Șefii CIA și MI6, scrisoare deschisă despre inamicii Occidentului. „Ascensiunea Chinei este principala provocare”. Ce spun despre acțiunile Rusiei

Rusia desfășoară o „campanie nesăbuită de sabotaj” în întreaga Europă, au avertizat șefii MI6 și CIA. Sir Richard Moore și Bill Burns (foto) au afirmat, de asemenea, că Regatul Unit și SUA se confruntă cu o „serie de amenințări fără precedent” și că întreaga ordine mondială se află sub cea mai gravă presiune de la Războiul Rece încoace.

Șefii CIA și MI6, despre acțiunile agresive ale Rusiei în Europa

Șefii celor două servicii de spionaj, care au o colaborare strânsă de decenii împreună cu serviciile similare din Canada, Australia și Noua Zeelandă – The Five Eyes – au salutat parteneriatul strâns care leagă cele două instituții de 75 de ani, o colaborare ce a început în 1947. În ceea ce privește nu va ieși învingător.

„CIA și SIS sunt unite în rezistența împotriva unei Rusii agresive și a războiului de agresiune al lui Putin în Ucraina. Am anticipat acest lucru și am reușit să avertizăm comunitatea internațională, astfel încât să ne putem mobiliza cu toții pentru apărarea Ucrainei. Am declasificat cu grijă unele dintre secretele noastre ca parte nouă și eficientă a acestui efort.

Menținerea cursului este mai vitală ca niciodată. Putin nu va reuși să stingă suveranitatea și independența Ucrainei. Acțiunile Rusiei sunt o încălcare flagrantă a Cartei ONU și a normelor globale. Vom continua să îi ajutăm pe partenerii noștri curajoși și hotărâți din serviciile de informații ucrainene. Suntem mândri să facem acest lucru și suntem înmărmuriți de reziliența, inovația și elanul Ucrainei.

Acest conflict a demonstrat că tehnologia, utilizată alături de curajul extraordinar și de armamentul tradițional, poate modifica cursul războiului. Ucraina a fost primul război de acest gen care a combinat software-ul open-source cu tehnologia de ultimă oră de pe câmpul de luptă, valorificând imaginile prin satelit comerciale și militare, tehnologia dronelor, războiul cibernetic de înaltă și joasă sofisticare, rețelele de socializare – într-un ritm și la o scară atât de incredibile”, scriu cei doi.

La fel de important, cei doi menționează că pe teritoriul Europei, cele două servicii secrete fiind puternic implicate în dejucarea acestor acțiuni.

„Dincolo de Ucraina, continuăm să lucrăm împreună pentru a întrerupe campania nesăbuită de sabotaj desfășurată în întreaga Europă de serviciile secrete ruse, precum și utilizarea cinică a tehnologiei pentru a răspândi minciuni și dezinformări menite să ne îndepărteze”, mai menționează cei doi.

Principala provocare a secolului: ascensiunea Chinei

Bill Burns și Richard Moore scriu că, pe lângă Războiul din Ucraina, cele două servicii au o cooperare strânsă și în ceea ce privește lupta antiteroristă, însă subliniază că principala provocare a secolului o reprezintă ascensiunea Chinei.

„În secolul XXI, crizele nu apar secvențial. În timp ce Rusia face obiectul unei atenții și al unor resurse semnificative, acționăm împreună în alte locuri și spații pentru a contracara riscul de instabilitate globală. Atât pentru CIA, cât și pentru SIS, ascensiunea Chinei este principala provocare geopolitică și de informații a secolului XXI și ne-am reorganizat serviciile pentru a reflecta această prioritate”, se mai arată în scrisoarea deschisă publicată de .

În această competiție cu Beijingul, cei doi spun că un lucru prioritar este menținerea avantajului tehnologic al Occidentului, subliniind că este o cursă în care CIA și SIS au sprijinul unei întregi rețele de companii private din Occident.

„În prezent, utilizăm inteligența artificială, inclusiv inteligența artificială generativă, pentru a permite și a îmbunătăți activitățile de informații – de la rezumare la ideare și până la identificarea informațiilor-cheie într-o mare de date. A

ntrenăm inteligența artificială pentru a ne ajuta să ne protejăm și să ne „red team” propriile operațiuni, pentru a ne asigura că putem rămâne secreți atunci când este nevoie. Utilizăm tehnologiile cloud pentru ca genialele noastre echipe de cercetători de date să poată profita la maximum de datele noastre și colaborăm cu cele mai inovatoare companii din SUA, Regatul Unit și din întreaga lume”, mai arată textul celor doi șefi ai agențiilor de spionaj care subliniază că, în prezent, sistemul de reguli ce a asigurat pacea în ultimele decenii se află în fața celei mai grave amenințări de la finalul Războiului Rece.

„Însă combaterea cu succes a acestui risc stă chiar la baza relației noastre speciale”, concluzionează cei doi.