Şefii celor de la CFR Cluj, ironia supremă după 4-1 cu FCSB! Cum au sărbătorit în loja de pe Arena Naţională. Video

CFR Cluj are maximum de puncte după primele două etape din 2026. Ardelenii s-au impus cu 4-1 pe Arena Naţională în faţa celor de la CFR Cluj şi reintră în forţă în lupta pentru play-off, depăşindu-i pe roş-albaştri.
Şi în lojele stadionului bucuria a fost la cote maxime. Acolo se aflau Bogdan Mara, Marius Bilaşco, fostul preşedinte Cristi Balaj, dar şi alţi oficiali ai celor de la CFR Cluj. Iar după golul de 4-1 marcat de Muhar, anulat la VAR, şefii CFR-ului au făcut ironia supremă la adresa rivalilor.
Au celebrat reuşita făcând o horă precum fac jucătorii lui Charalambous după fiecare gol marcat (VEZI VIDEO AICI). În cele din urmă, bucuria le-a fost întreruptă de VAR, care a anulat reuşita. S-a făcut 4-1 în prelungiri, când a marcat Biliboc.
Chestionat despre bucuria celor din lojă, preşedintele Iuliu Mureşan a declarat că victoria a adus o fericire mare în tabăra clujenilor, care s-au descătuşat pe Arena Naţională:
„S-au bucurat ca cei de la FCSB. Ei au făcut hora pe teren, ai noştri la lojă. A fost bucurie mare şi este normal să existe o manifestare. Am primit foarte multe mesaje şi telefoane, ca pe vremea când jucam în Champions League”, a spus Mureşan la Digisport.
CFR Cluj urcă pe locul 9 în clasament cu 32 de puncte, unul mai mult decât FCSB. Au mai rămas şapte etape de disputat şi ambele formaţii trebuie să forţeze în finalul sezonului regulat pentru a mai prinde play-off-ul.