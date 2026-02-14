Șeful arbitrilor de la UEFA iese la atac după ultimele controverse privind VAR-ul: „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat”

ADVERTISEMENT

Arbitrajul video s-a implementat în ultimul deceniu în toate competițiile importante din fotbal, însă sistemul produce în continuare anumite controverse, în special când se intervine în situații neclare sau interpretabile. Șeful arbitrilor de la UEFA, Roberto Rosetti, a comentat acest subiect.

Șeful arbitrilor de la UEFA, mesaj clar cu privire la VAR

Roberto Rosetti a afirmat că UEFA susține ca VAR-ul să intervină mai rar în situații interpretabile, precum acordarea unor penalty-uri, deoarece există riscul ca unele lovituri de la 11 metri să se acorde pentru faulturi inexistente. „Poate am uitat cu toții de ce a fost creat VAR-ul. Funcționează perfect la deciziile factuale, precum offside-ul.

Dar intrepretările sunt o altă poveste. UEFA preferă ca VAR-ul să intervină mai puțin și să rămână deciziile din teren. Vom rata un penalty din când în când, dar nu le vom avea pe cele care, sincer, nu există. Vom discuta asta din nou cu cei din Federaţii. Trebuie să redescoperim principiile iniţiale”, a spus italianul, conform .

În Italia au existat recent mai multe penalty-uri acordate după intervenția VAR-ului, deși situațiile nu erau extrem de clare, .

Cine este Roberto Rosetti

Roberto Rosetti a început să arbitreze în 1983, la vârsta de 15 ani, iar din 1997 până în 2010 a activat la cel mai înalt nivel al fotbalului italian, Serie A. Timp de 8 ani, în perioada 2002-2010, acesta s-a aflat și pe lista FIFA, fiind prezent la două turnee finale majore, EURO 2008 și Cupa Mondială din 2010. Acesta a condus și meciuri importante din cupele europene, fiind delegat la trei partide din semifinalele UEFA Champions League.

Rosetti a fost ales de către IFFHS drept cel mai bun arbitru din lume în 2008. După retragere, a lucrat pentru federațiile din Italia, Rusia și Turcia. Mai apoi, în 2018, a devenit șef al Comisiei de Arbitri de la UEFA, înlocuindu-l pe conaționalul său, Pierluigi Collina, care a părăsit forul european pentru a pleca la FIFA. .