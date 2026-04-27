Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”

Andrei Nicoelscu (49 de ani) a vorbit despre interesul lui Vladislav Blănuță (24 de ani). Președintele executiv al „câinilor” îl vrea cu orice preț la Dinamo pe atacantul lui Dinamo Kiev.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo

În etapa a 6-a din play-off, Dinamo a rupt blestemul și a învins-o pe Rapid. Roș-albii nu mai câștigaseră din 2015 împotriva rivalei din Giulești. Echipa lui Zeljko Kopic a obținut victoria chiar dacă era stoarsă de energie după

„Sunt foarte fericit de reacția jucătorilor, foarte mulțumit. Dovada faptului că atunci când nu cedezi, chiar dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum ai vrea, că mă gândeam și la cele cinci meciuri pe care le-am pierdut, deși ar fi trebuit să luăm puncte. Și mă gândeam că la alte cluburi, dacă erau 5 eșecuri la rând ar fi fost ape învolburate, discuții legate de cine, cum. Și mi-am dat seama că noi suntem total diferiți, că la noi a fost liniște și toți am încercat să găsim soluții, să stăm împreună și să trecem peste momentul ăla și avem de învățat pe viitor din cum am trecut peste acest moment.

Foarte bucuros de reacție și au dovedit din nou că sunt un grup foarte unit. Foarte important e că am reușit după 120 de minute să mai bifăm 90 de minute și unii jucători în trei zile au 180 de minute, ceea ce e foarte mult, dar sunt fericit că nu am avut accidentați. Pentru mine personal, era o bornă de atins, o victorie împotriva Rapidului în aceste mici etape pe care vreau să le construiesc la Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Blănuță nu s-a adaptat la Dinamo Kiev

După ce a savurat victoria cu Rapid, președintele executiv al „câinilor” a vorbit despre interesul lui Dinamo pentru Vladislav Blănuță (24 de ani). care mai are contract până în 2030 cu gruparea din Ucraina. „Rămâne, de ce să nu? Oricum ne-am pus țintă să mai aducem un atacant și vedem ce o să se întâmple”, a adăugat Andrei Nicolescu. Blănuță nu s-a adaptat mai deloc la Dinamo Kiev, pentru care a jucat doar 7 meciuri, fără să marcheze vreun gol.

