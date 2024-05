Șefii lui Dinamo cer corectitudine la meciurile din ultima etapă a play-out-ului: „Fiecare își vede interesul personal, se întâmplă lucruri ciudate”

Șefii de la Dinamo București și-au făcut . Răzvan Zăvăleanu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a avut un mesaj pentru toate competitoarele

Șefii lui Dinamo cer corectitudine la meciurile din ultima etapă a play-out-ului: „Lucrurile sunt în afara controlului nostru”

Răzvan Zăvăleanu vrea corectitudine în ultima etapă din play-out, chiar dacă unele echipă nu au miză. Administratorul judiciar de la speră să vadă cele mai bune echipe de start din partea celor de la UTA Arad, Hermannstadt, U Cluj sau Petrolul.

Administratorul judiciar . „Câinii roșii” trebuie să învingă UTA Arad, iar Poli Iași, FC Voluntari sau FC Botoșani să nu câștige în ultima etapa din play-out.

„Sper să fie o etapă care se va desfășura corect și toate echipele implicate vor folosi cele mai bune garnituri, iar la sfârșit Dinamo să fie una dintre învingătoare. Există șansa să pice direct, la fel cum există șansa să rămână în prima ligă fără baraj.

Se întâmplă tot felul de lucruri, anul trecut când am promovat nu ne-a dat nimeni prea multe șanse și a apărut și jocul rezultatelor, poate o să fie și anul acesta la fel. Important este ca jucătorii de la Dinamo să își facă treaba, să învingă UTA și dincolo de asta, lucrurile sunt în afara controlului nostru.

Ce spune despre FC Hermannstadt – Poli Iași 0-1: „Nu ar fi în regulă”

Nu am putut să urmăresc meciul, am văzut declarațiile lui Florin Prunea care spunea că Hermannstadt a fost slabă. Am văzut și ce părere aveau spectatorii, dar nu vreau să mă pronunț pe tema asta. Nu ar fi în regulă atâta vreme cât nu am urmărit meciul.

Sper ca etapa să se joace corect, să nu există niciun fel de prietenie și fiecare să își apare corect șansele. (n.r. – Ați simțit prietenii undeva). Nu aș arunca cu pietre fără să am probe, fiindcă dincolo de ce vedem la televizor nu știi exact ce se întâmplă.

Nu cred că este fair-play să faci tot felul de afirmații doar pentru că ești foarte subiectiv și ții cu echipa ta și vorbești cu păcat, nu vreau să fac lucrul ăsta”, a spus șeful de la Dinamo la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30.

„Fotbaliștii nu au treabă cu partea administrativă. Este foarte greu să îi mai motivezi cu ceva pe cei care nu trag pentru nimic”

„Am o părere foarte clară pe tema asta și vorbesc din experiență. Am mai trăit această situație și la CFR Cluj, când CFR ar fi fost foarte ajutată din punct de vedere financiar dacă ar fi urcat unul, două sau trei locuri, însă fotbaliștii nu prea au treabă cu partea administrativă când e vorba de ultima etapă.

Dacă vorbim de jucători care și-au încheiat contractul sau au semnat deja cu o altă echipă nu mai trag niciodată, orice le-ai spune despre culori și onoare. Se întâmplă să ai jucători accidentați și efectiv să nu ai cu cine juca.

Atunci trebuie să îi bagi, oamenii se feresc de minge și se întâmplă tot felul de lucruri ciudate. Nu poți intra în mintea jucătorilor, sunt foarte importanți banii și dacă sunt 80.000 de euro în plus pentru fiecare loc.

Nu cred că oamenii sunt foarte pasionați de subiectul ăsta. Este ultima etapă, poate nu vor să se accidenteze. Este foarte greu să îi mai motivezi cu ceva pe cei care nu trag pentru nimic”, a mai declarat Răzvan Zăvăleanu.

Razvan Zavaleanu, ANUNTUL MOMENTULUI despre RETROGRADAREA lui Dinamo