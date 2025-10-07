Sport

Șeful lui Cristi Chivu de la Inter Milano, amintire fabuloasă cu Ronaldo! Ce a făcut Cristiano într-un cantonament

Giuseppe Marotta, actualul președinte al lui Inter, a activat în trecut la Juventus, unde a colaborat cu Cristiano Ronaldo. Șeful lui Cristi Chivu a rememorat un moment fabulos cu starul portughez
Bogdan Mariș
07.10.2025 | 22:16
Seful lui Cristi Chivu de la Inter Milano amintire fabuloasa cu Ronaldo Ce a facut Cristiano intrun cantonament
ULTIMA ORĂ
Giuseppe Marotta, șeful lui Cristi Chivu, a rememorat un moment fabulos în care „actor principal” a fost Cristiano Ronaldo. FOTO: colaj Fanatik

Giuseppe Marotta este unul dintre cele mai importante personaje din fotbalul italian, activând momentan în rolul de președinte al clubului Inter. În trecut, conducătorul a lucrat și la alte grupări importante, precum Sampdoria sau Juventus. Spre finalul mandatului la gruparea din Torino, acesta a colaborat timp de câteva luni cu Cristiano Ronaldo.

ADVERTISEMENT

Șeful lui Cristi Chivu, amintire incredibilă cu Cristiano Ronaldo

Prezent la o lansare de carte în Italia, Giuseppe Marotta a fost „provocat” de jurnaliști să povestească o amintire cu Cristiano Ronaldo, alături de care a colaborat timp de câteva luni în 2018, la Juventus. Inițial, șeful Interului a ezitat: „E diferit de orice alt fotbalist, nu sunt prea multe de spus”.

Mai apoi, însă, Marotta a „cedat” și a rememorat o situație incredibilă. „Când am plecat într-un cantonament, era o sticlă de apă minerală pe masă. A luat-o și a analizat toate ingredientele. Apoi, s-a consultat cu doctorii și i-a întrebat de ce lucrurile erau cum erau”, a declarat președintele Interului, care a vorbit recent și despre viitorul lui Cristi Chivu la echipă.

ADVERTISEMENT

Fostul președinte al lui Juventus a numit principala calitate a lui Cristiano Ronaldo

Giuseppe Marotta a vorbit apoi despre principala calitate a starului portughez, care are evoluții impresionante pentru Al Nassr și echipa națională chiar și la vârsta de 40 de ani. „Cât timp va juca, își va folosi inteligența pentru a obține cât mai mult din orice situație”, a afirmat italianul, conform TuttoMercatoWeb.

Ce realizări a avut Cristiano Ronaldo în perioada petrecută la Juventus

Juventus a plătit 100 de milioane de euro în 2018 celor de la Real Madrid în schimbul lui Cristiano Ronaldo, care a devenit cel mai scump jucător cumpărat de o formație din Italia. Acesta a petrecut trei ani în tricoul „Bătrânei Doamne”, perioadă în care a avut cifre extraordinare: 101 goluri în 134 de meciuri.

ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Din nefericire pentru Juventus, echipa a avut succes doar pe plan intern în perioada lui Ronaldo la club, cucerind două titluri, o Cupă și două Supercupe. Echipa a ratat cel mai important obiectiv, UEFA Champions League, fiind eliminată în optimi sau sferturi de formații mai slab cotate, precum Ajax, Olympique Lyon sau FC Porto.

ADVERTISEMENT
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de...
Digisport.ro
S-a ”pensionat” la 28 de ani și a spus motivul. A ajuns de nerecunoscut
  • 946 de goluri are Cristiano Ronaldo în carieră
  • 12 milioane de euro este cota actuală a starului portughez
Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea...
Fanatik
Variantă șoc a lui Dumitru Dragomir! Pe cine a propus selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu: „Are sânge în instalație”
Motivul incredibil pentru care un oficial al Federației de Fotbal a fost arestat!...
Fanatik
Motivul incredibil pentru care un oficial al Federației de Fotbal a fost arestat! La ce se uita pe laptop în avion
A murit fostul conducător de fotbal de la Craiova! O nouă pierdere pentru...
Fanatik
A murit fostul conducător de fotbal de la Craiova! O nouă pierdere pentru sportul românesc
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gigi Becali i-a tăiat salariul angajatului 'ținut și hingherit de oamenii din club...
iamsport.ro
Gigi Becali i-a tăiat salariul angajatului 'ținut și hingherit de oamenii din club pe 2 lei', după ce FCSB a ratat calificarea în Europa: 'A adus jucători pe 30.000 de euro, dar a zis că problema era la alții'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!