Șefii lui Inter i-au adus ajutor lui Cristi Chivu! Noul colaborator a fost în tabăra lui AS Roma

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Inter a pierdut primul loc în Serie A după ce . Eșecul a creat tensiune în cadrul clubului de pe ”Giuseppe Meazza”, iar conducerea a început să facă mișcări în cadrul staff-ului.

Cristi Chivu are un nou colaborator la Inter

Prima sosire în tabăra ”nerazzurrilor” după eșecul dureros din ”Derby della Madonnina” a fost anunțată. Giuseppe Marotta a decis să îi aducă un ajutor lui Cristi Chivu pentru a-și îndeplini obiectivele pe termen lung. Astfel, clubul a făcut anunțul începutului colaborării cu un nou director de dezvoltare.

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”Se alătură lumii noastre cu expertiză și un mare entuziasm. Contribuția sa va fi neprețuită în munca zilnică din domeniul sportiv. Îi urăm bun venit și îi urăm mult succes în noul său rol. FC Internazionale Milano are plăcerea să anunțe sosirea lui Simone Lo Schiavo, care și-a început oficial aventura la Nerazzurri pe 5 noiembrie 2026, în funcția de Director de Dezvoltare Fotbalistică, raportând direct directorului general de fotbal, Dario Baccin”, a transmis conducerea lui Inter, conform .

Simone Lo Schiavo a intrat în fotbal la Vibonese. A devenit director de scouting și, ulterior, coordonator tehnic al departamentului de juniori de la AS Roma. După despărțirea de ”capitolini”, Lo Schiavo a fost director de scouting pentru Salernitana și Palermo. Acesta a semnat un contract valabil cu Inter până în vara anului 2028, susține publicația .

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Fanii lui Inter i-au cerut demisia lui Cristi Chivu

După eșecul dureros în fața marii rivale, 1-3, antrenorul român a intrat în colimatorul fanilor. Ultrașii lui Inter din Curva Nord au afișat un banner prin care au criticat lipsa de reacție a ”nerazzurrilor”: ”Un derby pierdut fără să jucați. Nici măcar n-ați avut curajul să ne salutați”. Indignarea fanilor a apărut și pe rețelele de socializare.

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O parte dintre fanii lui Inter i-au criticat dur pe propriii jucători și . Totuși, plecarea antrenorului român nu este anunțată. Cristi Chivu primește, în continuare, credit din partea conducerii de pe ”Giuseppe Meazza”. Antrenorul român are șansa de a redresa traseul din campionat al echipei, duminică, 7 noiembrie. Inter va primi vizita lui Como (ocupanta locului 4 în Serie A), în etapa cu numărul 11 din campionat. În cazul unui succes, trupa lui Cristi Chivu are șansa să revină pe prima poziție.