Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”

Andrei Nicolescu a intervenit în forță la Fanatik SuperLiga după Dinamo - Rapid 3-1. Președintele „câinilor” a făcut anunțul despre atacantul mult dorit în „Groapă”
Cristian Măciucă
27.04.2026 | 12:55
Andrei Nicoelscu (49 de ani) a vorbit despre interesul lui Vladislav Blănuță (24 de ani). Președintele executiv al „câinilor” îl vrea cu orice preț la Dinamo pe atacantul lui Dinamo Kiev.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo

În etapa a 6-a din play-off, Dinamo a rupt blestemul și a învins-o pe Rapid. Roș-albii nu mai câștigaseră din 2015 împotriva rivalei din Giulești. Echipa lui Zeljko Kopic a obținut victoria chiar dacă era stoarsă de energie după semifinala de Cupa României cu U Craiova, terminată și pierdută după prelungiri și lovituri de departajare.

„Sunt foarte fericit de reacția jucătorilor, foarte mulțumit. Dovada faptului că atunci când nu cedezi, chiar dacă lucrurile nu se întâmplă așa cum ai vrea, că mă gândeam și la cele cinci meciuri pe care le-am pierdut, deși ar fi trebuit să luăm puncte. Și mă gândeam că la alte cluburi, dacă erau 5 eșecuri la rând ar fi fost ape învolburate, discuții legate de cine, cum. Și mi-am dat seama că noi suntem total diferiți, că la noi a fost liniște și toți am încercat să găsim soluții, să stăm împreună și să trecem peste momentul ăla și avem de învățat pe viitor din cum am trecut peste acest moment.

Foarte bucuros de reacție și au dovedit din nou că sunt un grup foarte unit. Foarte important e că am reușit după 120 de minute să mai bifăm 90 de minute și unii jucători în trei zile au 180 de minute, ceea ce e foarte mult, dar sunt fericit că nu am avut accidentați. Pentru mine personal, era o bornă de atins, o victorie împotriva Rapidului în aceste mici etape pe care vreau să le construiesc la Dinamo”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie...
Digi24.ro
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan

Blănuță nu s-a adaptat la Dinamo Kiev

După ce a savurat victoria cu Rapid, președintele executiv al „câinilor” a vorbit despre interesul lui Dinamo pentru Vladislav Blănuță (24 de ani). Roș-albii l-au dorit și în iarnă pe fotbalistul de la Dinamo Kiev, care mai are contract până în 2030 cu gruparea din Ucraina. „Rămâne, de ce să nu? Oricum ne-am pus țintă să mai aducem un atacant și vedem ce o să se întâmple”, a adăugat Andrei Nicolescu. Blănuță nu s-a adaptat mai deloc la Dinamo Kiev, pentru care a jucat doar 7 meciuri, fără să marcheze vreun gol.

Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digisport.ro
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea

Andrei Nicolescu, DISCURS EUFORIC in direct dupa victoria cu GUST DE RAZBUNARE in fata Rapidului

Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11...
Fanatik
Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11 ani și poza ironică la adresa rapidistului Dobre
Horia Ivanovici, discurs demolator după Dinamo – Rapid 3-1: “O rușine! Cel mai...
Fanatik
Horia Ivanovici, discurs demolator după Dinamo – Rapid 3-1: “O rușine! Cel mai prost meci din era Șucu! De ce mai e Gâlcă încă antrenor în funcție?”
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, răspuns în forță pentru Emil Boc: „Se...
Fanatik
Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, răspuns în forță pentru Emil Boc: „Se pricepe și la arbitraj, domn’ primar? Pentru el, noi suntem cetățeni de rangul doi în Cluj!”
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
SABOTAJ? O posibilă explicație pentru dezastrul de la Rapid: 'Așa se face în...
iamsport.ro
SABOTAJ? O posibilă explicație pentru dezastrul de la Rapid: 'Așa se face în general'
