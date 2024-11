Șefii Rapidului au anunțat obiectivul echipei: „Nu avem șanse la titlu, nu avem cum. Ne gândim la altceva”

Victor Angelescu a spus totul. Invitat la emisiunea , acționarul minoritar al Rapidului a fost sincer cu obiectivele echipei. Angelescu a dezvăluit că Rapidul trebuie neapărat să prindă play-off-ul campionatului.

Victor Angelescu: „Nu avem șanse la titlu”

Acționarul minoritat de la Rapid a divulgat scopul echipei pe care o conduce. Victor Angelescu a făcut o nouă dezăluire, aceea că giuleștenii nu se gândesc deloc la prima poziție din Superligă.

Pe lângă un loc în primele șase ale campionatului, Victor Angelescu a mai setat un scop pentru Rapid. Acela de a ridica Cupa României Betano, care asigură echipei câștigătoare un loc în preliminariile Europa League. Acționarul a spus că va face tot posibilul pentru ca „alb-vișiniii” să reprezinte România în Europa.

„Play-off-ul. V-am spus. În momentul de față, play-off-ul. (n.r. Niciun gând, așa, la titlu?) Nu. Nu avem nicio șansă. Trebuie să te gândești că ai șanse, n-avem. Venim după un campionat în care am terminat pe locul șase, venim după un început de sezon dezastruos și nu avem cum.

Încă nu am ajuns în cupele europene să ne gândim la titlu, nu cred că ar fi la locul lui. Noi ne gândim la play-off și, sperăm noi, la Cupa României. Sau, repet, să facem ceva în acest sezon să reușim să jucăm în cupele europene. (va fi un sezon reușit dacă prindeți cupele europene) 100%”, a mărturisit Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe site-ul FANATIK în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30.

Marius Șumudică, de aceeași părere

, Marius Șumudică este gând la gând cu Victor Angelescu. Nici tehnicianul din Giulești nu are speranța că echipa pe care o pregătește va ieși campioană.

„(n.r. Marius Șumudică a spus 1% șansă la titlu) Repet, nu este un obiectiv și nici n-avem de ce să ne gândim. Doar că avem 4-5 meciuri bune, repet: am început foarte prost sezonul și inclusiv sezonul trecut am terminat pe locul 6. Adică sunt alte echipe care clar au de ce să se gândească înaintea noastră.

Noi ne gândim să intrăm în play-off și, ori prin cupă, ori prin play-off, să prindem un loc de cupele europene. Asta m-ar mulțumi cel mai mult”, a continuat acționarul minoritar al Rapidului.

Victor Angelescu: „FCSB, favorită la titlu”

Victor Angelescu și-a exprimat părerea și despre favorita la titlu din sezonul 2024-2025. În viziunea sa, FCSB va ridica, din nou, trofeul Superligii României.

„Cred că FCSB e favorită, chiar dacă a început sezonul mai slab, tocmai pentru că a jucat și încă joacă în Europa. U Cluj, clar, că a început prin prisma punctelor. CFR, ca de obicei. Eu cred că FCSB și CFR sunt favorite, împreună cu U Cluj pentru că totuși au acumulat un număr de puncte destul de mare.

Dar și la ei, față de celălalte echipe, le lipsește experiența necesară de a te bate un sezon întreg la titlu. (n.r s-a văzut și aseară la meciul dintre U Cluj și FCSB?) Da, se poate spune. În primul rând, FCSB are cel mai bun lot. Cea mai bună echipă în acest moment, echipa care ne reprezintă și în Europa.

Repet, cred că sunt favoriți la titlu. CFR are un pedigree de a câștiga titluri, îl are pe Dan Petrescu, are echipă la fel foarte bună. Cred că ele două sunt echipele care se vor bate. Acum poate să mai fie o Craiova, poate să fie U Cluj pentru că a acumulat foarte multe puncte. Vom vedea”, a încheiat acționarul Rapidului.

