Șefii PSD care au lăsat fără sediu și fără utilaje o companie de stat. Schema cu 7 milioane plimbate prin conturi și misterul taxelor dispărute în drum spre Fisc

ADVERTISEMENT

Societatea Comerciale Drumuri și Poduri SA din Slobozia, Ialomița, a raportat un profit net de 6,6 milioane lei la finalul anului 2024. Mai mult, acest rezultat financiar pozitiv venea după cinci ani în care compania deținută de către Consiliul Județean Ialomița a fost doar pe pierdere, uneori semnificativ (2020: pierderi de 5,8 milioane lei). Cifrele, aparent bune, ascund însă o situație extrem de proastă: compania de stat este de fapt în insolvență, situație în care a ajuns cu ajutorul instituțiilor statului, și în special a CJ Ialomița.

Firma de drumuri a județului Ialomița, în insolvență

În anul 2022, an care avea să se încheie cu datorii de 8,9 milioane lei, peste jumătate din cifra de afaceri a companiei, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a solicitat un împrumut semnificativ de la CJ Ialomița, acționarul unic al companiei. Concret, în luna august, conducerea companiei a spus că are nevoie de un împrumut de șapte milioane lei, existând riscul ca, din cauza datoriilor care se ridicau la 5,9 milioane lei, aceasta să ajungă la insolvență.

ADVERTISEMENT

În doar o săptămână, Consiliul Județean Ialomița a aprobat împrumutul de șapte milioane pentru propria companie de drumuri. Condițiile în care era acordat acest împrumut erau extrem de avantajoase: împrumutul era pentru o perioadă de un an, fără dobândă și cu o perioadă de grație de 6 luni. Cum au intrat banii în conturile companiei cum au fost plătite toate datoriile către furnizori.

În anul următor însă, compania nu a mai fost în stare să returneze banii primiți de la CJ Ialomița. Cifra de afaceri a societății scăzuse cu peste 50%, iar pierderile raportate erau de peste 1,6 milioane lei. În condițiile în care Consiliul Județean nu și-a primit banii înapoi, s-a adresat instanței de judecată. Practic,

ADVERTISEMENT

La începutul anului 2024, Consiliul Județean obține decizia civilă prin care obligă firma de drumuri și poduri la plata datoriei, plus penalități. Cum compania nu beneficia de lichidități suficiente, a fost executată silit. Practic, activele fixe ale SC Drumuri și Poduri Ialomița (clădiri, echipamente, etc.) au fost scoase la licitație.

ADVERTISEMENT

Astfel se și explică situația financiară roz din anul 2024 a firmei deținute de CJ Ialomița. Miracolul economic de la Slobozia, în 2022 firma era în pragul falimentului iar în 2024 profitul a crescut cu 500%, se explică prin faptul că societatea a fost nevoită să vândă mare parte din activele deținute. Cifrele arată o scădere a acestor active de la 3 milioane lei la doar 1,3 milioane în 2024. Este vorba de valoare de inventar, și nu de piață a bunurilor deținute. Concret, societatea a renunțat la peste jumătate din activele deținute.

Schema absurdă prin care firma de drumuri este băgată în insolvență

Potrivit unui raport recent al Curții de Conturi, activele fixe și imobile (bunurile companiei) scoase la licitație au fost cumpărate chiar de către CJ Ialomița. Consiliul Județean și-a primit banii înapoi de pe urma acestei licitații, însă a trebuit să achite și un TVA considerabil pentru toată această tranzacție: 1,47 milioane lei.

ADVERTISEMENT

„Întrucât societatea nu a dispus de lichidități a fost nevoită să accepte scoaterea la licitație a unor active deținute. Acțiunea de executare silită a bunurilor fost efectuată de executor judecătoresc BEJ XXXXX. În urma vânzării activelor, împrumutul a fost returnat, iar pentru bunurile vândute a fost calculat TVA aferent în sumă de 1.476.266,37 lei care a fost achitat de cumpărătorul activelor, respectiv CJ Ialomița”, se arată în documentul citat.

Practic, CJ Ialomița a plătit 1,5 milioane lei, plus comisionul la executorul judecătoresc, pentru recuperarea datoriei de 7 milioane de la Drumuri și Poduri SA. Practic, pe de o parte conducerea județului s-a asigurat că astfel bunurile companiei (posibil terenuri și clădiri) rămân în proprietatea autorității publice, dar pare să fi fost și o schemă „mascată” de stingere a datoriei firmei.

Situația avea însă să intre într-o nouă fază a ridicolului. Din TVA-ul de 1,47 milioane lei, executorul judecătoresc a plătit la Fisc doar 0,94 milioane, deși, așa cum arată Curtea de Conturi, trebuia să vireze întreaga sumă. „Din această sumă, BEJ XXXXXXXX a virat către Administrația Finanțelor Publice doar 946.180 lei, deși, potrivit normelor metodologice de aplicare a art. 319 alin. (19) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, avea obligația de a vira la bugetul de stat integral taxa pe valoarea adăugată încasată de la cumpărător/adjudecatar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecării”.

Totuși, ANAF-ul a stabilit în urma unui control efectuat în noiembrie 2025 că suma de 530.000 lei, neplătită de către executorul judecătoresc, „este datorată de SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, fiind stabilite măsuri asiguratorii prin Decizia nr. ILG-AIF 1569/17.11.2025”. Altfel spus, Fiscul i-a pus proprie pe conturi tot societății comerciale, asta deși suma trebuia plătită de către executorul judecătoresc.

Șefii PSD care au băgat în insolvență compania de drumuri

Acest cerc vicios de gestiune proastă, blocaje juridice și interpretări fiscale a fost susținut de deciziile luate de oamenii PSD, aflați la conducerea CJ Ialomița și SC Drumuri și Poduri. Practic, toată această poveste absurdă este croită de oamenii social-democraților din Ialomița.

Președintele CJ Ialomița este Marian Pavel, cel care și-a început mandatul în anul 2020, iar în 2024 a obținut un nou mandat la conducerea județului. Acesta este chiar președintele PSD Ialomița după ce între 2012 și 2020 a avut două mandat de senator în Parlamentul României. Anterior, timp de trei mandate a fost primarul unei comune din județ (2000 -2012, Gheorghe Lazăr). Toată cariera liderului PSD a fost la stat, pentru că acesta a lucrat doar trei ani, 1997-2000, ca purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru ocuparea forței de muncă (este un loc de muncă pe care l-a avut în timpul facultății 1998-2003).

Practic, deciziile cheie din această poveste au fost luate în mandatul său. În 2022 CJ Ialomița acceptă să acorde un împrumut uriaș propriei companii, care era pe minus de mai mulți ani și deci exista riscul ca acești bani să nu mai poată fi înapoiați, și tot sub comanda sa CJ Ialomița a luat decizia de a-și executa propria firmă.

De altfel, toată conducerea Consiliul Județean era deținută de către PSD. Între 2020 și 2024 vicepreședinții CJ erau Emil Cătălin Grigore (PSD) și Mihai Neacșu, chiar fratele liderului PSD, .

Compania de drumuri, și ea condusă tot de către PSD

Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri Ialomița a fost condus între 2020 și 2025 de către Dima Costin Vlăduț. Fost angajat la un dealer auto, începând cu anul 2019 acesta avea să fie angajat pe postul de consilier al vicepreședintelui CJ Ialomița. În această funcție avea să stea până în anul 2022, când avea să fie avansat în postul de consilier al președintelui CJ Ialomița. Practic, acesta a fost consilierul lui Emil Grigore și apoi al lui Marian Pavel.

Potrivit site-ului companiei, Dima Costin Vlăduț a obținut un mandat la conducerea societății din Slobozia până în anul 2029, adică el va fi unul dintre șefii companiei care va trebui să gestioneze o societate cu active mai puține.

Un alt nume din CA-ul companiei în perioada în cauză a fost cel al lui Stoica Alexandru. Acesta este un alt nume greu din PSD la nivelul județului. Între 1977, când termină Școala de ofițeri activi de la Sibiu, și până în anul 2001, CV-ul său este gol. Acesta nu menționează ce activitate a avut înainte și imediat după Revoluție. În anul 2001 apare la șef de secție chiar la societatea Drumuri și Poduri.

De aici, în anul 2008 ajunge viceprimar al municipiului Slobozia, iar apoi, între 2012 și 2016, ocupă chiar postul de primar al localității, mandat câștigat cu sprijinul PSD. În anul 2016 se întoarce la compania județeană, de această dată ca șef al atelierului de reparații. În anul 2021 ajunge chiar și în poziția de director provizoriu. În calitate de primar al Sloboziei, Stoica Alexandru avea să se găsească în mijlocul mai multor scandaluri de corupție. Ba chiar, în dosarul ”Art Oil”, avea să primească pentru fals intelectual (a acordat nelegal o autorizație de construire). Condamnarea avea să fie transformată din executare în suspendare la apel.

Potrivit informațiilor de pe site-ul SC Drumuri și Poduri, director general în prezent este Ghibanu Ștefan. Acesta este fostul șef pe județ al ACR, filială pe care a condus-o între 1985 și 2001. Apoi, timp de 15 ani, acesta a condus SC Drumuri și Poduri în calitate de director general și președinte al CA-ului. Între 2021 și 2022 a fost director general provizoriu, iar în anul următor, a ajuns în funcția de consilier al președintelui CJ Ialomița.

Practic, exact în perioada în care societatea comercială și CJ Ialomița au intrat în cercul vicios al deciziilor care aveau să conducă la insolvență, șefii companiei, oameni grei în PSD la nivel local, se plimbau între conducerea companiei și funcțiile de consilier în cadrul Consiliului Județean.