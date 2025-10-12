Șefii lui Manchester United vor să pună prețuri astronomice la abonamente! Care este motivul

. În contextul în care , șefii au în plan o majorare semnificativă a prețurilor la abonamente.

ADVERTISEMENT

Ce prețuri își doresc să pună cei din conducerea lui Manchester United la abonamentele pentru noul stadion

Manchester United a realizat un sondaj în rândul fanilor pentru a afla ce sume ar fi aceștia dispuși să achite pentru abonamentele de pe noul stadion al clubului, care ar urma să se finalizeze în 2030. Prețurile pentru un abonament în noua tribună „Sir Alex Ferguson” ar urma să coste aproximativ 5.500 de euro, un preț de patru ori mai mare decât cel mai scump abonament de pe Old Trafford (aproximativ 1.300 de euro).

Totuși, cel mai ieftin abonament menționat în sondaj, în partea de sus a arenei, ar costa 650 de euro, cu 50 de euro mai puțin decât cel mai ieftin abonament care există în momentul actual. Prețul menționat în sondaj pentru o lojă de 16 persoane în „Executive Club” este uluitor: aproape 500.000 de euro pe sezon!

ADVERTISEMENT

Precizările clubului Manchester United cu privire la prețurile abonamentelor

Un reprezentant al clubului Manchester United a precizat pentru că prețurile pentru noua arenă nu sunt încă definitivate. „Încă nu s-au luat decizii cu privire la prețurile menționate în sondaj. Vrem să păstrăm cele mai ieftine abonamente la un nivel accesibil.

Pentru a face asta, trebuie să realizăm cele mai bune opțiuni ‘premium’, deoarece în acest fel putem subvenționa abonamentele mai ieftine. Vom testa și cererea la prețuri de nivel scăzut, inclusiv unele mai reduse decât cele din prezent”, a menționat acesta.

ADVERTISEMENT

Ce au răspuns fanii lui Manchester United la sondajul despre noul stadion

Anul trecut, fanii lui Manchester United au luat parte la un sondaj cu privire la construcția unei noi arene, ținând cont de faptul că pe Old Trafford au apărut diverse probleme. Arena finalizată în 1910 a trecut prin nu mai puțin de opt renovări în ultimul secol, cea mai recentă fiind în 2006.

ADVERTISEMENT

52% dintre suporteri au fost de părere că echipa are nevoie de un nou stadion, în timp ce 31% au afirmat că actuala arenă ar trebui renovată din nou. Cu o capacitate de 74.197 de locuri, Old Trafford este cel mai mare stadion al unui club de fotbal din Anglia, fiind depășit per total doar de arena echipei naționale, Wembley (90.000 de locuri).