Șefi noi în industria de Apărare și schimbări majore în MApN. Cum e politizată politica de înarmare a României

La începutul lunii mai, Guvernul României a aprobat bugetul pe anul în curs al Romarm, principala companie din industria de apărare a țării, cu un plus de 27% pe partea de venituri. Compania a ajuns astfel de venituri de peste 1,8 miliarde lei, însă a are alocat pentru investiții doar 7,8 milioane lei, în condițiile în care cheltuielile companiei au crescut cu același procent de 27%. Compania aflată în subordinea Ministerului Economiei are însă și o nouă conducere.

Conducere nouă la Romarm

După ce, la începutul anului 2023, într-un dosar ce viza producerea măștilor de protecție de către Romarm, compania de armament a fost condusă de către Emanuel Ioana. În momentul numirii acesta , și a condus cea mai importantă companie din industria de armament până la finalul anului trecut. Pe site-ul ANI are depusă, la data de 30 noiembrie, declarația de avere de la încetarea contractului de mandat.

După doi ani în care, și pe fondul conflictului din Ucraina, , Romarm are astăzi un nou director general. Este vorba de Luis Vlădoiu, potrivit site-ului companiei. Nu e clar exact când a fost numit acesta în funcție, decizia nu apare în Hotărârile AGA, iar în CV-ul publicat pe site-ul Romarm, la data de 10 martie acesta era încă „director dezvoltare” în cadrul companiei.

Luis Vlădoiu este licențiat în studii economice la Universitatea Titu Maiorescu (2002), iar apoi a lucrat ca expert în cadrul Ministerului Economiei până în anul 2007. Următorii trei ani și-i petrece în cadrul AVAS (actuala AAAS) unde este implicat în derularea fondurilor pentru companiile din industria de apărare. În această perioadă face și studiile postuniversitare de la Universitatea Națională de Apărare, Carol I (2008).

După anul 2010 lucrează doar în cadrul companiilor din industria de apărare, 2010-2012 – economist la IOR SA, companie deținută de Romarm, 2012-2017, Romarm, perioadă în care este și consilier economic al directorului Romarm, dar și șef serviciu al direcției privind strategia de dezvoltare a companiei. Până în 2025 ocupă alte două funcții în cadrul companiei, fiind pe rând economist în cadrul serviciului de inspecție generală, anticorupție și apoi al serviciului de investiții. De-a lungul cariere a făcut parte din consiliile de administrației a multora dintre companiile deținute de către Romarm (Fabrica de arme Cugir, Uzina mecanică Sadu, etc..).

Potrivit ultimei declarații de avere, acesta încasa un salariu de 121.000 lei pe an de la Romarm, plus alte 2000 lei, ca cenzor al unei asociații de proprietari din Sectorul 6. Soția sa este funcționar public, angajată în cadrul ANAF. Soții Vlădoiu au mai multe proprietăți moștenite în județul Dâmbovița, și două apartamente cumpărate în Capitală. În bancă, dețin economii de 30.000 lei, iar la bănci au două credite de aproape 80.000 euro.

Rămâne de văzut care va fi mandatul său în fruntea Romarm, în condițiile în care de câteva săptămâni, compania are și un nou Consiliul de Administrație.

Noii administratori ai Romarm și legăturile politice

În noiembrie 2024 sunt numiți cinci noi administratori. Mandatele sunt provizorii, pe o durată de doar cinci luni, până la finalizarea procesului de selecție al noilor administratori, ce urmau să fie numiți pe durata unor mandate complete, de patru ani. Acest lucru avea să se întâmple în luna martie, la ședința AGA din 7 martie. Sunt schimbări ce vin în contextul în care România se pregătește să fie parte importantă a programului de înarmare finanțat la nivelul UE, ReArm Europe – Readiness 2030.

Noul președinte al Consiliului de Administrație avea să fie ales Constantin Alexie Cotan Bodolan, cel care fusese numit provizoriu în fruntea CA-ului încă din luna noiembrie. Constantin Bodolan este absolvent de ASE (2002), iar începând cu anul 2ooo lucrează ca manager în publicitate, întâi în presa scrisă iar apoi în cadrul companiei DBV Media House, a familiei Păcuraru. În anul 2008, împreună cu alți doi asociați, își deschide propria companie de publicitate, Konektica Advertising. Firma este astăzi radiată, iar în cel mai bun al al său, 2011, a raportat un profit net de 165.000 lei.

Din anul 2014 intră în administrația publică, întâi la Garda Națională de Mediu, iar apoi, începând cu anul 2016, la Primăria Capitalei în timpul mandatului Gabrielei Firea. Din august 2018, după câteva luni la Institutul Național de Administrație, acesta este angajat în cadrul Ministerului Economiei, unde rămâne în funcție în ciuda schimbărilor a cinci miniștri și tot atâtea guverne. În această postură ocupă mai multe poziții de administrator în cadrul conducerilor companiilor din subordinea ministerului, inclusiv companii din industria de apărare.

Printre noii administratori ai Romarm îl găsim pe Mihai-Dan Stan, consultant finanțe și management, cu o lungă carieră în domeniul financiar-bancar, fost administrator al Romarm între aprilie 2021 – februarie 2023, dar fără funcții în administrația publică.

Alți doi noi administratori au o lungă carieră în administrația centrală și numeroase funcții publice, dar au în spate și o carieră militară în cadrul armatei române. Este vorba de Bogdan Costaș, care din august 2023 este director general al Romaero SA, dar și administrator special al Pirochim Victoria S.A, o altă companie din industria de apărare. În vara anului 2023 a fost, timp de două luni, consilierul personal al ministrului economiei.

După o carieră de zece ani în cadrul MApN, acesta a ocupat mai multe funcții în administrația publică (director în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, director direcția investiții în Ministerul Justiției, consilier Ministerul Transporturilor, etc), și s-a aflat la conducerea mai multor companii de stat (Romatsa, Metrorex). Din anul 2017 are licență de pilot de elicopter.

Un alt nou administrator al Romarm este Ionel Daniel Butonoi, fost ofițer în armata română timp de doar patru ani (1997-2001) după terminarea studiilor superioare. După cariera militară a fost antreprenor timp de opt ani, până în anul 2009, când revine în administrația centrală, consilier de stat la cabinetul viceprim-ministrului. Între 2012 și 2020 obține două mandate de senator pe listele PSD, perioadă în care activează în comisiile de apărare și transporturi.

După 2022 lucrează ca expert în cadrul ANRE, iar din februarie 2024 este consilier al ministrului economiei, coordonator pe industria de apărare. În ultimii ani a fost administrator în mai multe companii din subordinea ministerului, precum Romaero sau Fabrica de arme Cugir.

Potrivit ultimei declarații de avere, soții Butunoi dețin un apartament de 53 mp în Capitală, cumpărat în 2023, și au economii de 72.000 lei, într-un cont deschis la CEC Bank în 2024. Potrivit documentului citat, cei doi au realizat venituri de peste 950.000 lei în anul precedent.

Avocat, fost asociat cu Ponta, în CA-ul Romarm

Ultimul dintre cei cinci noi administratori ai Romarm este Laurențiu Nicușor Gorun, avocat titular începând cu anul 2009. Absolvent a mai multor universități particulare din București, cu ceva studii în SUA (un curs de negociere la Harvard), acesta are și un curs la IDR, plus un doctorat în istoria României la Universitatea Valahia, una din universitățile preferate de politicienii români.

Potrivit CV-ului său, între 2018 și 2020 a fost asociat cu fostul premier PSD, Victor Ponta, în societatea de avocatură Gorun, Ponta și Asociații. La capitolul experiență, cu asistența de succes și reprezentare „a persoanelor cu profil înalt împotriva ziarelor naționale și locale în cadrul negocierilor și litigiilor in instanță”. De asemenea, aceștia se lăudau cu victoriile în instanță împotriva ANI. „Asistența cu succes și reprezentare a primarilor, a membrilor Parlamentului și a foștilor reprezentanți ai guvernului în fața Agenției Naționale de Integritate”.

Presa a scris că Laurențiu Gorun este finul cuplului Ponta-Daciana Sîrbu, avocatul , supranumit „Vulturul”.

Încă din anul 2011, Laurențiu Gorun figurează ca unul dintre administratorii societății Lagos V Group SRL, firmă deținută de o anume Gorun Filofteia. Deși Laurențiu Gorun este asociat în mai multe firme, această firmă este relevantă pentru că apare în declarațiile oficiale ale PSD, cu împrumuturi de 1,6 milioane lei în anul 2024 către partid. Firma apare fără activitate comercială, cu o cifră de afaceri zero și datorii de 82.000 lei pe anul 2017, ultimul an în care are depuse date financiare.

Practic, Laurențiu Gorun obține un mandat de administrator în conducerea celei mai importante companii din industria de apărare, aflate în subordinea unui minister deținut de PSD, după ce o firmă în care este asociat oferă un împrumut uriaș aceluiași partid.

Un liberal și în conducerea MApN

FANATIK a scris recent despre alte schimbări importante în industria de apărare, cum ar fi ale României. După cum am scris în luna februarie, în CA-ul acestei companii a fost numită o fostă consilieră a lui Victor Ponta, plus unul dintre secretarii de stat din MApN, numiți mai degrabă pe linie politică.

O altă schimbare importantă a avut loc la finalul lunii aprilie, chiar în conducerea MApN. Este vorba de demiterea secretarului de stat Simona Cojocaru, șefa departamentului pentru politica de apărare, post pe care l-a ocupat de la finalul anului 2019. De altfel, cariera ei în cadrul acestui departament a început încă din anul 1997, și până la numirea în funcția de secretar de stat absolvise diferite forme de pregătire în domeniul științelor militare și al relațiilor internaționale, precum Universitatea Harvard, JFK Government School, sau Royal Military College. Nu era membru al niciunui partid politic.

În locul acesteia, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu, la propunerea ministrului apărării, era numit șef al departamentului pentru politica de apărare și planificare Sorin Dan Moldovan. Acesta este membru PNL, fost deputat de Cluj, în două mandate, între 2016 și 2024.

Sorin Moldova, fost vicepreședinte al organizației PNL Cluj, este originar din Oradea, unde și-a făcut studiile liceale, iar apoi a absolvit Universitatea Româno-Americană din București (2008). În anul următor urmează cursul de „Siguranță națională” de la Colegiul Național de Apărare, precum și cursurile organizate de Institutul Diplomatic Român.

Este anul în care își începe cariera politică cu un post de consilier pentru ministrul tineretului și sportului, însă în această funcție nu rezistă decât o lună (februarie 2009), dar ajunge consilier de gradul 1A la Direcția Generală de Relații Internaționale tot la MTS. După cinci luni în această funcție, ajunge directorul acestei direcții din minister. După o perioadă ca subsecretar de stat în același minister și un stagiu ca stagiar la Parlamentul European, Sorin Moldovan părăsește administrația centrală în anul 2014.

Potrivit CV-ului său, între anii 2012 și 2016, a ocupat funcția de manager marketing la firma Labracom Construct S.R.L., cu sedii în Oradea și București. În această perioadă este inclus și anul în care a fost stagiar al unui europarlamentar la Bruxelles. Firma Labracom, care are ca obiect de activitate fabricarea unor produse din minerale nemetalice, este deținută de un anume Simion Moldovan, firma fiind radiată din data de 12 octombrie 2020, când datoriile ei erau de aproape 7 milioane lei.

În declarația de avere, depusă la finalul mandatului de deputat în decembrie 2024, acesta menționează un împrumut de 198.000 lei către PNL, asta după ce a primit o donație de 100.000 lei din partea mamei. La alegerile parlamentare de anul trecut, Sorin Moldovan a prins doar poziția a patra pe listele PNL pentru Camera Deputaților, loc ce s-a dovedit neeligibil.

În timpul mandatelor de deputat, Sorin Moldovan a fost vicepreședinte al Comisie pentru apărare și vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informației.