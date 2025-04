Șefii Rapidului, nervoși după înfrângerea 0-2 cu U Cluj: „Vom trage linie pentru unii jucători!”

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a anunțat că mai mulți jucători nu vor mai continua din sezonul următor la Rapid și că echipa nu va mai face multe transferuri la vară.

Șefii Rapidului, nervoși după înfrângerea 0-2 cu U Cluj

Victor Angelescu a fost nervos după înfrângerea suferită de : „Speram să câștigăm acest meci și să trecem peste U Cluj, iar am făcut o repriză slabă, cum am făcut și la CFR. Noi am avut ocazii, am dat pe lângă, ei au avut ocazii mai puține, au dat gol.

Trebuie să începem să câștigăm, avem șanse, dar dacă jucăm cum am jucat până nu demult. Dar trebuie să nu mai începem repriza în ultimele minute ale ei. Avem un meci important miercuri, sper să ne calificăm în finală, iar după să câștigăm meciul cu FCSB. Cupa e cel mai important obiectiv pentru noi, e cel mai scurt drum către cupele europene.

Ți se oferă șansele de a juca în Conference League, dar avem șanse să ne batem pe ambele fronturi. Am jucat bine cu CFR Cluj, dar am ratat, în acest meci, din păcate, nu am mai repetat evoluția”.

„Vom trage linie la final și vedem cine rămâne!”

„Sezonul ăsta cred că am ratat enorm, cel mai mult de când sunt eu la Rapid. Nu-mi dau seama, nu e vorba despre un singur jucător, e vorba despre mai mulți care ratează. Chiar nu-mi dau seama.

La câți jucători am transferat noi în acest sezon, era și normal să fie un regres la unii dintre ei. Sezonul următor, vom transfera doar câțiva jucători și ne vom axa pe nucleul făcut acum”, a , la TV .

„Vom trage linie la final și vedem cine va rămâne la final de sezon. Avem deja o opinie despre ei, dar vom vedea și aceste ultime meciuri. Există posibilitatea să nu luăm nici cupa și să terminăm și pe șase, dar nu ne dorim acest lucru.

Avem șansele noastre, nu văd de ce ne-am gândi la cel mai rău scenariu. Să jucăm și să nu apară, să ne atingem obiectivele pe care le avem. Nu am ce mesaj să-i transmit lui Marius Șumudică. Avem încredere în antrenorul nostru, suntem alături de el, vom vedea ce se întâmplă la următorul sezon.