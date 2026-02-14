Sport

Șeful arbitrilor de la UEFA iese la atac după ultimele controverse privind VAR-ul: „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat”

Roberto Rosetti, șeful Comisiei de Arbitri de la UEFA, a dezvăluit că forul european a propus ca VAR-ul să intervină mai rar în anumite situații. Despre ce momente ale jocului este vorba.
Bogdan Mariș
14.02.2026 | 11:08
Seful arbitrilor de la UEFA iese la atac dupa ultimele controverse privind VARul Poate am uitat cu totii de ce a fost creat
ULTIMA ORĂ
Șeful arbitrilor de la UEFA, Roberto Rosetti, a anunțat că forul european a propus mai multe modificări cu privire la sistemul VAR. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Arbitrajul video s-a implementat în ultimul deceniu în toate competițiile importante din fotbal, însă sistemul produce în continuare anumite controverse, în special când se intervine în situații neclare sau interpretabile. Șeful arbitrilor de la UEFA, Roberto Rosetti, a comentat acest subiect.

Șeful arbitrilor de la UEFA, mesaj clar cu privire la VAR

Roberto Rosetti a afirmat că UEFA susține ca VAR-ul să intervină mai rar în situații interpretabile, precum acordarea unor penalty-uri, deoarece există riscul ca unele lovituri de la 11 metri să se acorde pentru faulturi inexistente. „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat VAR-ul. Funcționează perfect la deciziile factuale, precum offside-ul.

ADVERTISEMENT

Dar intrepretările sunt o altă poveste. UEFA preferă ca VAR-ul să intervină mai puțin și să rămână deciziile din teren. Vom rata un penalty din când în când, dar nu le vom avea pe cele care, sincer, nu există. Vom discuta asta din nou cu cei din Federaţii. Trebuie să redescoperim principiile iniţiale”, a spus italianul, conform Gazzetta dello Sport.

În Italia au existat recent mai multe penalty-uri acordate după intervenția VAR-ului, deși situațiile nu erau extrem de clare, un exemplu în acest sens fiind lovitura de la 11 metri prin care Napoli s-a impus pe terenul echipei patronate de Dan Șucu, Genoa.

ADVERTISEMENT
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în...
Digi24.ro
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat

Cine este Roberto Rosetti

Roberto Rosetti a început să arbitreze în 1983, la vârsta de 15 ani, iar din 1997 până în 2010 a activat la cel mai înalt nivel al fotbalului italian, Serie A. Timp de 8 ani, în perioada 2002-2010, acesta s-a aflat și pe lista FIFA, fiind prezent la două turnee finale majore, EURO 2008 și Cupa Mondială din 2010. Acesta a condus și meciuri importante din cupele europene, fiind delegat la trei partide din semifinalele UEFA Champions League.

ADVERTISEMENT
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu...
Digisport.ro
”Șocul Jocurilor Olimpice”: A lăsat iar pe toată lumea fără cuvinte, dar nu din motivul dorit! Imaginile fac înconjurul lumii

Rosetti a fost ales de către IFFHS drept cel mai bun arbitru din lume în 2008. După retragere, a lucrat pentru federațiile din Italia, Rusia și Turcia. Mai apoi, în 2018, a devenit șef al Comisiei de Arbitri de la UEFA, înlocuindu-l pe conaționalul său, Pierluigi Collina, care a părăsit forul european pentru a pleca la FIFA. Roberto Rosetti a fost cel care l-a anunțat pe Istvan Kovacs că va conduce finala Champions League din 2025.

Răzvan Burleanu, prima declarație oficială despre arbitrajele din SuperLiga. Cum reacționează șeful FRF...
Fanatik
Răzvan Burleanu, prima declarație oficială despre arbitrajele din SuperLiga. Cum reacționează șeful FRF la corupția din arbitraj
Cine va antrena România în Nations League? Mihai Stoichiță a spus-o imediat ce...
Fanatik
Cine va antrena România în Nations League? Mihai Stoichiță a spus-o imediat ce s-a întors din Belgia: „Am vorbit cu el”
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament...
Fanatik
Bijuteria foarte scumpă pe care și-a cumpărat-o Simona Halep. Costă cât un apartament cu 2 sau 3 camere vândut în multe orașe din România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția...
iamsport.ro
Negocieri cu scântei: Gigi Becali s-a răstit la patronul din SuperLigă: 'Ai bărbăția să mă suni?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!