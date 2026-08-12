Șefa TVR recunoaște greșeala de la cursa lui David Popovici: „Un coleg a întrerupt emisia”. Ce s-a decis pentru marea finală de la 100 metri. Exclusiv

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Nemulțumirea românilor după momentul în care TVR a întrerupt transmisia cursei lui David Popovici, exact în clipa în care sportivul român își savura calificarea în finala probei de 100 metri liber, a ajuns direct la conducerea televiziunii publice.

Șefa TVR recunoaște greșeala: reclama care a întrerupt momentul de glorie al lui David Popovici nu avea ce să caute acolo

În exclusivitate pentru FANATIK, șefa TVR, Adriana Săftoiu, recunoaște că ceea ce s-a întâmplat la semifinala lui David Popovici ce a dus la un record al competiţiei a fost o greșeală și instituția a început deja verificările pentru a stabili cine a luat . Reacția vine după valul de comentarii apărute în mediul online, unde telespectatorii au criticat faptul că reclamele au intrat pe TVR 1 și TVR Sport tocmai peste imaginile cu David Popovici, după una dintre cele mai spectaculoase semifinale ale sale.

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„În momentul acesta e clar că vorbim despre o greșeală umană. Unul dintre colegi a luat această decizie să întrerupă emisia. Nu e încă foarte clar cine. Se face o analiză, o cercetare și sper ca până mâine să fie foarte clar cine a luat această decizie, pentru că sunt mai mulți responsabili în acest moment, dar nu mi-e foarte clar cine anume. E clar o greșeală umană decizia unora dintre colegi de a întrerupe emisia”, a declarat Adriana Săftoiu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Comentatorul cursei, Emil Hossu Longin, „tăiat” în mijlocul frazei

Momentul care a venit imediat după ce Popovici a oprit cronometrul la 46,72 de secunde, stabilind un nou record al competiției, calificându-se în mod spectaculos în marea finală care va avea loc astăzi, 12 august 2026. de comentatorul Emil Hossu-Longin, însă fraza acestuia a fost literalmente tăiată la intrarea publicității. „Daaaviddd Popovici coboară lejer sub 47 de secunde…46.72…absolut magic! David Popoviiiici! Și-a bătut…”, a spus comentatorul, înainte ca transmisia să fie întreruptă.

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Directorul de la TVR Sport explică reclamele din timpul cursei lui Popovici şi dezvăluie solicitarea Raiffeisen Bank

Mihnea Ionescu, directorul TVR Sport, explică pentru FANATIK ce s-a întâmplat în regia transmisiei și admite că publicitatea a intrat cu aproximativ 20-25 de secunde prea devreme. „Au fost interesați clienții să cumpere spațiu pentru publicitate fiind David Popovici. Nu cred că e un secret pentru nimeni că el e imaginea pentru acea bancă, Raiffeisen. Pe TVR Sport a fost reclamă de 20 de secunde, a ieșit nefericit, a fost greșeala unui coleg, încă investigăm care coleg a greșit editorial sau tehnic: secretar emisie, tehnician sau producător sport. A ieșit cu 20 de secunde prea devreme. În mod normal trebuia să mai curgă reluarea cursei. Se dădea un highlight al cursei. După acel prim-plan al lui Popovici pe care s-a tăiat urma un highlight, apoi un clasament cu cei opt calificați. În mod normal acolo trebuia ieșit în publicitate. S-au grăbit cu 20-25 de secunde. Nu este un interval exact. Au fost un pic prea grăbiți”, a declarat Mihnea Ionescu, pentru FANATIK.

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Calupul publicitar buclucaș de la TVR 1 nu era alocat lui David Popovici, ci ținea de tronsonul orar

Directorul TVR Sport spune că, în cazul TVR 1, problema a fost diferită. Spotul publicitar care a intrat imediat după ce cursa s-a încheiat era prevăzut pe tronsonul orar în care s-a difuzat programul de sport, iar în opinia lui Ionescu, putea să mai fie amânat cu câteva secunde. „După acea reluare urmau alții în bazin. Au venit ceremoniile de premiere pentru femei 100 metri liber și apoi au fost alte curse. Sesiunea curge, nu stă după noi sau după altcineva, ele sunt programate la minute fixe, interval fix. La TVR 1, din punctul meu de vedere, a fost acel calup publicitar care nu era alocat lui David, ci era alocat tronsonului orar. Acela putea să intre lejer în altă parte.

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Pe Sport, Raiffeisen a cumpărat publicitate pe cursele lui David, adică înainte de cursă și după cursă. Au fost de câteva secunde. La TVR 1 a fost acea eroare de calup, nu trebuia să intre acolo. Nu trebuia, a fost nefericită pus spotul acolo. Există publicitate aferentă tronsonului orar și există publicitate aferentă tronsonului orar și una plătită pe un anumit target, în speță David Popovici aici”, a completat omul de la conducerea TVR Sport.

Ce a decis TVR pentru finala de 100 metri liber a lui David Popovici: „Fără reclame pe TVR 1 imediat după finalul cursei!”

Pentru marea finală, ce are loc miercuri de la ora 19:52, TVR anunță deja o soluție menită să evite repetarea situației. „Am vorbit să găsim soluții să nu se suprapună nicio secundă publicitatea de la TVR 1 cu cea de la TVR Sport. Pe TVR 1, calupul de dinainte de finala lui David Popovici va face să nu se vadă două finale fără români. Nu știu exact cum va intra pe programare și am convenit să se mute toată publicitatea pe TVR Sport. Asta s-a întâmplat și ieri, pe TVR 1 s-a văzut doar semifinala lui David, nu şi semifinala 1. Noi căutăm să le oferim telespectatorilor să vadă tot. TVR Sport are oricum foarte puțină publicitate spre deloc. Dar încercăm ca să nu avem reclamă imediat după finalul cursei, pe TVR1, cum s-a întâmplat la semifinală”, a mai declarat Mihnea Ionescu, pentru FANATIK.