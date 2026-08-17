Șefii Rapidului, decizie imediată după înfrângerea cu Dinamo. Ce se întâmplă cu banii în Giulești. E vorba de 25.000.000 de lei

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Așadar, Rapidul este dus la următorul nivel de finanțatorul principal, cel care deține și clubul Genoa din Italia. Rapidul și-a propus în acest sezon să se lupte la titlu, însă antrenorul Daniel Pancu se plângea în urmă cu mai multe săptămâni că nu există mentalitate de învingător în Giulești. Prin acest gest, acționarul Dan Șucu pare să arate că mesajul lui Pancu a fost înțeles.

Rapidul este dus la următorul nivel de acționarul principal Dan Șucu: 25 de milioane de lei în plus pentru giuleșteni

„Acționarii FC Rapid au aprobat majorarea capitalului social al clubului. Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar. Majorarea este în valoare de 25.000.000 de lei și reprezintă o nouă etapă în consolidarea financiară a clubului.

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și creează condițiile necesare pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea clubului și pentru atingerea celor mai înalte standarde, atât în plan sportiv, cât și organizațional. Majorarea capitalului social reconfirmă și angajamentul pentru dezvoltarea proiectului Rapid și pentru crearea unei structuri solide, care să susțină obiectivele clubului în anii următori”, se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Daniel Pancu le cerea celor din conducere să dea dovadă că au mentalitate de învingător, imediat după victoria cu CFR Cluj

din urmă cu mai multe etape, antrenorul Daniel Pancu avea un discurs cel puțin surprinzător pentru un învingător. Astfel, Pancu a părut că trimite „săgeți” spre jucători și spre conducere, cărora le reproșa lipsa mentalității de învingător. Lucrurile par, însă, că se schimbă.

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„Vorbesc de mult timp, de când am venit aici, nu s-a construit nimic din păcate. Clubul nu are mentalitate. Eu am fost un jucător care toată cariera a făcut diferența la 0-0. Dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat… Nu ține de jucători, ci de mentalul clubului. Va mai dura mult.

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Nu cunosc jucătorii, sper să-i cunosc până la Crăciun. Nu știu reacțiile lor, nu știu care joacă bine sub presiune, care e nemulțumit de schimbare… Sunt multe lucruri. Drumul e lung, e greu, dar sunt și multe lucruri pozitive. Publicul ne-a ajutat astăzi să întrerupem o serie incredibilă. Nu poți să te numești echipă mare și să nu poți să bați o colegă de campionat de 12-13 jocuri. E bine că am mai spart o bubă și astăzi”, declara Daniel Pancu.

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Casele de pariuri au analizat acest început de campionat și o văd pe Rapid București a 4-a favorită la titlu, la egalitate cu Universitatea Cluj. Ambele formații au primit cota 8 la Betano, spre deosebire de Dinamo, care are cota 7. Favorită mare rămâne FCSB cu 2.60, în timp ce Universitatea Craiova este cotată cu a doua șansă, cu o cotă de 3.40.