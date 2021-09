Șeful Gărzii de Mediu a fost demis de Florin Cîțu. Octavian Berceanu: „A fost o decizie politică”

Florin Cîțu a hotărât să-l demită pe șeful Gărzii de Mediu. Decizia a fost publicată deja în Monitorul Oficial.

Într-o intervenție la Digi24, a explicat că respectiva decizie a fost una politică. Acesta a mai spus că premierul nu a făcut altceva decât să continue cu demiteririle celor din USR PLUS.

Octavian Berceanu a făcut anunțul pe Facebook. El a mai ținut și să le mulțumească celor cu care a colaborat în acest timp.

„Mulțumesc colegilor din GNM pentru ca au produs, în șase luni cât am lucrat împreună, cele mai bune rezultate din istoria de 20 de ani a Gărzii Natționale de Mediu”, a scris el.

„Sper ca săptămâna viitoare colegii din GNM sa beneficieze de ajustarea echitabila a veniturilor, lucru pentru care am luptat impreuna cu ministrul Tánczos Barna si căruia ii mulțumesc pentru spiritul de echipa,” a mai notat acesta.

Alături, el a distribuit și o imagine, captură din Monitorul Oficial, cu decizia demiterii sale.

Octavian Berceanu, despre cum a fost demis

„Cred că este un aspect politic, pentru că, dacă de uităm la rezultate, statistic, sunt cele mai bune din ultimii 20 de ani. Vă dau un singur exemplu, anul trecut, în 2020, Garda de Mediu a făcut 142 de acțiuni pentru combaterea introducerii în țară a deșeurilor,” a spus acesta.

„Anul acesta, în șase luni, am 1.842 de acțiuni,” a adăugat . Octavian Berceanu a precizat că nu a fost anunțat că va fi demis.

El a mai explicat și că nu i-a reproșat nimic direct: „nu am apucat să ne vedem”.

Fostul șef al Gărzii de Mediu a mai spus că premierului nu i-ar fi plăcut că a avut păreri destul de dese în spațiul public.

Octavian Berceanu a explicat și cum privește această demitere: „denotă foarte multă instabilitate indusă în instituțiile statului. Asta pot să spun”.

„Sunt niște oamenii, niște comisari care până la mine au lucrat sub presiune politică. Au trebuit să ia decizii de control sub presiune politică. La mine, această presiune s-a oprit total. Din 20.000 de controale care au fost făcute sub cele șase luni în care am fost la Garda de Mediu nu a existat nicio intervenție politică din partea mea, care să se răsfrângă peste comisari și deciziile lor. De aceea au apărut și rezultatele extraordinar de bune,” a mai povestit acesta.