Șeful Interului, anunț major cu privire la viitorul lui Cristi Chivu! Românul a „explodat” înainte de meciul cu Cagliari: „Nu sunt un idiot!”

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) luptă pentru două trofee în acest final de sezon, iar șeful „nerazzurrilor”, Giuseppe Marotta (69 de ani) a făcut un anunț important cu privire la viitorul tehnicianului român. Cristi Chivu a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu Cagliari, unde a făcut mai multe afirmații surprinzătoare.

Giuseppe Marotta, anunț major despre viitorul lui Cristi Chivu

Chiar dacă pe plan intern are un sezon bun pe banca Interului, Cristi Chivu a fost criticat pentru eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League, iar în presa internațională au apărut informații cu privire la o posibilă înlocuire a sa. CEO-ul „nerazzurrilor”, Giuseppe Marotta, a anunțat însă că Inter dorește să îi prelungească înțelegerea antrenorului român, oficializarea acestui aspect fiind doar o chestiune de timp. „Obiectivul important, Scudetto, este aproape. Va fi reînnoit contractul lui Chivu? Deja are contractul, e o formalitate…

Cristian se potrivește perfect profilului pe care îl căuta Inter, el reprezintă un punct de referință important. Singura problemă putea fi experiența lui, dar acum o acumulează. Suntem încântați cu decizia pe care am făcut-o, ne-a răsplătit. Este unul dintre cei mai buni antrenori emergenți din lume”, a afirmat oficialul italian, conform . Așadar, șansele lui Cristi Chivu de a continua pe banca echipei par a fi foarte mari, în contextul în care .

Cristi Chivu, reacție dură la conferința de presă

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu Cagliari, Cristi Chivu a fost întrebat dacă s-a schimbat față de startul sezonului sau față de perioada petrecută ca jucător la Inter. Antrenorul român a avut o replică dură. „Pot fi orice, dar nu sunt un idiot. Dacă la început ceea ce voiam să transmit grupului se baza pe anumite lucruri pe care le-am spus într-un anumit fel, e clar că acestea s-au schimbat pe parcurs și m-am adaptat. Am început de parcă urma să terminăm pe locul 8.

Eram un antrenor fără experiență care trebuia să fie demis după câteva meciuri, dar am reușit să mergem înainte mulțumită unui grup care a avut din start ambiția de a fi competitiv și a respecta cerințele mele. Lucrurile s-au schimbat pe parcurs și cred că totul a început după meciul cu Juve, care a devenit o lovitură mediatică din toate punctele de vedere, pentru Inter și pentru un jucător de la Inter în special (n.r. Alessandro Bastoni). Din acel moment, lucrurile s-au schimbat.

Dar nu am fost niciodată controversat, nu am purtat o mască, am încercat mereu să nu vorbesc despre arbitri și am făcut-o, iar dacă în acest moment al sezonului suntem ceea ce suntem și unora nu le place ce spun, atunci nu este problema mea ce cred alții despre mine. Mă gândesc la oamenii care mă iubesc, lucrez pentru ei și nu pentru a fi iubit de altcineva. Și, ca să clarific ceea ce am spus înainte de meciul cu Juventus: când văd un antrenor care poate spune că a avut un incident în favoarea sa, voi vorbi despre arbitri. Dar nu am spus că voi fi primul”, a declarat tehnicianul Interului.

Ce a declarat Cristi Chivu înainte de Inter – Cagliari

, iar vineri seară, de la ora 21:45, „nerazzurrii” au șansa de a face un nou pas spre titlu. Echipa lui Cristi Chivu va primi vizita celor de la Cagliari pe San Siro: „Contează doar rezultatul. Le-am căutat în permanență și vom încerca din nou, știind că mai sunt 6 meciuri până la finalul sezonului. Vom discuta despre Cupă după acest meci. Trebuie să fim mândri de ceea ce am realizat, să păstrăm spiritul și ambiția, să arătăm cea mai bună versiune a noastră și să obținem 3 puncte”.