Șeful AUR, despre economia din România: „Nu e vina mea că a crescut leul. Nu voi mări taxele”

Șeful AUR a declarat, într-un interviu televizat, că economia din România la pământ, iar criza financiară este mai gravă decât știm. De asemenea, a spus că nu din cauza lui a crescut moneda euro, deși mulți economiști au spus că totul se datorează rezultatelor obținute în primul tur de alegeri prezidențiale.

Șeful AUR, despre economia din România

George Simion, candidatul poziționat pe primul loc în preferințele românilor, a explicat cum stăm, de fapt, din punct de vedere economic. În timp ce , președintele AUR a explicat că deficitul bugetar este mai mare decât ne spun autoritățile.

„Nu eu am creat această instabilitate. Cei care ne-au adus aici, la BBB-. Am fost acuzat că tot eu sunt vinovat pentru creșterea leului. Eu am îndoieli că deficitul bugetar este atât, cel raportat. Eu voi merge și voi spune realitatea de acolo, am surse convergente, multiple, situația este mai dramatică decât știm noi astăzi. Mai mult ne îngrijorează situația cu leul, Bursa din București încă nu este la nivelul unei instituții care să conteze foarte mult. Ar trebui, dar nu se întâmplă”, a declarat George Simion la .

Reduceri masive de personal în mandatul lui George Simion

Întrebat care sunt măsurile pe care le va aplica, concret, pentru a evita colapsul financiar din România, George Simion a explicat că, printre primele măsuri, este concedierea a jumătate de milion de bugetari. Cu toate acestea, nu va introduce taxe noi, tocmai pentru a nu pune presiune pe populație.

„Va fi foarte greu să evităm falimentul. Eu nu sunt Bau-Bau, nu am intenții rele. Vor trebui luate niște măsuri neprietenoase, pe care Marcel Ciolacu doar le-a amintit și nu s-au realizat. De exemplu, o eficientizare a aparatului bugetar. Sunt angajați aici, în Senat, care sunt deranjați când li se cere un raport de activitate. Mă refer la membri de partid, nu vorbim de profesori, de cadre medicale. Acum sunt 1,3 de milioane, ar trebui să ajungem înapoi la 800.000, pentru că noi beneficiem de digitalizare, putem să profităm de evoluția tehnologică. Nu vrem să alarmăm pe cineva. Acest lucru se va produce treptat, pe parcursul a cinci ani. E un plan radical”, a mai explicat șeful AUR.

Reforma lui Simion nu prevede creșteri de taxe

Pentru a-și sprijini ideile de pentru România, George Simion l-a dat exemplu pe Javier Milei, președintele Argentinei, care a aplicat măsuri similare și a avut de câștigat la nivel economic în țara sa. Mai mult, liderul suveranist a afirmat că nu va mări nicio taxă și nici nu va mai pune toată presiunea pe umerii mediului de afaceri.

„Eu am făcut o facultate și am făcut-o la stat și am făcut-o pe bune. Pentru mine orice creștere de taxă este recesiune. Nu asta e soluția. Nu sugrumarea mediului de afaceri. Voi milita pentru reducerea taxării muncii la nivelul salariul minim. Românii impozitează cel mai mult munca din statele UE.

Javier Milei a luat aceste măsuri despre care v-am spus. Este un adept al Școlii austriece de economie. Știu ce s-a întâmplat în construcții și agricultură. Multe firme închid în actuala guvernare, noi trebuie să turăm motoarele”, a mai spus Simion.

În plus, acesta a spus că intenționează să reformeze și guvernul, reducând ministerele de la 16 la 12, iar numărul secretarilor de stat să scadă de la 120, la doar 50.