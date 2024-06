Șeful Casei de Pensii a făcut anunțul așteptat de către toți pensionarii. Se primesc mai mulți bani, noul calcul se aplică de la 1 septembrie

Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) face un anunț așteptat de către toți pensionarii din România. Se primesc mai mulți bani de la 1 septembrie. Un calcul special îi vizează pe cei care se pensionează anticipat.

La finalul lunii mai, șeful Casei Naționale de Pensii Publice a anunțat că . În curând, taloanele cu noile pensii vor fi tipărite.

Veștile pentru cetățeni sunt din ce în ce mai bune. Inițial, s-a vorbit de un număr de 2 – 2,5 milioane de pensionari care vor avea veniturile mai mari după recalcularea de la 1 septembrie. Ei bine, se pare că numărul acestora va fi mult mai mare.

”Chiar mai mult de 3 milioane de oameni (n.r. vor primi majorări) pentru că punctele de stabilitate vor aduce un plus față de ceea ce se întâmplă în momentul de față”, a declarat Daniel Baciu, conform .

Din această lună, va debuta procesul de tipărire și ulterior de distribuire a noilor decizii de pensionare. Apoi, de la 1 septembrie românii vor începe să-și primească pensiile. Vor știi exact care este noul cuantum al pensiei în urma recalculării făcute după noua lege a pensiilor.

Același Daniel Baciu a oferit o . Aceasta vine cu penalizări, conform legii, însă de la 1 septembrie acestea vor scădea. Prin urmare, pensiile acestor români vor fi mai mari.

”Pensia anticipată, noi am redefinit-o în noua lege a pensiilor iar penalitatea este mult mai mică decât actuala penalitate. De la 30%, cât este în acest moment, am scăzut-o la 24%. Am considerat că este favorabil cetățeanului care va ieși de la 1 septembrie.

Când vorbim de pensionare anticipată, vorbim de cei care au realizat un stagiu complet de cotizare. Adică oamenii care au lucrat, care au contribuit la sistem. Aceștia vor beneficia și de puncte de stabilitate”, a mai explicat Daniel Baciu, conform sursei citate.

E important de spus că, potrivit noii Legi a pensiilor, mai există doar patru categorii de pensii, și nu cinci, așa cum este în acest moment. Este eliminată o categorie de pensie. E vorba de pensia anticipată fără penalizări.