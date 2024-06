Șefii FRF au pornit sărbătoarea în direct la FANATIK, după succesul României cu Ucraina, 3-0! „40.000 de români mândri, orgolioși”

Echipa națională a învins fără drept de apel Ucraina la EURO 2024, iar șefii FRF au pornit sărbătoarea la FANATIK LA EURO. Mihai Stoichiță s-a arătat impresionat de susținerea celor 40.000 de suporteri români de pe Allianz Arena.

Șefii FRF au pornit sărbătoarea după succesul România – Ucraina 3-0: „Am crezut în victorie”

și au câștigat categoric cu Ucraina. Fanii României s-au prezentat într-un număr de remarcabil la Munchen și au creat o atmosferă demnă de un turneu final.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță a intrat în direct la FANATIK LA EURO, chiar la plecarea de pe Allianz Arena către Wurzburg. la emisiunea live pe site-ul .

„Mă duc și eu la mașină, mă duc la gară. Horică, cu trenul mă duc acasă. Este consecința seriozității în ceea ce privește pregătire echipei și consenvența lui Edi. A mers pe un grup care reprezintă o valoare unită, nu individuală.

ADVERTISEMENT

Nu poți să negi sclipirile din timpul meciului, a fost bine, chiar neașteptat de bine. Mă gândeam că o să câștigăm cu 1-0 sau 2-0, așa le-am spus colegilor din Federație înainte de meci. 3-0 nu e rău deloc. Vreau să spun că foarte mulți au fost optimiști, au preconizat o victorie.

Mulți au preconizat o victorie, nu la această dimensiune, dar este bine că a ieșit așa. Am crezut în victorie, știi foarte bine că sunt un optimist incurabil. Sunt cu Geolgău și cu domnul Bodescu în mașină, trebuie să mergem la gară”, a declarat Stoichiță.

ADVERTISEMENT

Stoichiță, laude pentru Nicolae Stanciu: „Are un suflet și un caracter admirabil”

„Nu știe că suntem la televizor în direct, la Pielești la Craiova nu e televizor (n.r. râde). Nu puteai să pleci din tribună pentru că toată lumea venea să te felicite, să facă poze cu absolut toți din zona noastră. Atâta entuziasm și revărsare de dragoste din partea oamenilor care ne-au încurajat nu am văzut vreodată.

Fotbalul nu este cel mai important, dar important este să o ducem bine. Dacă noi câștigăm la fotbal, împingem puțin căruța, mai câștigă și alții în alte părți este perfect. În primele 20 de minute am fost temători.

ADVERTISEMENT

Până la primul gol am fost puțin timorați de miza meciului, de valoarea lor individuală. Au avut mai multe acțiuni de atac ca noi, dar au fost bine rezolvate prin sacrificiu și o foarte bună poziționare în apărare.

Avem jucători de execuție, jucători buni. La 3-0 poți să spui că am zdrobit o echipă. Scorul acesta trebuie să dea multă încredere fotbalistului român, nu numai celor care au fost în teren. Pot face mult mai multe în viața lor, dar trebuie să faci sacrificii, să fii serios în ceea ce faci și să ai încredere.

Stanciu a avut o evoluție de căpitan de echipă de valoare, care știe ce vrea să facă și are potență fotbalistică și vrea să infirme absolut toate criticiile. Stanciu are un suflet și un caracter admirabil, are calități”, a spus oficialul FRF.

„40.000 de români au venit într-o țară care nu este ieftină, iubesc ideea de românism”

„Este un căpitan de echipă care este și un exemplu. Am senzația că au catalizat toate energiile pozitive. Este un om care dă un exemplu și cred că vrea în continuare să dea un exemplu. Tribuna a fost cea care a insuflat multă încredere echipei, multă dorință.

Tribuna a insuflat mândria de a fi român. Am primit multe mesaje după meci în care lumea spune că sunt mândri să fie români, de când nu am mai auzit asta. Să spunem la fel la fiecare eveniment de acum încolo, 40.000 de români își iubesc țara.

Am antrenat în multe țări din lume. Există o mare efervescență în jurul echipei naționale, să fie 40.000 de români în tribune într-o țară care nu este ieftină, nu este nici aproape și nici accesibilă multora. Te pune pe gânduri treaba asta.

Lumea iubește ideea de românism, nu doar fotbalul. La sfârșitul jocului erau mândri că se află în poziția de câștigători, erau orgolioși. Naționala este o consecință a lucrurilor pe care le întreprindem de foarte multă vreme.

Naționala reușește să ne facă să ne gândim din nou la faptul că putem să fim mândrii că suntem români. Nu știu ce se va întâmpla în continuare, dar astăzi o națională de doi lei a bătut o națională de milioane de euro fără să aibă niciun fel de complex”, a mai spus Stoichiță.

Șefii FRF au pornit sărbătoare după România - Ucraina 3-0