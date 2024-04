Fundașul central a împlinit 40 de ani la data de 5 aprilie, iar clubul de lângă Podul Grant i-a pregătit o înaintea meciului cu CFR Cluj. Jucătorul a primit în fața suporterilor un tricou cu numărul 200, care reprezintă numărul de meciuri jucate pentru ”vișinii”.

Șefii Rapidului au luat decizia finală în privința căpitanului Cristi Săpunaru! Ce se întâmplă din vară cu fundașul

În ciuda vârstei înaintate pentru un fotbalist, Cristi Săpunaru a avut parte de un sezon bun în SuperLiga, iar șefii Rapidului au decis să-i prelungească înțelegerea pentru încă un an, până în vara lui 2025.

”Săpunaru a semnat. Săpunaru mai are contract încă un an. Probabil nu va putea juca în toate meciurile. El înaintează în vârstă. Nu cred că putem spune că nu a jucat bine în acest sezon. Mai are contract un an și antrenorul va decide”, a declarat acționarul minoritar Victor Angelescu, la emisiunea Fotbal Club de la .

În actualul sezon, căpitanul Rapidului a evoluat în 34 de meciuri în campionat și a marcat un gol. El mai are și o prezență în faza grupelor din Cupa României Betano, competiție pe care giuleștenii au părăsit-o prematur.

Săpunaru, reacție ciudată la adresa lui Lobonț

Cristi Săpunaru a fost autorul unui la finalul meciului Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-2. Căpitanul Rapidului l-a ”înțepat” pe antrenorul interimar Bogdan Lobonț la finalul jocului.

Fostul portar a încercat să-i motiveze pe elevii săi și s-a dus la Săpunaru pentru a-i da mâna să se ridice de pe gazon. Lobonț s-a lovit de refuzul căpitanului Rapidului, care a ales să se ridice singur de la sol.

”Pisica” s-a întors mirat și a mers la ceilalți fotbaliști. Bogdan Lobonț i-a ridicat cu forța de pe gazon pe Borisav Burmaz și Florent Hasani. Gestul lui Cristi Săpunaru la adresa lui Bogdan Lobonț denotă tensiunea care există în vestiarul din Giulești.

Numit interimar după demiterea italianului Cristiano Bergodi, Lobonț a avut curajul să-l lase pe banca de rezerve pe Cristi Săpunaru la partida pe care Rapid a pierdut-o la Ovidiu, scor 1-3, în fața Farului.

Prezenți la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță și fostul patron al Rapidului, Nicolae Cristescu, au mărturisit că de a nu-l juca pe Săpunaru și a-l titulariza pe Dragoș Grigore.