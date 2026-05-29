Șeful instituției care administrează averile statului, intrat în vizorul Oanei Gheorghiu, dat în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu. Ce se întâmplă cu dosarul

Pe 21 mai, vicepremierul Oana Gheorghiu (56 de ani) a cerut sesizarea Corpului de Control al prim-ministrului și a Curții de Conturi pentru verificarea activității Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), instituție condusă de mai bine de patru ani de PSD-istul Daniel Geantă (56 de ani), fost deputat. Oana Gheorghiu a afirmat că instituția care administrează averile statului nu a putut furniza o situație completă și actualizată a participațiilor, creanțelor și procedurilor judiciare aflate în administrare.

Un fost director dat afară de Daniel Geantă și colegii săi a câștigat în instanță peste 80.000 lei

Oana Gheorghiu a dezvăluit că instituția ar fi transmis un formular incomplet și ar fi invocat faptul că baza de date nu a fost actualizată din anul 2001. Vicepremierul a mai arătat că, din datele disponibile, rezultă o expunere financiară de aproximativ 2,76 miliarde de lei și că sumele recuperate însumează circa 206 milioane de lei, ceea ce ar însemna o rată de recuperare de 7,48%. Astfel, a solicitat și realizarea unui audit independent, necesar pentru evaluarea eventualelor pierderi provocate de creanțe prescrise, termene ratate sau proceduri fără perspectivă de recuperare. În acest context s-a menționat în presă și despre posibila destituire a lui Daniel Geantă.

Pe lângă alte multe alte funcții de conducere, Daniel Geantă a fost și vicepreședinte al Consiliului de Administrație de la Compania Națională de Aeroporturi București (CNAB), între octombrie 2017 și decembrie 2019. Numele lui Daniel Geantă, alături de al altor patru colegi din CA, figurează ca pârâți într-un dosar înregistrat pe 10 septembrie 2024 la Judecătoria Sectorului 5, în care reclamant este CNAB, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. CNAB a solicitat obligarea lui Daniel Geantă și a colegilor săi, în solidar, la plata sumei de 62.629,9215 lei, reprezentând prejudiciu rămas din totalul sumei de 87.681,89 lei, produs în urma adoptării de către pârâți a unei hotărâri de concediere a unei persoane fără justă cauză.

În motivare, CNAB a arătat că, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din 1.02.2019, pârâţii, administratorii în funcţie ai CNAB la acea dată, au procedat la numirea directorului general provizoriu, Gabriel Stoe, începând cu data de 04.02.2019, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni. Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie din 25.04.2019, aceiaşi membri au decis revocarea din funcţie a lui Gabriel Stoe, acesta din urmă formulând ulterior o cerere de chemare în judecată împotriva CNAB SA, înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov. Instanța a constatat că Stoe şi a obligat CBNAB la plata sumei de 44.951,4 lei, la care se adaugă dobânda legală de la data de 25.04.2019 şi până la data plăţii efective, precum şi cheltuieli de judecată în cuantum de 4.953,54 lei.

S-a arătat că, ca urmare acestui litigiu, CNAB a efectuat plăţi în valoare totală de 87.681,89 lei, prejudiciu ce a fost constatat şi de Curtea de Conturi, în urma raportului de control din 18.03.2022 și că sunt îndeplinite toate condiţiile pentru angajarea răspunderii civile contractuale. În dosar se menționează că instanța a fost învestită de către CNAB cu o cerere având ca obiect angajarea răspunderii contractuale a lui Daniel Geantă și colegilor săi, în calitate de foști membri ai consiliului de administrație ai CNAB, ar fi săvârșit o faptă ilicită prin emiterea unei hotărâri de concediere a unei persoane fără justă cauză, faptă ce a determinat nașterea unui prejudiciu în patrimoniul CNAB.

S-a acuzat modul defectuos în care CNAB a gestionat dosarul

S-a mai menționat faptul că, în temeiul acestei hotărâri, CNAB a achitat lui Gabriel Stoe suma de 34.559 lei și suma de 4.954 lei, și a fost plătită la bugetul de stat suma de 24.518 lei reprezentând contribuții sociale obligatorii și suma de 1.329 lei reprezentând contribuție asiguratorie pentru muncă, la care se mai adaugă și alte cheltuieli generate de litigiul ce a format obiectul dosarului, în cuantum total de 22.321,89 lei reprezentând cheltuieli cu asistența și reprezentarea juridică și taxă judiciară de timbru, rezultând suma totală de 87.681,89 lei reprezentând prejudiciu produs reclamantei de către pârâți în urma adoptării de aceștia a unei hotărâri de concediere a unei persoane fără justă cauză.

Pe fondul cauzei s-a arătat că suma pretinsă include şi cheltuielile de judecată efectuate de către reclamantă în cadrul dosarului mai sus amintit, însă pârâții au menționat că trebuie observat modul defectuos în care CNAB a gestionat dosarul, atât în faţa primei instanţe, cât şi în căile de atac, aspecte ce nu pot fi imputate lor. Pe de altă parte, contractarea serviciilor unui avocat şi plata sumelor agreate sunt rezultatul voinţei exclusive a CNAB şi au caracterul unor cheltuieli voluptorii, în condiţiile în care reclamanta are un serviciu juridic.

Prin cererea formulată la data de 21.11.2024, CNAB a formulat cerere modificatoare, prin care renunţat la judecată în contradictoriu cu unul dintre pârâți (față de împrejurarea că acesta a înțeles să efectueze plata voluntară a sumei de 12.526 lei) la suma de 50.103,93 lei. În dosar se menționează că pretențiile CNAB își au cauza juridică în dispozițiile legale referitoare la răspunderea administratorilor și a directorilor față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la atribuțiilor lor.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, iar următorul termen este pe 15 octombrie 2026

Față de acestea, instanța a apreciat incidente dispozițiile art. 63 din Legea 31/1990, conform cărora Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competenţa instanţelor judecătoreşti, se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are societatea sediul principal. Raportat la sfera raporturilor juridice care a generat acest proces civil, în mod cert natura şi obiectul cererii se regăsesc în materia dreptului societar, a relaţiilor dintre o societate şi foștii membri ai consiliului de administrație şi atrage în mod indubitabil competenţa tribunalului dată de litigiile cu profesionişti.

Astfel, condițiile în care se poate angaja răspunderea administratorilor și a directorilor pentru eventuale daune cauzate societății de aceștia prin încălcarea îndatoririlor lor față de societate sunt amplu reglementate de Legea 31/1990, indicată ca temei de drept în cererea de chemare în judecată, iar potrivit art. 63 din Legea 31/1990, cererile și căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competența instanțelor judecătorești, se soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție își are societatea sediul principal, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

S-a arătat că, având în vedere existența unei norme speciale din punct de vedere procesual, aceasta derogă de la dispozițiile de drept comun în materie de competență, motiv pentru care instanța reține că prezenta acțiune care are ca obiect atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere și de administrare ai societății reclamantei este de competența Tribunalului Ilfov – Secția Civilă. Pentru aceste motive, instanța a arătat că va admite excepția necompetenței materiale și va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea acestei instanțe, decizie luată de judecătoria Sectorului 5 pe 3 aprilie 2025. Dosarul al cărui obiect este „atragerea răspunderii administratorilor”, în care Daniel Geantă figurează ca pârât, alături de alți doi foști colegi, are următorul termen pe 15 octombrie 2026.