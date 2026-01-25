Sport

Şefii celor de la CFR Cluj, ironia supremă după 4-1 cu FCSB! Cum au sărbătorit în loja de pe Arena Naţională. Video

CFR Cluj a câştigat cu 4-1 derby-ul cu FCSB şi reintră în calculele la play-off. Oficialii ardelenilor i-au ironizat pe rivali, bucurându-se ca jucătorii lui Charalambous în loja de pe Arena Naţională.
Marian Popovici
25.01.2026 | 23:26
Şefii celor de la CFR Cluj, ironia supremă după 4-1 cu FCSB! Cum au sărbătorit în loja de pe Arena Naţională. Sursa: sportpictures.eu
CFR Cluj are maximum de puncte după primele două etape din 2026. Ardelenii s-au impus cu 4-1 pe Arena Naţională în faţa celor de la CFR Cluj şi reintră în forţă în lupta pentru play-off, depăşindu-i pe roş-albaştri.

Şefii celor de la CFR Cluj s-au bucurat la goluri ca jucătorii lui Charalambous

Şi în lojele stadionului bucuria a fost la cote maxime. Acolo se aflau Bogdan Mara, Marius Bilaşco, fostul preşedinte Cristi Balaj, dar şi alţi oficiali ai celor de la CFR Cluj. Iar după golul de 4-1 marcat de Muhar, anulat la VAR, şefii CFR-ului au făcut ironia supremă la adresa rivalilor.

Au celebrat reuşita făcând o horă precum fac jucătorii lui Charalambous după fiecare gol marcat (VEZI VIDEO AICI). În cele din urmă, bucuria le-a fost întreruptă de VAR, care a anulat reuşita. S-a făcut 4-1 în prelungiri, când a marcat Biliboc.

Iuliu Mureşan, despre ironia la adresa rivalilor: „Ei au făcut hora pe teren, ai noştri la lojă”

Chestionat despre bucuria celor din lojă, preşedintele Iuliu Mureşan a declarat că victoria a adus o fericire mare în tabăra clujenilor, care s-au descătuşat pe Arena Naţională:

„S-au bucurat ca cei de la FCSB. Ei au făcut hora pe teren, ai noştri la lojă. A fost bucurie mare şi este normal să existe o manifestare. Am primit foarte multe mesaje şi telefoane, ca pe vremea când jucam în Champions League”, a spus Mureşan la Digisport.

CFR Cluj urcă pe locul 9 în clasament cu 32 de puncte, unul mai mult decât FCSB. Au mai rămas şapte etape de disputat şi ambele formaţii trebuie să forţeze în finalul sezonului regulat pentru a mai prinde play-off-ul.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
