Șeful de la Garda Forestieră București scos în cătușe din birou a executat silit instituția. Are de încasat un spor de risc uriaș

Mirel Idorași (54 de ani), fost inspector șef în Garda Forestieră București, a fost scos cu Poliția din sediul instituției, pe 5 mai, iar oamenii legii l-au imobilizat și i-au pus cătușe într-un birou. Șeful direct al lui Idorași, Laurențiu Heraru, a dezvăluit că a sunat la 112, deoarece Idorași ar fi sustras cheile de la mai multe birouri. Scandalul a apărut în contextul în care Ministerul Mediului a trimis Comisia de Disciplină la Garda Forestieră București pentru a verifica activitatea instituției, după ce Idorași și alți angajați s-au acuzat reciproc și au depus plângeri și sesizări cu privire la posibile acte ilegale.

Mirel Idorași a avut de primit peste 250.000 lei de la Garda Forestieră București

Cu doar trei zile înainte, pe 2 mai, Mirel Idorași a fost eliberat din funcția de inspector șef, după ce a amenințat și hărțuit un jurnalist care a publicat mai multe investigații despre activitatea sa. Diana Buzoianu, ministrul mediului, a arătat că, în urma sesizărilor primite, Garda Forestieră Naţională a sesizat DNA cu privire la suspiciuni de abuz în serviciu în ceea ce îl priveşte pe Mirel Idoraşi. „În cadrul Gărzii Forestiere Bucureşti, am văzut cu toţii de câteva săptămâni certuri cu ameninţări, comportamente toxice, funcţionari care nu mai înţeleg rostul instituţiei în care se regăsesc. Pe scurt: o situaţie aberantă la nivelul structurii locale”, a scris Buzoianu pe Facebook.

Numele lui Mirel Idorași apare ca intimat într-un dosar al cărui obiect este „contestație la executare”, înregistrat pe 17 iulie 2025 la Judecătoria Sectorului 4, în care Garda Forestieră București (GFB) figurează drept contestator, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Idorași a executat silit GFB, care fusese obligată de instanță să-i plătească drepturi salariale reprezentând indemnizațiile gradelor profesionale, începând cu luna ianuarie 2020 şi dobânda legală aferentă. Printr-o altă sentință, GFB a fost obligată la plata către Mirel Idorași a drepturilor salariale reprezentând indemnizațiile aferente sporului de risc în cuantum de 25% din salariul de bază, începând cu luna februarie 2017 şi dobânda legală aferentă.

În dosar se arată că, prin încheierea din data de 09.04.2025 pronunțată de Judecătoria Sector 4 București, a sentinței civile pronunțată în data de 06.10.2020 de Tribunalul Bucureşti și a sentinței civile pronunțată în data de 07.07.2020 de Tribunalul Bucureşti. Prin încheierea din data de 08.07.2025, executorul a stabilit cheltuielile de executare în cuantum total de 9.710,33 lei, constând în: 7.726,33 lei – onorariu executor judecătoresc; 1.468,00 lei – TVA (19%); 476,00 lei – cheltuieli necesare executării silite (TVA inclus 19%); 20,00 lei – taxă judiciară de timbru; 20,00 lei – taxă judiciară de timbru. S-a arătat că onorariul executorului judecătoresc a fost calculat la valoarea de 252.343,33 lei reprezentând suma compusă din 52.460,00 lei (suma restantă grad profesional), suma de 190.173,00 lei (indemnizație spor de risc) și suma de 9.710,33 lei (cheltuieli de executare silită).

Așadar, Idorași trebuia să primească aproximativ 50.000 euro de la GFB. Instanța a menționat că GFB a stabilit că suma aferentă drepturilor salariale restante, reprezentând indemnizația de grad profesional silvic, pentru perioada 01.01.2020-07.07.2022 ale lui Mirel Idorași, s-a efectuat prin înmulțirea coeficientului „K” pentru calculul valorii indemnizației de grad profesional cu salariul minim pe economie garantat în plată în anul 2020, rezultând un debit de plată de 61.664 de lei. În ceea ce privește drepturile salariale restante, reprezentând sporul de risc de 25% din salariul de bază al lui Idorași, GFB a stabilit, în urma aplicării pentru anul 2017 a procentului de 25% la salariul de bază, că debitul total este de 190.173 de lei. În concluzie, sumele reprezentând acordarea drepturilor salariale au fost calculate, potrivit deciziei antemenționate, astfel: sporul pentru grad silvic, în cuantum de 61.664 lei brut, iar sporul de risc fiind de 190.173 de lei brut.

Mirel Idorași trebuia să încaseze sumele de bani în cinci tranșe

Cu privire la titlul executoriu reprezentat de sentința civilă pronunțată în data de 06.10.2020 de Tribunalul Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia civilă din 03.02.2022, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, debitul total de 61.664 lei urmează a fi eșalonat în 5 tranșe scadente succesiv, începând cu data de 03.02.2023. Astfel, în acord cu cele arătate de GFB, tranșele sunt următoarele: tranșa întâi, reprezentând 5% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 3.083,2 lei, scadentă la data de 03.02.2023; tranșa a doua, reprezentând 10% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 6.166,4 lei, scadentă la data de 03.02.2024; tranșa a treia, reprezentând 25% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 15.416 lei, scadentă la data de 03.02.2025; tranșa a patra, reprezentând 25% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 15.416 lei, scadentă la data de 03.02.2026; tranșa a cincea, reprezentând 35% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 21.582,4 lei, scadentă la data de 03.02.2027.

Instanța a reținut că tranșele aferente Sentinței civile pronunțată în data de 07.07.2020 de Tribunalul Bucureşti, rămasă definitivă prin Decizia civilă din 16.12.2022, pronunțată de Curtea de Apel București, aferente debitului total de 190.173 de lei, sunt scadente, după cum urmează: tranșa întâi, reprezentând 5% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 9.508,65 lei, scadentă la data de 16.12.2023; tranșa a doua, reprezentând 10% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 19.017,3 lei, scadentă la data de 16.12.2024; tranșa a treia, reprezentând 25% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 47.543,25 lei, scadentă la data de 16.12.2025; tranșa a patra, reprezentând 25% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 47.543,25 lei, scadentă la data de 16.12.2026; tranșa a cincea, reprezentând 35% din valoarea titlului executoriu, în cuantum de 66.560,55 lei, scadentă la data de 16.12.2027.

În acest sens, instanța a constatat că executarea silită a început la data de 20.03.2025, prin sesizarea executorului judecătoresc, iar singura plată înainte de începerea executării silite a fost efectuată pe data de 09.12.2022, conform statului de plată din noiembrie 2022, atașat la dosar, în cuantum de 6.166 lei brut (3.606 lei net). În ceea ce privește cea de-a doua plată, în cuantum de 13.365 de lei (venit net), contrar celor susținute de GFB, care a precizat că executarea silită a început doar după efectuarea ambelor plăți, instanța a reținut că această plată a fost efectuată după ce executarea silită deja începuse, respectiv la data de 30.04.2025. Astfel, instanța a reținut că plata efectuată de GFB după începerea executării silite nu poate fi valorificată în cadrul prezentei contestații la executare, urmând a fi avută în vedere de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită.

Instanța a decis că debitul ce face obiectul executării silite este de 109.984,4 de lei

În dosar se arată că după comunicarea către o autoritatea publică, debitoare a unei somații de plată, în ipoteza lipsei fondurilor bănești alocate în mod direct în acest scop în bugetul autorității publice, aceasta are la îndemână un termen de grație, determinat, de 6 luni, pentru a efectua toate demersurile care să îi permită executarea obligației de plată. Termenul de mai sus împiedică efectuarea executării silite împotriva debitoarei autoritate sau instituție publică, strict în ipoteza în care aceasta face dovada imposibilității de executare benevolă a obligației din pricina absenței fondurilor alocate în acest scop în buget, dar și a . Or, instanța a reținut că la dosarul cauzei nu s-a făcut o asemenea dovadă de către GFB, deși prin somația emisă la 08.07.2025 executorul judecătoresc a solicitat acestuia să facă dovada îndeplinirii condițiilor/demersurilor prevăzute la art. 2 din O.G. nr. 22/2002.

În speță, instanța a reținut că în mod corect Mirel Idorași a formulat o cerere de executare silită întrucât dispozițiile art. 2 din OG nr. 22/2002 stipulează că termenul legal de grație de 6 luni începe să curgă de la data la care debitoarea primește somația de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului. Totodată, instanța a reținut că calcularea dobânzilor legale și actualizarea creanței cu rata inflației, astfel cum au fost acordate prin titlul executoriu, revin în competența executorului judecătoresc, în cadrul procedurii de executare silită, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată în acest sens, urmând ca acestea să fie calculate prin raportare exclusiv la tranșele exigibile și la data plății efective a fiecăreia dintre acestea, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 2 aprilie 2026, Judecătoria Sectorului 4 a anulat în parte toate actele de executare emise în dosarul de executare nr. 90/EP/2025, inclusiv încheierea prin care s-a încuviinţat executarea silită din data de 09.04.2025, pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în sensul în care debitul ce face obiectul executării silite este de 109.984,4 de lei. A redus onorariul executorului judecătoresc de la 7.726,33 lei la 6.300 lei (fără TVA) și a dispus îndreptarea tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare, în sensul că debitul ce face obiectul executării silite este de 109.984,4 lei, la care se adaugă suma de 8.013 de lei, reprezentând cheltuieli de executare (6.300 lei onorariu executor + 1.197 lei TVA + 476 lei, cheltuieli necesare + 40 lei taxe judiciare de timbru). Instanța a respins contestaţia la executare în rest, ca neîntemeiată. Pe 8 aprilie 2026, la Tribunalul București, GFB a solicitat suspendarea executării.