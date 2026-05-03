Șeful lui Cristi Chivu de la Inter, prima reacție după ce românul a câștigat titlul în Serie A: „Nu mă așteptam! Sper că va rămâne”

Cristi Chivu a cucerit titlul în primul său sezon la Inter, dar președintele Giuseppe Marotta a recunoscut că parcursul „nerazzurrilor” sub comanda tehnicianului român a reprezentat o surpriză.
Alex Bodnariu
04.05.2026 | 00:25
corespondență din italia
Giuseppe Marotta (69 de ani) a vorbit despre parcursul lui Cristi Chivu (45 de ani) din acest sezon. FOTO: inter.it
Inter a cucerit titlul cu numărul 21 din istorie sub comanda lui Cristi Chivu (45 de ani). „Nerazzurrii” au învins Parma și au profitat de egalul făcut de Napoli la Como pentru a se distanța la 12 puncte de echipa lui Antonio Conte cu 3 etape înainte de finalul sezonului. Înainte de meciul în care „nerazzurrii” și-au asigurat titlul, președintele Giuseppe Marotta (69 de ani) a recunoscut că parcursul echipei a fost peste așteptări.

Șeful lui Inter, surprins de parcursul echipei sub comanda lui Cristi Chivu

Întrebat înainte de meciul cu Parma despre numirea lui Cristi Chivu, Giuseppe Marotta a oferit detalii cu privire la decizia luată în vara anului trecut de cei de la Inter. „Curajul e o calitate importantă și a dus la această decizie. Nu am luat-o orbește, am analizat profilul lui Chivu și a avut abilitățile de care aveam nevoie. Dacă sezonul va fi încoronat cu un titlu și cu câștigarea Cupei, ar fi extraordinar.

Eram optimiști încă de la început, îl cunoșteam, a lucrat la echipele noastre de tineret. Nu mă așteptam să aibă un sezon atât de bun, chiar dacă există în permanență umbra eliminării din Champions League. Dar, și aceste lucruri fac parte din fotbal. Sper că va rămâne alături de noi pentru mulți ani, a început la echipele de juniori și suntem mândri de el”, afirma oficialul italian înainte de partida dintre Inter și Parma, conform tuttomercatoweb.

Ce a declarat Giuseppe Marotta despre scandalul privind arbitrajele din Italia

Fotbalul italian trece prin momente complicate după scandalul uriaș declanșat recent, mai mulți oameni importanți din fruntea arbitrajului fiind anchetați pentru fraudă sportivă. Printre altele, aceștia sunt acuzați că ar fi favorizat anumite echipe, printre care și Inter, prin anumite delegări. Giuseppe Marotta a oferit o reacție diplomată.

„Suntem complet calmi, am acționat mereu cu maximă corectitudine”, a declarat oficialul „nerazzurrilor”. Pe lista autorităților se află 3 meciuri ale Interului, însă toate sunt din sezonul precedent. Este vorba despre două meciuri de campionat, cele cu Bologna și Verona, și de un duel din Cupa Italiei contra marii rivale AC Milan.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
