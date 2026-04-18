Sport

Șeful din SuperLiga contestă și el Legea 4: „Neconstituțional! Ceva nu este în regulă”

Cluburile din SuperLiga s-au întâlnit la LPF pentru a discuta pe seama problemei existente în ceea ce privește Legea 4 și concluziile au fost expuse de șeful de la CFR Cluj.
Mihai Alecu
18.04.2026 | 09:15
Seful din SuperLiga contesta si el Legea 4 Neconstitutional Ceva nu este in regula
Legea 4, contestată de Iuliu Mureșan. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Legea 4, cea făcută de Mitică Dragomir și intrată în vigoare în 2008, a produs mari probleme suporterilor de fotbal care și-au dorit de-a lungul timpului să-și susțină favoriții într-un mod mai fanatic. Acum, modificările propuse sunt considerate a fi și mai ilogice, iar discuțiile sunt în toi.

Iuliu Mureșan vrea și el schimbarea! Ce spune despre Legea 4 după întâlnirea de la LPF

La LPF a avut loc vineri o întrunire între șefii de cluburi din SuperLiga, iar tema principală a fost Legea 4, cea care riscă să lase stadioanele goale în viitorul apropiat dacă va fi schimbată în modul în care Ionuț Stroe, fostul șef de la Ministerul Tineretului și Sportului,  a propus. Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a dezvăluit care au fost o parte din discuțiile ce au avut loc.

ADVERTISEMENT

„Concluziile legate de Legea 4 sunt că cluburile sunt amendate de două ori pentru același lucru, ceea ce mi se pare neconstituțional. Nu poți fi amendat și de Ligă, și de Jandarmerie. Și nu poți amenda doar cluburile. Păi, atunci de ce mai plătim firmă de pază? Ne mai și dau amenzi de sute de mii în fiecare an… ceva nu este în regulă!

Acestea au fost principalele lucruri. Și cu consumul de bere pe stadion: atragi spectatori pe stadion dacă le oferi și o bere. Eu am fost în Suedia și vedeam fete drăguțe cu un recipient în spate, din care îți turnau bere. În țările civilizate în care am fost, se consumă bere pe stadion”, a spus Iuliu Mureșan la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Ce propune Ionuț Stroe pentru ca Legea 4 să fie mai ‘performantă’

Deputatul Ionuț Stroe a venit cu o variantă mai aspră pentru Legea 4, asta după ce un alt deputat, Ciprian Paraschiv, a încercat să aducă o propunere în care suporterii să nu mai fie tratați ca niște infractori, chiar dacă nu au comis vreo eroare sau vreo faptă ilegală.

ADVERTISEMENT
Noile schimbări ce au fost aprobate de Parlament, dar trebuie să treacă și prin Camera Deputaților, ar oferi o putere și mai mare Jandarmeriei. Aceștia din urmă ar putea să oprească meciurile după bunul plac. De asemenea, suporterii ar urma să fie filmați, legal, pe toată durata meciurilor, lucru care se întâmplă și acum,  însă fără a fi ceva permis de un statut din lege.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Roberto De Zerbi a intrat în birou și a început să urle la...
iamsport.ro
Roberto De Zerbi a intrat în birou și a început să urle la Edi Iordănescu: 'N-ai înțeles nimic! Dar nimic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!