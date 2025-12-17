Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Șeful ”câinilor” a dat un răspuns surprinzător la întrebarea ”Se gândește Dinamo la titlu?”

Dinamo a urcat pe locul 2 în clasamentul SuperLigii după victoria cu Metaloglobus. Ce a transmis, de fapt, Andrei Nicolescu când a fost întrebat de titlu.
Traian Terzian
17.12.2025 | 20:48
Seful cainilor a dat un raspuns surprinzator la intrebarea Se gandeste Dinamo la titlu
EXCLUSIV FANATIK
Președintele lui Dinamo, anunț ferm în privința luptei la titlu. Sursă foto: colaj Fanatik
După ani grei în care echipa a ajuns chiar și în eșalonul secund, Dinamo a revenit în lupta la titlu. Însă, Andrei Nicolescu a transmis la FANATIK SUPERLIGA că obiectivul acestui sezon este altul.

Președintele lui Dinamo, mesaj ferm în lupta la titlu

Întrebat de Horia Ivanovici dacă în acest moment se gândește la titlu, după ce Dinamo a ajuns la un singur punct de primul loc, Andrei Nicolescu a explicat că echipa nu se va da la o parte, dar ținta reală o reprezintă cupele europene.

”Nu, ne gândim să continuăm această coeziune și să creștem încrederea asta internă. Ăsta este cel mai bun ingredient pentru performanță. Toți trebuie să fim foarte uniți și toți trebuie să ne punem toată energia în această încredere internă care crește de la zi la zi. Și cred că acest lucru îl vedeți în declarațiile jucătorilor de după meciuri.

(n.r. – Văd că vă feriți să spuneți tranșant că vreți titlul) O spunem, dar sub altă formă. Nu ne dăm la o parte, dacă suntem acolo normal că ne batem, dar nu e planul nostru pentru anul ăsta. Noi ne-am propus anul ăsta să ne batem pentru cupe europene și ăsta trebuie să-l atingem întâi și întâi. Abia de acum începe greul”, a declarat el, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Visul suprem: Vocea României pentru fiica sa și titlul cu Dinamo

Președintele ”câinilor” s-a arătat extrem de fericit că fiica sa a reușit să ajungă în finala emisiunii ”Vocea României”. El crede că ar fi un vis fantastic ca Eva să câștige concursul de talente muzicale, iar Dinamo să devină noua campioană a României.

”Acum oricare dintre cele 4 finaliste pot să fie Vocea României, depinde foarte mult de vot. E pur și simplu o competiție pentru voturi și sper ca Eva să poată să determine prin prestațiile ei să fie votată. Pentru noi este o bucurie că a ajuns în finală.

(n.r. – Cum ar fi ca Eva să câștige Vocea României și Dinamo titlul?) Ar fi extraordinar”, a spus Andrei Nicolescu, în încheierea intervenției pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA.

Ce obiectiv are Dinamo în actualul sezon

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
