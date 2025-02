Șeful Aradului a vorbit despre reacția lui Mircea Rednic după UTA – Sepsi și intenția de demisie a antrenorului. Ce se întâmplă dacă echipa retrogradează. Exclusiv

Mircea Rednic a avut o ieșire nervoasă la finalul . Într-o intervenție telefonică în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, moderată de Horia Ivanovici, Alexandru Meszar, șeful de la Arad, a încercat să explice reacția antrenorului său.

Alexandru Meszar, despre ieșirea nervoasă a lui Mircea Rednic: „Și de aici reiese cât de mult își dorește rezultate”

. Mai mult, antrenorul arădenilor a lăsat să se înțeleagă că la finalul sezonului va pleca de pe banca tehnică.

„Da… Și de aici reiese cât de mult își dorește domnul Mircea rezultate, mai ales acasă, unde noi batem foarte greu sau deloc (n.r. – 3 înfrângeri în 3 meciuri în anul 2025). Chiar ieri, înainte de meci, m-am uitat pe clasamentul jocurilor de afară, unde suntem în play-off.

Este normal să fie dezamăgit după un meci din care noi nu am luat niciun punct. Poate am făcut cel mai bun meci al nostru pe teren propriu. Așa este fotbalul, supărarea nu este numai la domnul Mircea…”, a spus Alexandru Meszar.

Alexandru Meszar: „100% îl susținem pe Mircea Rednic”

„Îl susțineți în continuare pe Rednic?”, l-a întrebat imediat Horia Ivanovici pe invitatul său.

„100%. 100%!! Atât cât domnul Rednic și eu cunosc această echipă. Într-adevăt, pretențiile sunt foarte mari, dar soluțiile sunt viabile. Luptăm, nu cedăm, nu retrogradăm, mergem înainte cu domnul Mircea, având în vedere că are contract până în 2026.

Eu îi transmit că are susținerea pe care a avut-o și până acum: totală! Mai ales că echipa a început… am bătut Petrolul, am bătut la Iași. Am făcut un meci foarte bun cu FCSB, am pierdut cu un penalty discutat două săptămâni la televizor. Am bătut CFR. Echipa merge, dar nu reușim să ne deblocăm acasă”, a explicat oficialul de la UTA.

„Avem un schelet, nu vom mai fi nevoiți să facem multe transferuri”

„Presiunea e mare, poate jucătorii care sunt acum la noi nu sunt obișnuiți cu această presiune, dar se vor obișnui. Eu mă bucur că, încet-incet, se concretizează ceea ce n-am mai avut de mult – un schelet, pe care ne putem baza pe termen lung și n-o să mai trebuiască să facem ‘n’ transferuri”, a mai spus Alexandru Meszar.

„Apropo de transferuri, câte transferuri ați făcut în sezonul acesta, din vară? 40?”, a intervenit amuzat Horia Ivanovici.

„Nu le-am numărat… Nu e chiar așa, poate 38 (râde). Presa numără și transferurile pe care le-am făcut la academie. Academia noastră funcționează și transferă, și dă și împrumut. Nu trebuie toate contabilizate pentru prima echipă. Într-adevăr am făcut mai multe transferuri și la academie, iar jucătorii fie au rămas acolo ori i-am împrumutat la echipe din ligile inferioare.

Acest număr (n.r. – totalul transferurilor) va scădea încet-încet. Eu zic că în sfârșit avem un schelet pe care ne putem baza. Contractele sunt făcute în așa fel încât să nu-i pierdem. Eu spun că suntem pe drumul bun, chiar dacă nu suntem în play-off”, a detaliat oficialul de la UTA.

Ce se întâmplă cu Mircea Rednic dacă UTA Arad retrogradează

„Eu am un CV cu foarte multe promovări. N-am nicio retrogradare și nici nu concep așa ceva. Am 5 promovări și retrogradare încă nu am.

Fără doar și poate (n.r. – Mircea Rednic va fi păstrat la echipă în cazul unei retrogradări)! Având în vedere că în contract nu este o clauză doar pentru liga întâi, contractul trebuie respectat. Și, dacă domnul Rednic are puterea și dorința și vede că-și realizeaza obiectivul – promovarea – atunci, sigur. Așa este normal, să ne respectăm toți contractele.

Dacă ne gândim la meciul de luni (n.r. – cu Sepsi), la ora 17:00, când lumea era la lucru și nu am jucat nici cu FCSB, nici cu altă echipă pretendentă la titlu, și am avut 6.000 de spectatori la stadion. Și temperatură scăzută, zi de lucru, ora 17:00, spune multe!”, a dezvăluit șeful de la Arad.

De ce e Mircea Rednic atât de supărat? „Pentru că am jucat bine și am oferit 3 puncte celor de la Sepsi. Adică le-am pus-o pe tavă. Sepsi nu a avut ocazii. Am preluat pentru jucătorul advers să tragă la poartă. Cu banii stăm prost!

Luna trecută am dat ultimul salariu. Suntem aproape de două luni datorii cu salariile. Nu este perioada în care să stăm bine cu banii. Important este că anul trecut este închis și vom lua licența fără probleme”, a concluzionat Alexandru Meszar.