Șefii lui U Cluj, reacție categorică la scurt timp după remiza „albă” cu Dinamo: „Nu ne putem propune acest obiectiv”

Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii” este mulțumit de meciul făcut de echipa lui Ioan Ovidiu Sabău împotriva lui Dinamo, recunoscând că U Cluj nu poate să-și pună obiectivul de a câștiga fiecare meci pe care îl joacă.

Șefii lui U Cluj, reacție imediat după remiza „albă” cu Dinamo

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a reacționat imediat după , fiind mulțumit de jocul prestat de elevii lui Neluțu Sabău: „Suntem mulțumiți!

ADVERTISEMENT

Am venit după punct sau puncte. E un rezultat echitabil pe un teren greu, cu o echipă solidă, Dinamo. Au fost câteva intervenții bune ale portarilor. Blănuță a avut o ocazie mare, dar se întâmplă. Terenul a fost foarte greu, se întâmplă.

Noi suntem mulțumiți. În lojă nu a fost tensiune, a fost un meci la un nivel ridicat din punct de vedere fizic, dar nu au fost probleme. Eu nu am văzut ce s-a aruncat în Neluțu, nu am sesizat, o să mă interesez legat de ce s-a întâmplat”.

ADVERTISEMENT

„Nu avem titlul ca obiectiv!”

că titlul nu este un obiectiv pentru echipă, ci intrarea în play-off. Totodată, acesta a mai spus că echipa nu are puterea de a-și propune de a câștiga fiecare meci pe care îl joacă.

„Dinamo are o apărare foarte bună, am avut ocazii. Au fost meciuri, dacă suntem fair-play, când ei au avut ocazii și noi am marcat, mă refer la turul cu Dinamo.

ADVERTISEMENT

Noi suntem mulțumiți de parcursul de până acum, sperăm să o ținem tot așa. Mai avem nevoie de puncte pentru play-off. Dacă intrăm acolo, se schimbă campionatul, dar noi nu avem ca obiectiv titlul.

Noi avem obiectiv calificarea în play-off, apoi vedem. Într-o competiție sportivă vrei să câștigi orice meci, dar, să fim realiști, noi nu ne putem pune acest obiectiv”, a continuat Radu Constantea, conform .

ADVERTISEMENT

„Dinamo e agresivă pe Arcul de Triumf și se văd lucrurile pozitive care s-au făcut la Dinamo. Echipa poate să revină acolo unde a fost”, a mai spus președintele „șepcilor roșii”.