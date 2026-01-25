Şefii celor de la CFR Cluj, ironia supremă după 4-1 cu FCSB! Cum au sărbătorit în loja de pe Arena Naţională. Video

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are maximum de puncte după primele două etape din 2026. Ardelenii s-au impus cu în faţa celor de la CFR Cluj şi reintră în forţă în lupta pentru play-off, depăşindu-i pe roş-albaştri.

Şefii celor de la CFR Cluj s-au bucurat la goluri ca jucătorii lui Charalambous

Şi în lojele stadionului bucuria a fost la cote maxime. Acolo se aflau Bogdan Mara, Marius Bilaşco, fostul preşedinte Cristi Balaj, dar şi alţi oficiali ai celor de la CFR Cluj. Iar după golul de 4-1 marcat de Muhar, anulat la VAR, şefii CFR-ului au făcut ironia supremă la adresa rivalilor.

Au celebrat reuşita făcând o horă precum fac jucătorii lui Charalambous după fiecare gol marcat ( ). În cele din urmă, bucuria le-a fost întreruptă de VAR, care a anulat reuşita. S-a făcut 4-1 în prelungiri, când a marcat Biliboc.

Iuliu Mureşan, despre ironia la adresa rivalilor: „Ei au făcut hora pe teren, ai noştri la lojă”

Chestionat despre bucuria celor din lojă, preşedintele Iuliu Mureşan a declarat că victoria a adus o fericire mare în tabăra clujenilor, care s-au descătuşat pe Arena Naţională:

„S-au bucurat ca cei de la FCSB. Ei au făcut hora pe teren, ai noştri la lojă. A fost bucurie mare şi este normal să existe o manifestare. Am primit foarte multe mesaje şi telefoane, ca pe vremea când jucam în Champions League”, a spus Mureşan la Digisport.

CFR Cluj urcă pe locul 9 în clasament cu 32 de puncte, unul mai mult decât FCSB. Au mai rămas şapte etape de disputat şi .