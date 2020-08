Șeful companiei Bonduelle a decedat. Omul de afaceri a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta

ADVERTISEMENT

Oameni buni, absolut impresionant numărul mare de mesaje, reacții și distribuiri ale postării mele de ieri. Mă înclin! Nu cred să fie ceva care să ma miște mai mult decât solidaritatea colectivă, mi-ați dat multă putere. Am trecut prin clipe de spaimă și atunci când am realizat că voi fi făcut terci între doua mașini, dar și când m-am ridicat de pe jos, iar cu ochiul drept nu mai vedeam nimic. Și toate astea amplificate de responsabilitatea creșterii unui copil de aproape 10 ani. Mulțumesc fiecăruia-n parte pentru mesaje și reacții și am să vă țin la curent cu desfașurarea anchetei și a procesului. Nu, nu-l las! Un astfel de om poate accidenta pe oricine, fără să se gândească vreo secundă la consecințe. Și, din păcate, nu este singurul pe șoselele noastre…Nu cred ca razboindu-ne, șoferi cu biciclisti, pietoni cu șoferi sau șoferi cu motocicliști vom ajunge vreodată la un ‘acord’. Știu șoferi responsabili (mulți au parcurs cu mine cursul de defensive driving), văd motocicliști cu creier sub cască, așa cum vad și bicicliști care înțeleg să respecte regulile de circulație și dacă dau la pedale, nu rezultă că au imunitate la Codul Rutier. Dar, DA, exista și multe uscături și cred cu tărie că tot prin solidaritate putem, ușor-ușor, să-i mai cizelăm puțin. Așa că voi continua campania de responsabilizare pe un ton decent și voi prezenta diferite situații de trafic. Zi faină și, te rog, condu defensiv! Pe fiecare ne așteaptă cineva acasă. Alex. *loc accident – sos. Unirii, sat Tamași, comuna Corbeanca, jud. Ilfov.

Posted by Alex Filip on Wednesday, August 19, 2020