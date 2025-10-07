Șeful lui Cristi Chivu de la Inter Milano, amintire fabuloasă cu Ronaldo! Ce a făcut Cristiano într-un cantonament

Giuseppe Marotta este unul dintre cele mai importante personaje din fotbalul italian, activând momentan în rolul de președinte al clubului Inter. În trecut, conducătorul a lucrat și la alte grupări importante, precum Sampdoria sau Juventus. Spre finalul mandatului la gruparea din Torino, acesta a colaborat timp de câteva luni cu Cristiano Ronaldo.

Șeful lui Cristi Chivu, amintire incredibilă cu Cristiano Ronaldo

Prezent la o lansare de carte în Italia, Giuseppe Marotta a fost „provocat” de jurnaliști să povestească o amintire cu Cristiano Ronaldo, alături de care a colaborat timp de câteva luni în 2018, la Juventus. Inițial, șeful Interului a ezitat: „E diferit de orice alt fotbalist, nu sunt prea multe de spus”.

Mai apoi, însă, Marotta a „cedat” și a rememorat o situație incredibilă. „Când am plecat într-un cantonament, era o sticlă de apă minerală pe masă. A luat-o și a analizat toate ingredientele. Apoi, s-a consultat cu doctorii și i-a întrebat de ce lucrurile erau cum erau”, a declarat .

Fostul președinte al lui Juventus a numit principala calitate a lui Cristiano Ronaldo

Giuseppe Marotta a vorbit apoi despre principala calitate a . „Cât timp va juca, își va folosi inteligența pentru a obține cât mai mult din orice situație”, a afirmat italianul, conform .

Ce realizări a avut Cristiano Ronaldo în perioada petrecută la Juventus

Juventus a plătit 100 de milioane de euro în 2018 celor de la Real Madrid în schimbul lui Cristiano Ronaldo, care a devenit cel mai scump jucător cumpărat de o formație din Italia. Acesta a petrecut trei ani în tricoul „Bătrânei Doamne”, perioadă în care a avut cifre extraordinare: 101 goluri în 134 de meciuri.

Din nefericire pentru Juventus, echipa a avut succes doar pe plan intern în perioada lui Ronaldo la club, cucerind două titluri, o Cupă și două Supercupe. Echipa a ratat cel mai important obiectiv, UEFA Champions League, fiind eliminată în optimi sau sferturi de formații mai slab cotate, precum Ajax, Olympique Lyon sau FC Porto.

