Şefii lui Dinamo i-au decis soarta antrenorului Paulo Pereira: „Suntem dezamăgiţi!”. Exclusiv

Dinamo are un sezon modest în Champions League, acolo unde a ratat calificarea în play-off. FANATIK a discutat cu şefii lui Dinamo, care au anunţat decizia în cazul antrenorului Paulo Pereira.
Marian Popovici
27.02.2026 | 16:15
EXCLUSIV FANATIK
Paulo Pereira, alături de Xavi Pascual, înainte de Veszprem - Dinamo. Sursa: sportpictures.eu
Dinamo a pierdut cu 28-35 meciul împotriva lui Veszprem şi rămâne ultima în grupa A din EHF Champions League. Un sezon modest al „dulăilor”, care şi-au revenit în campionat după startul slab şi nici nu concepe să nu câştige al 10-lea titlu consecutiv.

Paulo Pereira rămâne la Dinamo: „Are nevoie de continuitate”

FANATIK a vorbit cu Ionuţ Popa, preşedintele CS Dinamo, după confruntarea cu Veszprem. Deşi este un sezon dezamăgitor pentru echipa de handbal, nu se pune problema schimbării antrenorului Paulo Pereira:

„Suntem dezamăgiţi, este normal! Nu ne aşteptam la această prestaţie, dar asta e situaţia. Este un sezon mai dificil, dar nu uitaţi că jucăm în cea mai tare grupă din Champions League. 

Paulo Pereira va rămâne, 100%. Nu ne gândim la schimbarea antrenorului, nu este asta soluţia. Ce facem, schimbăm antrenorii an de an? Are nevoie de continuitate pentru a-şi pune amprenta şi asta vom face.

Plecarea lui Xavi Pascual ne-a destabilizat un pic, ăsta e adevărul. Dar vă asigur că proiectul Dinamo va continua la acelaşi nivel şi îi asigur pe fani că ambiţiile noaste rămân la fel de mari ca până acum”,  a declarat Ionuţ Popa pentru FANATIK.

Dinamo, principala favorită la titlu, dar fără şanse de calificare în Liga Campionilor

Paulo Pereira a venit în vară la Dinamo în locul lui David Davis. Antrenorul iberic a fost demis după doar un sezon la cârma echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare, prestaţia lui Dinamo în a doua jumătate a stagiunii precedente lăsând de dorit.

Dinamo mai are de disputat două meciuri în această ediţie din Champions League. „Dulăii” vor juca acasă împotriva lui Kolstadt, joi, de la ora 19:45, iar în ultima etapă va evolua pe terenul lui Sporting Lisabona.

În campionat, Dinamo este pe locul 1 la egalitate de puncte cu Buzău. „Dulăii” au pierdut două meciuri în startul sezonului, cu Buzău şi Potaissa Turda, dar pe plan intern, Dinamo a înregistrat victorii pe linie din octombrie 2025.

  • 9 titluri consecutive are Dinamo
  • 60 de ani are Paulo Pereira
