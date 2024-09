Șeful Clujului, reacție surpriză după victoria cu Rapid: „Să prindem play-off-ul”. Dezvăluie cel mai mare salariu la U și câți bani s-au încasat din transferuri!

Radu Constantea a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, după . Președintele „șepcilor roșii” a dezvăluit cât câștigă fotbalistul cu cel mai mare salariu și câți bani s-au încasat de pe urma transferurilor.

Președintele lui U Cluj, reacție după victoria din Giulești: „Ne-au impresionat”

După nouă etape scurse din acest campionat, Universitatea Cluj este pe primul loc în SuperLiga, cu 21 de puncte, cinci mai multe decât Oțelul Galați. În epilogul ultimei runde,

„A fost o prestație foarte solidă. Era un meci greu, cu Șumudică la primul meci pe bancă, acasă, într-o atmosferă foarte frumoasă creată de suporterii rapidiști și eram și noi foarte curioși să vedem cum vom arăta și cum vom rezista la presiunea celor de la Rapid și a publicului. Și staff-ul și Neluțu Sabău și echipa ne-au impresionat din perspectiva asta și am făcut un meci foarte solid.

Cred că a fost un meci foarte bun. În primele 10-15 minute Rapid a reușit să pună presiune pe noi. După aceea am reușit să gestionăm foarte bine această presiune, am reușit să și marcăm și am gestionat foarte bine meciul”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ce buget și ce salarii sunt la Universitatea Cluj

Oficialul „șepcilor roșii”, care nu au luat niciun titlu în 104 ani de istorie, a dezvăluit cu ce buget a ajuns U Cluj pe primul loc. „Pentru noi e dificil la bugetul pe care îl avem să achiziționăm jucători valoroși și cu o vârstă foarte bună, tineri.

Costă foarte mulți bani. Și de aceea trebuie să facem acest mixt, să aducem foarte mulți jucători din propria academie și să încercăm să aducem jucători din campionatul intern, care au jucat la un anumit nivel și să creștem de la an la an.

Să stabilizim echipa. Principalul obiectivul anul acesta e calificarea în play-off. Vrem să stabilizăm echipa în primele 6, să stabilizăm bugetul și ulterior să ajungem la nivelul să putem achiziționa jucători și să ajungem și la acest segment de venituri în club, chiar dacă în acest sezon am reușit să avem venituri din vânzări care au depășit 600.000 de euro. Încercăm să creionăm aceste venituri pe toate palierele.

(n.r. – Ați vândut jucători de 600.000 de euro?) Au fost Daniel Popa, Thalisson și acel procent de 25% pe care îl dețineam la Victor Dican. La nivel de achiziții n-am plătit niciun euro. Ne-au costat doar banii la semnătură pentru jucători și cheltuielile cu agenții. Nu cred că depășin 150.000 de euro în total.

(n.r. – care e cel mai mare salariu de la U Cluj?) Nu e salariu mai mare de 13.000 de euro. (n.r. – Iar cel mai mic?) Sunt și juniorii, îi excludem, dar suntem undeva la 3-4 mii de euro”, a adăugat președintele Universității Cluj.

