Șeful din SuperLiga contestă și el Legea 4: „Neconstituțional! Ceva nu este în regulă”

Legea 4, cea făcută de Mitică Dragomir și intrată în vigoare în 2008, a produs mari probleme suporterilor de fotbal care și-au dorit de-a lungul timpului să-și susțină favoriții într-un mod mai fanatic. Acum, modificările propuse sunt considerate a fi și mai ilogice, iar discuțiile sunt în toi.

Iuliu Mureșan vrea și el schimbarea! Ce spune despre Legea 4 după întâlnirea de la LPF

, iar tema principală a fost Legea 4, cea care riscă să lase stadioanele goale în viitorul apropiat dacă va fi schimbată în modul în care Ionuț Stroe, fostul șef de la Ministerul Tineretului și Sportului, a propus. Iuliu Mureșan, președintele de la CFR Cluj, a dezvăluit care au fost o parte din discuțiile ce au avut loc.

„Concluziile legate de Legea 4 sunt că cluburile sunt amendate de două ori pentru același lucru, ceea ce mi se pare neconstituțional. Nu poți fi amendat și de Ligă, și de Jandarmerie. Și nu poți amenda doar cluburile. Păi, atunci de ce mai plătim firmă de pază? Ne mai și dau amenzi de sute de mii în fiecare an… ceva nu este în regulă!

Acestea au fost principalele lucruri. Și cu consumul de bere pe stadion: atragi spectatori pe stadion dacă le oferi și o bere. Eu am fost în Suedia și vedeam fete drăguțe cu un recipient în spate, din care îți turnau bere. În țările civilizate în care am fost, se consumă bere pe stadion”, a spus Iuliu Mureșan la Digi Sport.

Ce propune Ionuț Stroe pentru ca Legea 4 să fie mai ‘performantă’

Deputatul Ionuț Stroe a venit cu o variantă mai aspră , asta după ce un alt deputat, Ciprian Paraschiv, a încercat să aducă o propunere în care suporterii să nu mai fie tratați ca niște infractori, chiar dacă nu au comis vreo eroare sau vreo faptă ilegală.

Noile schimbări ce au fost aprobate de Parlament, dar trebuie să treacă și prin Camera Deputaților, ar oferi o putere și mai mare Jandarmeriei. Aceștia din urmă ar putea să oprească meciurile după bunul plac. De asemenea, suporterii ar urma să fie filmați, legal, pe toată durata meciurilor, lucru care se întâmplă și acum, însă fără a fi ceva permis de un statut din lege.