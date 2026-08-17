Sport

Șefii Rapidului, decizie imediată după înfrângerea cu Dinamo. Ce se întâmplă cu banii în Giulești. E vorba de 25.000.000 de lei

Decizie importantă luată de acționarul principal rapidist Dan Șucu, la două zile de la înfrângerea cu Dinamo. Astfel, capitalul social al clubului a fost majorat cu 25 de milioane de lei.
Flaviu Popa
17.08.2026 | 16:06
Sefii Rapidului decizie imediata dupa infrangerea cu Dinamo Ce se intampla cu banii in Giulesti E vorba de 25000000 de lei
ULTIMA ORĂ
Rapidul trece la următorul nivel după investiția lui Dan Șucu
ADVERTISEMENT

Așadar, Rapidul este dus la următorul nivel de finanțatorul principal, cel care deține și clubul Genoa din Italia. Rapidul și-a propus în acest sezon să se lupte la titlu, însă antrenorul Daniel Pancu se plângea în urmă cu mai multe săptămâni că nu există mentalitate de învingător în Giulești. Prin acest gest, acționarul Dan Șucu pare să arate că mesajul lui Pancu a fost înțeles.

Rapidul este dus la următorul nivel de acționarul principal Dan Șucu: 25 de milioane de lei în plus pentru giuleșteni

„Acționarii FC Rapid au aprobat majorarea capitalului social al clubului. Începând de astăzi, 17 august 2026, capitalul social al FC Rapid a fost majorat de la 75.000.000 de lei la 100.000.000 de lei, prin aportul acționarului majoritar. Majorarea este în valoare de 25.000.000 de lei și reprezintă o nouă etapă în consolidarea financiară a clubului.

ADVERTISEMENT

Prin această decizie, clubul își întărește baza financiară și creează condițiile necesare pentru continuarea investițiilor în dezvoltarea clubului și pentru atingerea celor mai înalte standarde, atât în plan sportiv, cât și organizațional. Majorarea capitalului social reconfirmă și angajamentul pentru dezvoltarea proiectului Rapid și pentru crearea unei structuri solide, care să susțină obiectivele clubului în anii următori”, se arată pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Daniel Pancu le cerea celor din conducere să dea dovadă că au mentalitate de învingător, imediat după victoria cu CFR Cluj

După victoria contra celor de la CFR Cluj, scor 3-1, din urmă cu mai multe etape, antrenorul Daniel Pancu avea un discurs cel puțin surprinzător pentru un învingător. Astfel, Pancu a părut că trimite „săgeți” spre jucători și spre conducere, cărora le reproșa lipsa mentalității de învingător. Lucrurile par, însă, că se schimbă.

ADVERTISEMENT
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă...
Digi24.ro
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe

Vorbesc de mult timp, de când am venit aici, nu s-a construit nimic din păcate. Clubul nu are mentalitate. Eu am fost un jucător care toată cariera a făcut diferența la 0-0. Dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat… Nu ține de jucători, ci de mentalul clubului. Va mai dura mult.

ADVERTISEMENT
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene:
Digisport.ro
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"

Nu cunosc jucătorii, sper să-i cunosc până la Crăciun. Nu știu reacțiile lor, nu știu care joacă bine sub presiune, care e nemulțumit de schimbare… Sunt multe lucruri. Drumul e lung, e greu, dar sunt și multe lucruri pozitive. Publicul ne-a ajutat astăzi să întrerupem o serie incredibilă. Nu poți să te numești echipă mare și să nu poți să bați o colegă de campionat de 12-13 jocuri. E bine că am mai spart o bubă și astăzi”, declara Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Casele de pariuri au analizat acest început de campionat și o văd pe Rapid București a 4-a favorită la titlu, la egalitate cu Universitatea Cluj. Ambele formații au primit cota 8 la Betano, spre deosebire de Dinamo, care are cota 7. Favorită mare rămâne FCSB cu 2.60, în timp ce Universitatea Craiova este cotată cu a doua șansă, cu o cotă de 3.40.

U Cluj – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă...
Fanatik
U Cluj – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real
Aryna Sabalenka, declarație șocantă după ce a stat peste 100 de săptămâni pe...
Fanatik
Aryna Sabalenka, declarație șocantă după ce a stat peste 100 de săptămâni pe locul 1 în WTA: ”Să-mi văd numele undeva acolo este destul de bolnav”
Scandal la FCSB, chiar înaintea meciului cu FC Botoșani! Gheorghe Mustață i-a dat...
Fanatik
Scandal la FCSB, chiar înaintea meciului cu FC Botoșani! Gheorghe Mustață i-a dat replica lui Mihai Stoica: „Fac ce vreau pe teritoriul meu!”
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Gică Hagi a văzut ce s-a ales de fosta sa 'perlă' și a...
iamsport.ro
Gică Hagi a văzut ce s-a ales de fosta sa 'perlă' și a dat verdictul: 'E problema lui!'
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de...
gsp.ro
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el...
Antena3 CNN
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24...
Digisport.ro
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Clever Media
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din...
zf.ro
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!