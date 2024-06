Șeful diplomației SUA mulțumește României pentru sistemul Patriot donat Ucrainei. Antony Blinken: „Suntem foarte recunoscători pentru acest lucru”

SUA, prin vocea secretarului de Stat Antony Blinken, a mulțumit, vineri, României pentru decizia de a dona un sistem Patriot Ucrainei, în momentul în care Kievul are nevoie „critică” de astfel de arme, potrivit șefului diplomației de la Washington.

România, „rol esențial” în cadrul NATO

Secretarul american de Stat Antony Blinken, au mulțumit, vineri, României după decizia de a dona Ucrainei, în urma unei ședințe care a avut loc joi, la București, unul din sistemele Patriot pe care le posedă. România a achiziționat șapte sisteme de apărare antirachetă Patriot și a primit patru, însă doar două sunt operaționale până în prezent.

„Suntem, desigur, aliați în NATO și lideri într-o Alianță care este mai puternică, mai mare, mai potrivită scopului decât a fost vreodată. România a jucat un rol esențial în a se asigura că Alianța este concentrată peste tot unde trebuie să fie astfel, inclusiv pe flancul nostru estic. Și suntem recunoscători pentru asta. Îi sunt deosebit de recunoscător președintelui Klaus Iohannis și conducerii sale, asigurându-se că Alianța este concentrată în mod corespunzător”, a declarat, vineri, șeful diplomației americane, alături de omologul său român, , cu ocazia semnării Memorandumului de Înțelegere între cele două țări privind combaterea dezinformării.

„Ucraina are nevoie critică de sisteme Patriot”

Antony Blinken a subliniat fermitatea aliaților, inclusiv a României, de a apăra Ucraina în fața agresiunii barbare și ilegitime a Rusiei. În acest context, faptul că la București s-a decis donarea unui sistem Patriot pentru Kiev este, potrivit lui Antony Blinken, un pas important în continuarea acestor eforturi.

„Desigur, am fost, de asemenea, foarte fermi împreună în apărarea Ucrainei și împotriva agresiunii ruse în curs de desfășurare. Și aici, ceea ce a făcut România din prima zi pentru a ne asigura că Ucraina are sprijinul de care are nevoie pentru a respinge această agresiune, este remarcabil. Și acest lucru a continuat până în prezent, inclusiv prin donarea unui nou sistem de apărare aeriană Patriot – un sistem de care Ucraina are o nevoie critică – și suntem foarte recunoscători pentru acest lucru”, a declarat Antony Blinken.

Rolul României în tranzitul cerealelor ucrainene

„De asemenea, am colaborat foarte strâns în ceea ce privește securitatea la Marea Neagră, iar acesta este, de asemenea, un domeniu în care România a adus un aport deosebit Alianței, mai multor țări. Munca depusă pentru a asigura că produsele alimentare – cereale, grâu – pot continua să iasă din Ucraina și să hrănească alte țări, așa cum se întâmpla înainte de februarie 2022, a fost esențială, iar acesta este, de asemenea, un domeniu în care vom continua să lucrăm foarte strâns împreună”, a subliniat secretarul american de Stat.

România va dona Ucrainei un sistem de apărare antirachetă Patriot, cu condiția să primească în schimb un sistem „similar sau echivalent” pentru a-și proteja spațiul aerian, potrivit unei decizii luate, joi, de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, scrie și .

Decizia a fost luată ca răspuns la „deteriorarea semnificativă” a situației de securitate din Ucraina, exacerbată de „atacurile constante și masive” ale Rusiei asupra civililor și infrastructurii civile din Ucraina, în special în sectorul energetic, potrivit comunicatului de presă al administrației prezidențiale. Ea vine după ce Ministerul român al Apărării a considerat „inoportună” trimiterea unui sistem Patriot în Ucraina din cauza îngrijorărilor legate de apărarea aeriană a României.