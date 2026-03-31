Șeful hotelului unde se caza Iohannis când mergea la schi a ajuns director la Transelectrica. Faptele sale, în vizorul DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) verifică posibile fapte de corupție comise de Cătălin Nadolu, membru al Directoratului Transelectrica, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK din surse judiciare. Nadolu a ajuns în fruntea companiei de stat după 2021; până în acel moment a fost șef în cadrul RA-APPS (Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”). El a ajuns în fruntea Transelectrica după ce a fost, din partea RA-APPS, șeful Hotelului Cindriș din Păltiniș, acolo unde se caza fostul președinte când mergea la schi. Cătălin Nadolu ne-a spus că nu are informații despre vreo eventuală anchetă DNA care l-ar privi.

Ar fi favorizat autorizarea unei firme înaintea altor companii

Datele despre ancheta DNA care privește faptele lui Cătălin Nadolu au fost confirmate și de reprezentanți ai companiei de stat, care ne-au asigurat că procurorii anticorupție au cerut documente despre anumite decizii ale companiei, decizii luate la inițiativa lui Cătălin Nadolu. Mai exact, este vorba despre o autorizație de conectare la sistemul energetic național a unui proiect de investiții în județul Arad. FANATIK a reușit să ia legătura cu directorul Transelectrica, Cătălin Constantin Nadolu, dar acesta nu a confirmat: „Nu am informații despre această plângere. Nu știu, așa că nu văd ce mai pot comenta, ce să mai spun”.

Însă, conform datelor obținute de FANATIK, Nadolu ar fi favorizat un proiect din Arad să obțină avizele de conectare la rețeaua Transelectrica înaintea altor companii și fără a avea un dosar complet. De altfel, proiectul nici nu ar fi fost realizat până acum. Plângerea a fost depusă la DNA de alți reprezentanți ai conducerii Transelectrica, iar ancheta este condusă de Mihaela Iorga-Moraru, procuror-șef al Secției de combatere a corupției din cadrul Parchetului Anticorupție. „DNA a cerut deja acte la Transelectrica pe subiect, iar Cătălin Nadolu s-a enervat pentru că a bănuit că plângerea penală a venit din interior”, ne-a declarat un reprezentant al companiei de stat.

Nadolu a ajuns la Transelectrica după ce a administrat cabana de schi a președintelui Iohannis

Cătălin Constantin Nadolu a fost numit în Directoratul Transelectrica în anul 2022, după ce în 2021 a fost numit în conducerea companiei SMART SA. Este Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport, o filială a companiei naționale de transport al energiei electrice Transelectrica, care deține 70% din acționariat. Experiența de la SMART SA i-a permis să intre în conducerea Transelectrica. Însă, înainte să ajungă în domeniul energetic, Nadolu a avut altă specializare.

Cea mai lungă etapă din cariera sa, de peste un deceniu, s-a desfășurat între 2009 și 2021, când a fost șef de departament în cadrul Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). În această perioadă, el a fost și administratorul Complexului Cindrel din Păltiniș, așa cum reiese din documentele RA-APPS consultate de FANATIK. De fapt, acesta este trecut în mai multe documente ca șef al complexului.

În acest complex se află Hotelul Cindrel, locația în care se caza fostul președinte Klaus Iohannis în desele sale escapade de weekend la schi la Păltiniș. Conform informațiilor FANATIK și a celor din sesizarea penală, Nadolu și Iohannis s-au împrietenit în aceste weekenduri la schi ale fostului președinte, fapt ce l-ar fi ajutat ulterior să aibă susținerea PNL pentru a ajunge, în 2021, în fruntea Transelectrica. Cătălin Nădoiu ne-a explicat că nu a avut o relație așa de apropiată cu fostul președinte Iohannis, deși se ocupă de administrarea hotelul din Păltiniș. „L-am întâlnit, dar nu am stat niciodată cu domnul președintele Iohannis într-o întâlnire privată, doar noi doi”, ne-a spus acesta.

Apropiat de Hubert Thuma și angajat la CJ Ilfov

După ce lui Klaus Iohannis i-a expirat al doilea mandat de președinte, protectorul politic al lui Nadolu ar fi devenit Hubert Thuma, așa cum ne-au declarat surse din Transelectrica, informații confirmate și de membri ai PNL. Hubert Thuma este președintele Consiliului Județean Ilfov și unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului.

De altfel, Nadolu, la sfârșitul lui iunie 2021, a dat concurs la Consiliul Județean Ilfov condus de Thuma, iar în octombrie s-a transferat la Secretariatul General al Guvernului, instituție din subordinea premierului Florin Cîțu și condusă în acel moment de Tiberiu Horațiu Gorun. Nadolu ar fi fiul fostului prefect liberal al județului Vâlcea, Mircea Nadolu, care ar fi fost prieten cu părinții prim-ministrului Florin Cîțu. Reamintim că Nadolu nu a dorit să ne răspundă la întrebările trimise de FANATIK în scris și nici nu a răspuns la apelurile publicației.

Plângerea penală care îl vizează pe Nadolu îl implică și pe Gheorghe Falcă

În legătură cu această anchetă, . Cu toate acestea, FANATIK a aflat că, în acest moment, ancheta procurorilor este in rem și vizează posibile fapte ale unor membri ai Directoratului Transelectrica. Asta ar însemna că nicio persoană nu are calitatea de urmărit penal până în acest moment.

Conform surselor FANATIK, plângerea penală îl menționează și pe Gheorghe Falcă, actual europarlamentar. Acesta ar fi intervenit pe lângă Cătălin Nadolu pentru ca Transelectrica să favorizeze un proiect fotovoltaic din zona Banatului, care ar fi trebuit să primească avize de conectare la rețeaua națională fără ca dosarele să fie complete. În legătură cu aceste informații, Gheorghe Falcă ne-a precizat, la întrebările FANATIK despre o posibilă favorizare a unui proiect energetic pe lângă Cătălin Nadolu și a unei anchete DNA care ar viza astfel de fapte, că „Nu există așa ceva!”.