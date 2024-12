Șeful de la U Cluj pune presiune pe jucători înainte de derby-ul cu CFR Cluj. „E nevoie de o victorie”

Conducerea lui U Cluj vrea victorie la derby-ul cu CFR Cluj, chiar dacă echipa lui Ioan Ovidiu Sabău e pe o pantă descendentă. a treia înfrângere la rând din returul sezonului regulat.

Șeful lui U Cluj cere victorie la derby-ul cu CFR Cluj: „Jucătorii au nevoie de un boost”

U Cluj speră să repete isprava din turul sezonului regulat, când a câștigat în Gruia, scor 3-2. Înaintea partidei de pe Cluj Arena, echipa lui Neluțu Sabău e pe locul 2, cu 30 de puncte, unul mai puțin decât liderul CFR.

ADVERTISEMENT

„De vreo 3 săptămâni, de la meciul cu Farul arătăm destul de rău. Poate și presiunea. E o perioadă. Orice echipă are o perioadă de acest gen într-un campionat. Sper să ne revenim cât mai repede.

Sper să ne revenim foarte repede pentru a nu anula tot ce am făcut bine și din punctele pe care le-am adunat în tur. S-ar putea să se fi pierdut și încrederea pe care am avut-o. Au venit și aceste înfrângeri la rând, dar până la urmă sunt jucători cu experiență, jucători profesioniști și trebuie să ne revenim cât mai repede.

ADVERTISEMENT

E și un prilej bun, încă de săptămâna viitoare, de la meciul cu CFR Cluj. Putem demonstra că suntem o echipă bună care își merită locul acolo sus și sper să conștientizeze toată lumea și jucătorii că trebuie să ieșim cât mai repede din pasa asta mai proastă.

Obiectivul nostru e acela de a prinde play-off-ul. Nu s-a pus niciodată problema unui alt obiectiv. Și lupta va fi foarte strânsă, e clar. Ținând cont de clasament există acest risc. Sunt multe meciuri de jucat și va fi foarte strâns până în ultima etapă. Cu siguranță ar fi o dezamăgire imensă, dar nu gândim la acest scenariu. Suntem optimiști și convinși că vom intra în play-off.

ADVERTISEMENT

(n.r. – O victorie cu CFR v-ar reseta?) Așa cred. Cred că jucătorii au nevoie de un boost de încredere. Au fost multe meciuri în care am arătat foarte bine, cu CFR în deplasare, cu Rapid. Dar e o perioadă mai neinspirată. Și ieri am avut câteva situații de a marca, dar nu am fost la fel de inspirați. Nici defensiva nu mai e la fel de sigură din perspectiva asta.

(n.r. – Sabău, amărât?) Da, sigur, și el e supărat, dar are experiența necesară. A trecut și ca jucător și ca antrenor prin momente mai dificile. Dar sunt sigur că împreună vom reuși să trecem peste această perioadă.

ADVERTISEMENT

(n.r. – E adevărat că îl vreți pe Ciobotariu de la Sepsi?) Nu”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

TOTUL DESPRE U CLUJ - CFR CLUJ