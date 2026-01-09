Sport

Șefilor lui Real Madrid le-a ajuns! Diego Simeone i-a scos din sărite: „A depășit toate limitele!”

Real Madrid a reușit să o învingă pe Atletico Madrid, 2-1, în semifinala Supercupei Spaniei, însă partida nu a fost lipsită de momente tensionate nici după fluierul final.
09.01.2026 | 10:20
Simeone i-a enervat pe cei de la Real Madrid
Diego Simeone și Vinicius Junior au fost încă din startul confruntării într-un dialog continuu, tehnicianul lui Atletico Madrid încercând să-l destabilizeze pe atacantul brazilian al lui Real Madrid.

Scandal după meciul dintre Real Madrid și Atletico. Diego Simeone i-a supărat pe „Galactici”

Vinicius Junior a avut în ultimii ani probleme cu mai toată lumea în Spania, de la suporteri adverși, adversari sau chiar cu oamenii de la Real Madrid, sud-americanul având un temperament fierbinte ce-l duce de multe ori la conflicte inutile. Acest aspect este deja binecunoscut de către toată lumea, iar cei de la Atletico Madrid au încercat să profite.

Diego Simeone l-a tachinat pe brazilian încă din startul partidei și a încercat să lucreze psihologic, pentru a-l face pe acesta să fie nervos și să nu ia cele mai bune decizii pe teren. Argentinianul chiar i-a spus jucătorului de la Real Madrid că va fi dat afară de la echipă: ”Florentino Perez o să te dea afară. Ține minte ce îți spun!”.

Real Madrid vrea sancțiuni împotriva lui Diego Simeone

„A depășit toate limitele”, spun cei de la Real Madrid. Tot comportamentul pe care Diego Simeone l-a avut i-a enervat pe oficialii lui Real Madrid care vor sancțiuni împotriva tehnicianului argentinian, mai ales că nu e prima dată când acesta depășește o limită, notează cei de la AS. Nici Xabi Alonso nu a rămas indiferent și a spus la conferința de presă că a fost deranjat de atitudinea lui Simeone.

„Nu mi-a plăcut momentul. Cholo i-a spus ceva, iar aceste lucruri sunt împotriva spiritului pe care ar trebui să-l ai. Nu-mi place când li se vorbește așa. Nu totul este acceptabil. Eu încerc să fiu respectuos față de jucătorii echipei adverse și de obicei nu vorbesc cu ei. Când am văzut ce a spus Simeone, mi-a displăcut. Nu este un bun exemplu de sportivitate. Trebuie să-ți respecți adversarul. Am vorbit cu Vinicius și am decis că totul rămâne între noi”, a spus Xabi Alonso.

Ce a declarat Simeone după meciul tensionat cu Real Madrid

Diego Simeone nu a dorit să comenteze pe seama celor întâmplate între el și Vinicius Junior. Sud-americanul a subliniat că-și respectă toți adversarii, iar uneori lucrurile nu par așa cum sunt.

„Am o memorie proastă, nu-mi mai amintesc nimic. Nu am nimic de spus. Întotdeauna am spus, de când am început să joc, ce se întâmplă pe teren rămâne pe teren și asta e tot ce am de spus. Am mult respect pentru toți jucătorii lui Real Madrid și i-am spus clar cum arată lucrurile din exterior și ce li se întâmplă tuturor”, a spus Diego Simeone.

