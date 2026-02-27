Sport

Șefii lui Inter s-au decis cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după eliminarea rușinoasă din Champions League! Italienii au aflat tot: „Aceasta este intenția”

Conducerea lui Inter a luat decizia cu privire la viitorul lui Cristi Chivu după ce Inter a fost eliminată din UEFA Champions League. Care este planul „nerazzurrilor”.
Bogdan Mariș
27.02.2026 | 19:24
Conducătorii Interului i-au decis soarta lui Cristi Chivu după eliminarea dureroasă din Champions League. FOTO: Hepta
Șefii Interului sunt mulțumiți de parcursul lui Cristi Chivu pe banca echipei, iar situația nu s-a schimbat după ce „nerazzurrii” au fost eliminați din UEFA Champions League de către Bodo/Glimt. Presa din Italia a dezvăluit că oficialii vicecampioanei Italiei doresc să prelungească înțelegerea antrenorului român.

Inter a luat decizia cu privire la Cristi Chivu. Ce urmează pentru antrenorul român după eliminarea rușinoasă din Champions League

Chiar dacă Inter a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, echipa are un parcurs foarte bun pe plan intern sub comanda lui Cristi Chivu. „Nerazzurrii” sunt pe primul loc în Serie A, având un avantaj de 10 puncte față de principala urmăritoare, AC Milan, iar în Cupa Italiei sunt calificați în semifinale, unde o vor întâlni pe Como.

În acest context, președintele Giuseppe Marotta este mulțumit de antrenorul român și dorește să îi prelungească înțelegerea acestuia cu încă un an, așadar până în 2028, salariul lui Cristi Chivu urmând a fi mărit. „În ciuda eliminării premature din Champions League de către Bodo/Glimt, cei de la Inter sunt satisfăcuţi de primul sezon al lui Cristian Chivu pe banca echipei.

Inter navighează rapid spre Scudetto și încă poate câștiga Coppa Italia. Din acest motiv, intenția lui Marotta este de a reînnoi contractul antrenorului până în 2028, cu o opțiune până în 2029 și o mărire de salariu corespunzătoare”, au precizat cei de la fcinter1908.it, care citează publicația Il Giornale.

Giuseppe Marotta a negat varianta unui pre-contract cu Diego Simeone

În presa spaniolă a apărut recent o informație cu privire la un pre-contract pe care Diego Simeone l-ar avea cu Inter pentru a prelua echipa din vara acestui an. Președintele „nerazzurrilor”, Giuseppe Marotta, a negat vehement această posibilitate înainte de partida cu Bodo/Glimt.

Cristi Chivu a preluat-o pe Inter în vara anului trecut, înlocuindu-l pe Simone Inzaghi, care a semnat cu gruparea saudită Al Hilal, aflată momentan într-o situație dificilă. Antrenorul român are un bilanț de 30 de victorii, 2 remize și 11 eșecuri în cele 43 de meciuri disputate în acest sezon pe banca Interului.

