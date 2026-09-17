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Mihai Bordeanu, Managing Director al Dacia pentru Europa de Sud-Est, trage un semnal de alarmă extrem de dur. Bărbatul care are o experiență de 25 de ani în marketing, comerț și business în companii cu profil auto și FMCG a șocat pe toată lumea cu afirmația sa.

Avertismentul lansat de șeful Dacia

Dacia a anunțat în urmă cu ceva vreme că , ci în Uniunea Europeană. Autoturismul va ieși pe porțile uzinei Renault din localitatea Novo Mesto, Slovenia. România a pierdut în felul acesta una dintre cele mai importante oportunități în ceea ce privește producția auto.

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Un alt factor care a dus la această decizie este reprezentat de prețul energiei, care erodează competitivitatea țării noastre. În acest context, șeful Dacia a tras un semnal de alarmă în cadrul unui eveniment organizat de Confederația Patronală Concordia. Mihai Bordeanu a transmis că Renault și Ford Otosan ar putea decide să își mute operațiunile în alte țări.

Demersurile ar urma să fie făcute în lipsa unor măsuri urgente și dacă totul este lăsat la voia întâmplării. În felul acesta, industria auto, care are 200.000 de angajați români, ar putea să se ducă pe apa sâmbetei. În prezent, compania se află pe locul 6 în Europa la producția de mașini, ceea ce înseamnă că a pus România pe hartă în acest domeniu de activitate.

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„Avem și o problemă de competitivitate externă, pentru că Renault sau Ford Otosan pot produce mașini în România sau în altă parte. Vestea bună este că Dacia produce un model electric în Europa, nu în China. Vestea proastă este că îl produce în Slovenia, nu în România”, a declarat Mihai Bordeanu, relatează .

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”Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor”

„Dacia Striker se produce în Turcia. Sunt două lupte pe care le-am pierdut. O mașină este făcută din metal. Unele piese le putem face la noi în uzină, altele vin de la furnizori. Și unele și altele, însă, sunt influențate de prețurile energiei, prețuri care sunt duble față de acum câțiva ani.

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Noi nu putem să dublăm prețurile mașinilor. Discutăm multe, puțini înțeleg. Nu am trecut deloc la acțiune. E timpul să trecem la acțiune. Sigur, există și varianta să lăsăm această industrie de izbeliște, dar asta înseamnă că la anul pierdem 25% din tot: cifră de afaceri, angajați, taxe încasate de stat.

Până nu ne clarificăm pe axa asta de competitivitate, o curbă de competitivitate până la final de 2030, cu niște puncte de ameliorat, jaloane clare, nu cred că vom avea absolut nimic nou decis ca producție acolo. Cumva mingea e în terenul Guvernului român, să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară.

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Ei au degajat în aut, da, deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil. Asta aștept”, a mai spus Mihai Bordeanu, care a atras atenția și asupra presiunii salariale. Totodată, a transmis că producția modelelor Duster și Bigster va continua, însă momentan nu au fost luate decizii cu privire la următoarele generații de mașini.

În aceeași notă, a subliniat că scăderea competitivității este deja vizibilă. Din păcate, producția locală scade pe fondul creșterii segmentului electric și al stagnării celui tradițional, undeva la 2 cifre. Din păcate, în felul acesta șeful a avertizat asupra faptului că se va ajunge la concedieri. Până acum au fost dați afară 1.700 de angajați.