Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi nefericită! Vrem respect”

Finalul sezonului regular a adus o luptă acerbă în SuperLiga pentru calificarea în play-off. Conducerea lui U Cluj a auzit declarațiile lui Gino Iorgulescu despre FCSB și nu au ezitat să îl taxeze.

Radu Constantea l-a pus la zid pe Gino Iorgulescu după ce șeful LPF a ținut partea FCSB-ului în calificarea în play-off

U Cluj este una dintre formațiile care luptă să se afle între primele 6 la final de sezon regular. Conducerea ardelenilor nu concepe pași greșiți din partea propriei echipe, dar nici interferențe externe.

, declarații ce au stârnit un val de reacții în rândul adversarelor bucureștenilor. Radu Constantea, președintele lui U Cluj, a ripostat vehement.

„O declarație nefericită, neinspirată. Nu pot spune că m-a deranjat chiar așa, dar neinspirată și nefericită din perspectiva asta. Până la urmă, cred că trebuie să respectăm toate echipele care sunt în această competiție, indiferent, sigur, de brandul și de suportul pe care îl au în spate.

(n.r. – Gino Iorgulescu a mai spus că n-ar fi bine ca Dinamo să retrogradeze, dar a retrogradat după barajul cu U Cluj) Sper să fie de bun augur și această declarație. La vremea respectivă, tot așa, a fost o declarație neinspirată, dar până la urmă ne-a adus noroc!”, a spus Radu Constantea.

Cum a comentat conducerea lui U Cluj delegarea la meciul cu Oțelul, în camera VAR, a unui arbitru înrudit cu un oficial al FCSB-ului

Radu Constantea a vorbit și pe seama faptului că la , în camera VAR, se va afla Iulian Dima, arbitru ce are o legătură de rudenie cu un oficial al FCSB-ului. Președintele ardelenilor nu suspectează vreun scenariu dubios.

„(n.r. – s-a speculat că în cabina VAR este Iulian Dima, care are o legătură de rudenie cu un oficial FCSB. Contează acest lucru sau nu are nicio legătură?) Nu cred că are nicio legătură. Nu ne gândim la… Repet, nu cred că vor fi probleme și rezultatul va fi decis doar de jucătorii care vor fi pe teren!”, a mai spus Radu Constantea.

Ce ar reprezenta o nouă calificare în play-off pentru U Cluj. „Din perspectiva asta ne-ar ajuta foarte mult!”

Oficialul lui U Cluj a mai vorbit și despre semnificația unei noi calificări în play-off, echipa reușind să bifeze un asemenea obiectiv pentru prima oară în istoria sa sezonul trecut.

„E foarte important pentru noi, ne-am consolida un loc acolo în primele șase echipe, sigur ne-ar ajuta foarte mult și din perspectivă financiară, veniturile din zona de sponsoring, ticketing. Și pentru jucători ar fi, pentru că ar fi un campionat mult mai puternic cel din play-off față de cel din play-out, ca vizibilitate, adică ar fi important pentru noi.

Mai ales că am repeta, să zic așa, sezonul bun de anul trecut. Și acum 2 ani am fost extrem de aproape de play-off, când Sepsi a marcat în minutul 90+3 la Ploiești”, a mai spus oficialul ardelenilor la FANATIK SUPERLIGA.