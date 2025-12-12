Curtea de Apel București le-a permis șefilor ANPC să revină pe funcție, deși sunt inculpați într-un dosar de șantaj și abuz în serviciu. UPDATE

ADVERTISEMENT

În plin scandal legat de justiție, Direcția Națională Anticorupție a finalizat rechizitoriul șefilor ANPC Sebastian Hotca și Anghel Liviu Paul, precum și a secretarului de stat Flavius Nedelcea, acuzați de abuz în serviciu și șantaj.

UPDATE: Adrian Cuculis, avocatul lui Paul Anghel, a confirmat că directorul ANPC își exercită în continuare funcția, cu acordul Curții de Apel București, instanța considerând că acest lucru nu reprezintă ”o văduvire a interesului public”.

Tot prin intermediul avocatului său, Anghel transmite că nu se consideră vinovat și vă va încerca să dovedească acest lucru. “Astăzi sunt trimis în judecată pentru fapte de care nu mă consider vinovat. Nu mă ascund și nu fug. Voi dovedi adevărul în fața instanței, cu fruntea sus”, a declarat Paul Angel prin intermediul avocatului său.

Doi șefi ANPC, o directoare de resurse umane și un secretar de stat, pe lista persoanelor trimise în judecată

Dosarul în care Hotca, Nedelcea și Anghel a fost înregistrat la Curtea de Apel București la data de 9 decembrie 2025, la mai puțin de trei luni după ce șefii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au fost plasați sub control judiciar. Alături de cei trei, a mai fost trimisă în judecată Elena Mirela Vasile, director de resurse umane în cadrul ANPC. Cazul se va judeca la Curtea de Apel București.

Procurorii susțin că inculpații ar fi conspirat pentru schimbarea abuzivă din funcție a unui comisar șef-adjunct din cadrul Protecției Consumatorului Caraș-Severin. DNA susține că Nedelcea i-ar fi cerut lui Hotca să o mute temporar pe șefa CJPC Caraș Severin, Isabelle Videscu.

DNA: șeful ANPC era disperat că nu scăpa de șefa CJPC

La data de 29 august 2024, , unde i s-ar fi transmis că ar fi indicat să se retragă din funcție până după alegerile parlamentare și prezidențiale, pentru a lăsa locul unei persoane agreate de organizația locală PSD.

Pentru că aceasta a refuzat, șeful ANPC ar fi discutat cu șefa de resurse umane, căreia i-ar fi solicitat să o convingă pe Videscu, iar dacă nu reușește, s-o detașeze fără alte formalități.

Presiuni uriașe pentru schimbarea unei șefe din teritoriu. Miza era una politică

În paralel, Hotca l-ar fi chemat la el și pe Paul Anghel, știind că acesta are o relație bună cu șefa de la Caraș. Procurorii DNA au interceptat discuții între Paul Anghel și Isabelle Videscu, prin care acesta încerca s-o convingă pe victimă că trebuie să accepte condițiile impuse de , în mod contrar urmând să fie transferată la sute de kilometri de casă.

„ANGHEL Paul : Ce vrei mă să obții, că nu înțeleg nimic?

Videscu Isabelle : Deci eu vreau să mă tii pe postul meu!

ANGHEL Paul : Da mă. dar nu vor în momentul ăsta.

Videscu Isabelle : Dar știu că nu….

ANGHEL Paul: îi un scandal monstru.

VASILE Mirela : în momentul ăsta.

ANGHEL Paul: MONSTRU ! MONSTRU !

VASILE Mirela: în momentul ăsta”.

Sursă: Rechizitoriu DNA

La două luni și jumătate după reținerea unui secretar de stat, DNA a finalizat dosarul și l-a trimis în judecată

În septembrie, procurorii DNA l-au reținut pe secretarul de stat din Ministerul Economiei, Constantin Flavius Nedelea și i-a pus sub control judiciar pe Sebastian Hotca și Anghel-Silviu Paul. Magistrații anti-corupție spun că Nedelcea ar fi agreat, inițial, să colaboreze cu DNA, dar ulterior ”ar fi avertizat pe unul dintre posibilii participanți” de existența acestui dosar.

„Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C”, se mai arată în comunicatul DNA.

Hotca și Anghel apar și azi în organigrama ANPC. Curtea de Apel i-a trimis înapoi la muncă

Sebastian Ioan Hotca și Paul Silviu Anghel apar și astăzi pe site-ul ANPC, primul ca vicepreședinte, iar cel de-al doilea ca director general la Direcția Generală și Surpaveghere Piață.

La finalul lunii septembrie, Curtea de Apel București a ridicat obligația inculpaților de a nu desfășura activitatea și atribuțiile corespunzătoare funcțiilor pe care le dețineau anterior. Cu alte cuvinte, după decizia CAB, Hotca s-a putut întoarce la ANPC și și-a putut relua liniștit activitatea, chiar dacă nu din funcția de președinte, după ce premierul Ilie Bolojan îl eliberase din această poziție. Interdicția de a mai ocupa funcții fusese dispusă anterior de DNA Timișoara.