Şefa Zoo Piteşti, unde un angajat a fost omorât de tigru, dă detalii despre tragedie. „Eram aproape și l-am auzit strigând”

Directoarea Grădinii Zoologice din Pitești a făcut o serie de declarații după ce un angajat a fost omorât de un tigru. Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul tragediei.

„Este vorba despre o neglijență”

Apar noi detalii cu privire la . Acolo, un bărbat de 52 de ani a fost mușcat de cap de un tigru. Angajatul nu și-ar fi luat măsurile de siguranță necesare.

ADVERTISEMENT

„Era îngrijitorul care făcea curățenie la animale, cel care răspundea de carnivore în această zi. Conform procedurii, animalele sunt scoase din interior, sunt blocate, sunt anumite tehnici. Se pare că a apărut o anumită neglijență”, a declarat Niculina Popescu, șefă în cadrul ADP Pitești, conform

În cadrul grădinii zoologice există șase tigri, însă doar unul a fost în preajma îngrijitorului la acel moment. Totuși, exista posibilitatea ca . Din fericire, s-a intervenit la timp.

ADVERTISEMENT

„Eram aproape și l-am auzit strigând și atunci am intervenit pentru a preîntâmpina evadarea tigrilor în exterior. Am reușit să încuiem ușa ca să nu permitem accesul tigrilor în grădina zoologică și apoi am reușit, prin proceduri specifice, să scoatem tigrul, care l-a atacat, din interior”, a mai declarat șefa Grădinii Zoologice din Pitești.

Mai mult, aceasta susține că a reușit să evite o tragedie și mai mare, folosindu-se de jeturi de apă și făclii pentru a îndepărta tigrul și a-l împiedica să mai facă alte victime.

ADVERTISEMENT

Acesta este un incident fără precedent în ultimii 50 de ani. Bărbatul avea o experiență de peste 8 ani în acest domeniu. Era angajat în cadrul Grădinii Zoologice Pitești din anul 2015.

Ce spun autoritățile

”Astăzi, 9 decembrie 2024, H. D., în vârstă de 52 de ani, angajat al Grădinii Zoologice Pitești, a fost implicat într-un tragic incident.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor preliminare, acesta s-a prezentat la serviciu fără a semnala probleme de sănătate, însă, în timpul desfășurării activităților zilnice, a intrat în cușca tigrului fără a respecta protocolul de siguranță specific, prevăzut în procedura de protecție a muncii pe care toți angajații instituției o cunosc și sunt instruiți să o aplice întocmai”, a transmis instituția pe Facebook.