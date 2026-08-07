Șeful din SuperLiga a anunțat în direct că el se dă la o parte dacă vine Neluțu Varga investitor. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj se află într-o situație disperată din toate punctele de vedere. Echipa care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în SuperLiga are mari probleme financiare, iar sportiv o duce la fel de dezastruos. În aceste condiții, în spațiul public au apărut zvonuri legate de posibilitatea ca Neluțu Varga să facă pasul către un alt club din România. Șeful acestei echipe a reacționat, la FANATIK, și a spus că nu ar fi nicio problemă să facă un pas în spate.

Ce spune șeful celor de la UTA despre posibilitatea ca Neluțu Varga să vină investitor la clubul arădean

CFR Cluj a cunoscut una dintre cele mai mari umilințe din istoria participărilor sale în cupele europene. Echipa din Gruia a pierdut categoric în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Conference League cu norvegienii de la Tromso, scor 0-5. Ardelenii au ajuns, astfel, la 8 goluri primite în ultimele 4 zile.

ADVERTISEMENT

Situația la clubul din Ardeal este una critică din toate punctele de vedere. Neluțu Varga a amenințat că pleacă de la echipă. Într-o declarație oferită celor de la , acționarul echipei din Gruia a spus că ar dori să investească la un alt club din SuperLiga. E vorba de UTA Arad. Vineri, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Meszar, omul numărul 1 al echipei din Banat, a venit cu o reacție pe această temă.

Șeful „Bătrânei Doamne” a spus că . Meszar afirmă că pentru Varga, dar și pentru orice alt om de afaceri, UTA reprezintă o oportunitate în business. „Am primit și noi știrea. Nu este o surpriză, pentru că cine e în fenomen știe că UTA este o oportunitate foarte bună pentru investiție. Se pot face chiar rezultate ușor cu îmbunătățirea, să zicem așa, a zestrei financiare pe care o avem.

ADVERTISEMENT

Având în vedere că este stadion, public, palmares, academie, sprijin din partea autorităților. Toate se leagă. Plus și situația geografică a echipei. Este una avantajoasă pentru tot felul de investiții. Domnul Varga cunoaște asta, pentru că e în fenomen și știe despre ce e vorba. Într-adevăr, este o oportunitate nu numai pentru dânsul, pentru oricine”, spune șeful de la UTA.

ADVERTISEMENT

Cu ce sumă de bani ar fi acceptat, în primă fază, Neluțu Varga în conducerea celor de la UTA

Același Alexandru Meszar mai spune că, să investească la UTA, el va fi binevenit în conducerea clubului. „(n.r. L-ați primit cu brațele deschise dacă s-ar concretiza?) Nu facem deosebire între nimeni care poate să aducă un plus valoare în club. Deci este binevenit atât dânsul cât oricine dacă, într-adevăr, se dorește”, afirmă oficialul bănățenilor.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește o sumă minimă pe care un potențial nou investitor, așa cum ar putea fi Neluțu Varga, ar trebui să o bage în clubul UTA, Alexandru Meszar a spus că aceasta nu este extrem de importantă: „Important e să existe un plan, un proiect”. El a adăugat însă că o sumă de pornire de un milion de euro este un bun început. „Chiar și cu o sumă mai mică și investiții pe parcurs putem sta la masă. (n.r. Dacă ar veni domnul Varga cu un milion de euro în primă fază ar fi ok?) Da, sigur, orice este binevenit. Vom găsi apoi variante pentru continuitate”.

Conducătorul celor de la UTA, dispus să renunțe total la UTA dacă Neluțu Varga ar dori pachetul majoritar la club

În aceeași intervenție de la FANATIK SUPERLIGA, șeful celor de la Alexandru Meszar a șocat când a spus că este dispus, în acest moment, dacă Neluțu Varga ar dori să preia pachetul majoritar, chiar să se retragă de la echipă. „(n.r. Sunteți dispus să dați și pachetul majoritar de acțiuni?) Există varianta chiar și a unui exit total.

ADVERTISEMENT

(n.r. Să ieșiți de tot de la UTA?) Da, sigur. Variante sunt. Nimeni nu pune frână dezvoltării. Interesul în Arad este comun. Vrem ca echipa să ajungă unde a fost pe vremuri. Ăsta e interesul meu și al tuturor arădenilor. Pentru asta facem orice. Nu punem înainte pretențiile individuale”, a mai adăugat Meszar.