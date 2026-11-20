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Sorin Cârțu a lansat un avertisment dur la adresa lui Gică Hagi după ultimele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor. Președintele de onoare al Universității Craiova consideră că selecționerul riscă să plătească scump pentru anumite alegeri făcute pe criterii sentimentale, făcând referire inclusiv la Ianis Hagi. Contactat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, fostul antrenor a criticat neutilizarea lui Alexandru Cicâldău în primul „11” cu Bosnia, înlocuirea lui Daniel Bîrligea și situația lui Corbu, dar a explicat și o decizie a selecționerului pe care o consideră inspirată.

Sorin Cârțu, avertisment pentru Gică Hagi: „S-ar putea să plătească scump din cauza sentimentalismului!”

Deciziile luate de Gheorghe Hagi la echipa națională continuă să provoace controverse după rezultatele dezamăgitoare din Liga Națiunilor. Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, consideră că selecționerul ar trebui să acorde o importanță mai mare formei sportive a jucătorilor și să evite alegerile influențate de legăturile personale.

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„Am fost surprins că Cicâldău a rămas pe bancă la meciul cu Bosnia. Gică s-ar putea să plătească scump din cauza sentimentalismului ăsta pe care-l are nu doar cu Ianis. Nu vorbesc doar pentru Ianis, dar și pentru alți jucători de-ai lui”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Schimbarea lui Bîrligea cu Florinel Coman, contestată de Sorin Cârțu: „Nu am înțeles!”

Una dintre deciziile lui Gheorghe Hagi care l-au nemulțumit pe Sorin Cârțu a fost în partida împotriva Bosniei. Fostul tehnician nu a înțeles de ce selecționerul a ales o schimbare post pe post într-un moment în care România avea nevoie de golul victoriei: „Nu poți să-l schimbi pe Bîrligea ca să-l bagi pe Coman, ca să-l vedem și pe el. Nu am înțeles asta. Răspunsul ăsta nu avea nicio legătură. Era 1-1 și aveai nevoie de victorie”, a spus președintele de onoare al Universității Craiova.

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Sorin Cârțu a prezentat și variantele tactice pe care le-ar fi ales în locul selecționerului. Acesta consideră că România putea continua într-un sistem 4-4-2, cu Dennis Man și , sau putea folosi o altă formulă ofensivă, cu Man în partea stângă și Florinel Coman alături de Bîrligea.

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„Puteam să-l bag pe Coman așa cum a fost în primă fază, în așezarea de 4-4-2, cu Man și Bîrligea atacanți centrali, ori îl băgam pe Man în partea stângă și susținea atacul, și Coman cu Bîrligea sus. Era mult mai dinamic, aveam și o tentă ofensivă, pentru că ne trebuia golul doi, victoria. Fac schimbare post pe post? Echipa joacă altceva cu un atacant ca Bîrligea”, a explicat Cârțu.

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Sorin Cârțu cerea titularizarea lui Corbu cu Bosnia: „A schimbat dinamica meciului cu Polonia!”

Un alt fotbalist despre care Sorin Cârțu consideră că ar fi meritat mai multă încredere este Corbu. Președintele de onoare al Universității Craiova a remarcat impactul acestuia după intrarea în meciul cu Polonia și a pus sub semnul întrebării decizia de a nu-l titulariza împotriva Bosniei.

„Corbu, când a intrat cu polonezii, a schimbat dinamica meciului. Eu pe Corbu ăsta l-am văzut doar o dată, la meciul cu Milan, de curând. Băi, e lider la Ferencváros, o echipă care a bătut la Milan clar, cu punctaj maxim în Europa. Atunci l-am văzut prima dată, chiar dacă știam deja de el.

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De ce nu-l bagi de la început cu Bosnia? Aici ajungem iar la sentimentalisme. Ca să nu mai spun că acest Corbu, când a intrat la meciul doi, au fost alții în teren în postura în care a jucat el care nu au avut niciun șut, ceva, sau vreo încercare. El a avut și ocazie imediat cum a intrat”, a punctat Sorin Cârțu.

Alexandru Cicâldău, marele regret al lui Sorin Cârțu: „Trebuia să fie titular, absolut!”

Sorin Cârțu a insistat asupra situației lui Alexandru Cicâldău, mijlocașul Universității Craiova care a rămas pe banca de rezerve la partida cu Bosnia. Fostul antrenor consideră că fotbalistul din Bănie traversează o perioadă foarte bună și că forma sa sportivă ar fi justificat prezența în echipa de start.

„Cicâldău trebuia să fie titular, absolut. E un jucător în formă, e lider la mijloc, la fel și Răzvan, dar, dintre mijlocași, e cel mai în formă acum”, a declarat președintele de onoare al Universității Craiova.

Deși a criticat mai multe alegeri ale selecționerului, Sorin Cârțu a identificat și o decizie pe care o consideră corectă. Este vorba despre modul în care Gică Hagi a gestionat postul de fundaș stânga în partidele cu Polonia și Bosnia. Cârțu a mărturisit că inițial nu a înțeles de ce Nicușor Bancu nu a fost titular cu Polonia, dar ulterior a găsit o explicație pentru folosirea lui Eissat în acel meci.

„În momentul în care joci acasă cu Polonia și te gândești la victorie, mă întrebam de ce nu joacă Bancu și e Eissat. E clar că el a vrut să facă o rotație acolo, un schimb la fiecare meci. Pe Eissat l-a ales cu Polonia, pentru că, dacă îl alegea pe Bancu cu Polonia, Eissat trebuia să joace cu Bosnia, din nou la Bajraktarević, cum a fost la acel 2-4 din tur, de la București. L-a făcut din toate părțile pe Eissat, la primul gol, la al patrulea, mereu a avut un plus bosniacul și de aceea zic că a gândit bine Hagi aici”, a concluzionat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.