Șeful CJ Hunedoara, pacient sub acoperire la spitalul din Deva. “Le-am zis că îmi e foarte rău, nimeni nu m-a luat în seamă”

După ce a primit mai multe plângeri din partea cetățenilor din județul său, șeful Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a decis să investigheze personal activitatea de la Unitatea de Primiri Urgență (UPU) a Spitalului Județean de Urgență din Deva.

O vizită sub acoperire

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook, șeful CJ Hunedoara a explicat contextul în care a ajuns să se deghizeze pentru a verifica dacă plângerile cetățenilor sunt justificate.

“În ultimele luni, am primit numeroase sesizări în legătură cu modul în care sunt primiți și tratați pacienții care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Deva. Cea mai recentă, sâmbătă seară”, a scris politicianul.

Laurențiu Nistor a decis să verifice personal modul în care personalul medical al Spitalului Județean de Urgență din Deva își fac treaba, astfel că a decis să se îmbrace sărăcăcios și să își ascundă identitatea în timpul unei vizite.

“Tocmai terminasem munca de acasă, în grădină, când am fost informat că un pacient în vârstă aștepta de mai bine de o oră și jumătate ca cineva să se ocupe de el. A fost momentul în care am decis să merg personal la UPU, să constat personal ce și cum se întâmplă acolo. Nu mi-am schimbat hainele, am pornit imediat spre spital. Era ora 21.30”, a mai adăugat șeful CJ.

Cum a decurs vizita la UPU?

Șeful CJ Hunedoara a postat un clip video în care se poate vedea modul în care a decurs , dar și cât a trebuit să aștepte.

După cum explică politicianul, plângerile cetățenilor s-au dovedit adevărate, el fiind nevoit să aștepte în jur de 45 de minute înainte ca un medic să îl primească. Asta deși, le-ar fi spus cadrelor medicale că se simte rău.

“Din păcate, ajuns la UPU, majoritatea sesizărilor s-au confirmat. „Pacientul” Nistor a primit același tratament: 45 de minute în care, deși le-am spus asistentelor că mă simt foarte rău și nu pot merge să-mi fac singur fișa de internare, nimeni nu m-a luat în seamă”, a mai notat Laurențiu Nistor.

Din nefericire pentru cadrele medicale care lucrează la Spitalul Județean de Urgență din Deva, șeful CJ se arată gata să ia măsuri dure împotriva lor și le cere să își schimbe atitudinea față de pacienții care ajung la ei.

“Această abordare trebuie să înceteze! Nu este posibil ca pacienții care ajung la „Urgență” să fie tratați în acest fel. Mesajul meu pentru personalul UPU este clar: ori își schimbă comportamentul, ori pleacă acasă!”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, el a amenințat cu sancțiuni împotriva celor care au o atitudine nepotrivită față de cetățeni, dar și a celor care favorizează o astfel de situație.