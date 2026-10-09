Sport

Şefii lui Marseille rup tăcerea despre transferul lui Ianis Hagi: „Trebuie să ne calmăm!”

Ianis Hagi ar putea fi subiectul unui transfer spectaculos la Olympique Marseille în această iarnă. Ce spun oficialii echipei franceze despre această mutare.
Marian Popovici
09.10.2026 | 18:45
Sefii lui Marseille rup tacerea despre transferul lui Ianis Hagi Trebuie sa ne calmam
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Şefii lui Marseille rup tăcerea despre transferul lui Ianis Hagi: "Trebuie să ne calmăm!". Sursa: colaj Fanatik
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FANATIK a anunţat că Ianis Hagi este aproape de un transfer la Olympique Marseille în pauza de iarnă, acesta fiind şi motivul pentru care a refuzat să meargă la Maccabi Tel Aviv în ultimele zile din mercato. Şefii echipei din Franţa au vorbit despre mutările din iarnă, printre care e vehiculat şi „Prinţul”.

Oficialii lui Marseille, reacţie despre transferul lui Ianis Hagi în iarnă

Directorul sportiv al celor de la Marseille, Gregory Lorenzi, a explicat că viitoarele transferuri depind de evaluarea pe care o va face organismul care supraveghează situaţia financiară a clubului francez:

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„Nu pot comenta nici despre sosiri, nici despre plecări. Avem o constrângere, care este DNCG (Direcția Națională de Control al Gestionării). Ne pregătim pentru o audiere în decembrie și vom vedea ce se întâmplă pe baza acesteia. Astăzi, nu pot comenta nici sosirile, nici plecările.

Nu e ianuarie, e un proces și trebuie să ne calmăm, să nu ne mai gândim doar la perioada de transferuri. Trebuie să regândim un model care implică instruire, o abordare diferită a recrutării pe piețe mai puțin costisitoare”, a spus Gregory Lorenzi, pentru L’Equipe.

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Ianis Hagi a refuzat 1.000.000 de euro de la Maccabi pentru a merge la Marseille

Ianis Hagi are contract cu Alanyaspor până în vara anului 2027. Din ianuarie va intra în ultimele şase luni de contract şi va putea negocia cu orice club. Dacă francezii îl vor din iarnă, vor trebui să negocieze şi cu echipa turcă.

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FANATIK a anunţat că motivul pentru care Ianis Hagi a refuzat oferta uriaşă de 1.000.000 de euro pe an de la Maccabi Tel Aviv este acordul pe care îl are cu Marseille. Clubul francez se confruntă cu grave probleme financiare, însă chiar şi aşa „Prinţul” consideră că un transfer în Ligue 1 ar fi un pas mare în carieră.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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