care au fost anulate de Curtea Constituţională. Şi atunci vrem spectacol să anunţăm nişte măsuri care ştim că nu au finalitate sau mai bine le explicăm la oameni? Vom corecta aceste lucruri, dar lăsaţi-ne o lună, două, să putem lucra temeinic şi dacă venim cu o măsură, ea într-adevăr să aibă finalitate”, a mai explicat politicianul.