Şefii CFR-ului exultă după seria de 8 victorii consecutive: „Nici Real Madrid, nici Manchester City nu mai câştigă atât”. Care e cheia succesului

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are nu mai puțin de 8 victorii consecutive, . Daniel Pancu le-a făcut până acum numai bucurii șefilor, care compară echipa cu Real Madrid sau cu Manchester City.

Conducerea lui CFR Cluj, în extaz după cele 8 victorii consecutive

La începutul lui 2026, nimeni nu mai dădea șanse CFR-ului în lupta la play-off. Vicecampioana a revenit spectaculos și, după etapa a 27-a, este pe locul 5, cu 44 de puncte. Următorul meci al CFR-ului e cu Petrolul, în Gruia, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 18:00.

ADVERTISEMENT

„E complicat, e foarte complicat. Noi trebuie să batem sâmbătă Petrolul și vedem ce se întâmplă mai departe. Cred că dacă batem Petrolul luăm o opțiune foarte serioasă de play-off. În rest, joacă toate între ele. Mai avem unul acasă, unul la Farul. Cu 4-5 puncte cred că sigur ești în play-off. E o luptă ca niciodată. E primul an când au șanse 6-7 echipe.

(n.r. – Ce înseamnă 8 victorii consecutive pentru CFR Cluj?) E ceva senzațional. Nici nu ne așteptam că poate să fie posibil. Cred că în orice campionat, oriunde, ne uităm și în campionatele mari, e greu. Nici Barcelona nu mai bate pe oricine, nici Manchester City, nici Real Madrid, nici în Arsenal. În afară de Bayern Munchen, în Germania, nu mai văd pe cineva care să câștige 7-8 meciuri consecutive.

ADVERTISEMENT

Cu tot respectul. Mai ales în România, unde e un campionat foarte echilibrat. Sunt 10 echipe de un nivel apropiat. Unele mai valoroase decât altele, dar e greu. Pentru noi e un lucru senzațional. Am trecut prin greutăți și din punct de vedere financiar, cu schimbări de antrenor, cu Dan Petrescu, care a avut o situație specială. A trebuit să vindem jucători în această iarnă, foarte importanți, titulari. A trebuit să aducem rapid alți jucători și tot ce am adus au fost liberi de contract, fără salarii mari.

ADVERTISEMENT

Sincer nici noi nu credeam că poate fi nivelul ăsta. Când pleacă 4 jucători titulari, Louis, Emerllahu, Otto… Era greu să îi înlocuiești imediat. Dar în această iarnă cred că ne-am mișcat bine. Am găsit jucători pe profilul nostru, care s-au integrat bine. Și Pancu a făcut o pregătire de iarnă foarte bună. S-a creat o omogenitate.

Am scăpat de jucători care nu se integrau, gen Zouma, care nu erau pe stilul nostru și am creat acest grup foarte unit, în care toți jucătorii luptă, aleargă, se bat. Trebuie să fie și puțină inspirație, noroc, care au dus la aceste rezultate. Orice s-ar întâmpla, indiferent că intrăm sau nu în play-off, suntem bucuroși și mândri de echipa pe care am format-o și de ce se întâmplă”, a declarat Bogdan Mara, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Bogdan Mara despre parcursul lui CFR Cluj: „Asta e cheia succesului”

Echipa lui Daniel Pancu are un spectaculos, cu 8 victorii la rând în SuperLiga. În plus, „Înainte îl aveam pe Louis Munteanu, care individual făcea diferența. Acum forța grupului e cheia succesului nostru și ceea ce a reușit Pancu să le imprime, această mentalitate de luptători. S-a creat un grup și o echipă muncitoare, organizată, disciplinată. Avem și jucători care fac diferența, dar toți luptă pentru echipa. Asta e ce văd, ce simt și ce îmi dă încredere meci de meci”, a adăugat oficialul ardelenilor.