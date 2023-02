Șefii campioanei CFR, fair-play total. Se înclină în fața echipei lui Gigi Becali: „Steaua a fost mai bună. A meritat victoria” Video exclusiv

, 1-0 pe terenul celor de la CFR Cluj, printr-un gol marcat de Edjouma. Cristi Balaj a recunoscut că FCSB a meritat victoria, în special datorită dominării pe care a exercitat-o pe parcursul primei reprize.

Cristi Balaj recunoaște că FCSB a meritat victoria în derby: “S-a adaptat mai bine în prima repriză”

“Am pierdut întrucât Steaua (n.r. – FCSB) a fost mai bună, vă spun sincer, în prima repriză. S-a adaptat mai bine în prima repriză. Aceleași echipe, cu excepția lui Krasniqi, cu meciul tur disputat de curând, în care noi am jucat mai bine. Ne-am împărțit punctele, probabil că și jocul.

Nu ascund faptul că nu aș fi fost surprins dacă primeam gol în prima repriză. Lucrurile s-au schimbat în repriza a doua, am început să avem ocazii. Târnovanu, remarcat ca fiind cel mai bun jucător de la FCSB alături de Edjouma. Asta înseamnă că am avut ocazii, parate de portarul oaspete.

Cristi Balaj prevede un play-off incendiat în acest sezon de SuperLiga: “Unii zâmbeau când spuneam că sunt 5 echipe care se bat la titlu. Se pare că sunt 6!”

Nu ne așteptam să primim gol în repriza a doua. În rest, FCSB a meritat victoria. Indiferent de rezultat, campionatul se joacă în continuare. Noi am spus că sunt cinci echipe care se bat la titlu și unii zâmbeau. Se pare că sunt 6″, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cristi Balaj spune că jucătorii de la CFR Cluj au fost dezamăgiți după eșecul cu FCSB, în special pentru că simțeau că au jucat mai bine în partea a doua. Oficialul campioanei așteaptă un răspuns bun din partea elevilor lui Dan Petrescu în următoarele runde.

Cristi Balaj a vorbit și despre . A fost ger la Cluj, cu temperaturi în zona a -10 grade Celsius. De asemenea, a nins atât sâmbătă, cât și duminică, în ziua meciului.

Cristi Balaj, despre golul care a decis derby-ul CFR Cluj – FCSB 0-1: “Ar fi putut fi evitat cu ușurință”

“În prima repriză au ajuns cu ușurință mai mare la poarta noastră. În repriza a doua s-a schimbat, cu Târnovanu în formă excelentă. Meciul se ducea spre 0-0. A apărut golul, care ar fi putut fi evitat cu ușurință.

A venit din zona laterală, după ce am avut noi posesia în acea zonă. Krasniqi a fost bun, a ieșit în evidență în câteva situații. Trebuie să se adapteze, el poate mai mult. Avem încredere că e un transfer reușit.

Jucătorii au fost supărați, probabil la fel cum au fost și cei de la FCSB după meciul cu Farul. I-a ajutat și acest lucru. Când pui capul în pământ și încerci să recuperezi ce ai greșit, ai rezultate.

Cristi Balaj, detalii despre condițiile extreme în care s-a disputat CFR Cluj – FCSB 0-1: “Era greu și de privit acest meci”. De ce nu a fost amânat jocul

Era greu și de privit acest meci, dar trebuie -20 de grade pentru a fi oprit. Am arbitrat la -25 de grade la Moscova și am avut iritat esofagul pentru o lungă perioadă de timp. Am fost ars pe interior. Condiții foarte grele, s-au depus eforturi majore. Nu cred că se putea face mai mult de atât, a nins în ziua jocului și cu o zi înainte”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj rămâne pe primul loc în SuperLiga în ciuda înfrângerii cu FCSB, dar poate pierde prima poziție dacă Farul învinge pe Universitatea Craiova în partida programată luni. FCSB s-a apropiat la 6 puncte de campioană și a recuperat punctele pierdute în eșecul cu Farul, din runda precedentă.