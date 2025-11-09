Șeful lui Dinamo dă de pământ cu maghiarii de la Csikszereda după acuzele de „arbitraj ca pe vremea Miliției”: „Fudulia e contagioasă în zona aia”

ADVERTISEMENT

Supărat pe deciziile de arbitraj din meciul în care Dinamo a învins-o categoric pe Csikszereda cu scorul de 4-0, Robert Ilyeș a venit la flash-interviu cu un atac nuclear, acuzând maniera ca pe una „de pe vremea Miliței”. Andrei Nicolescu a dezvăluit ce discuție a avut cu președintele ciucanilor.

Andrei Nicolescu a mitraliat conducerea lui Csikszereda. Ce discuție a avut cu președintele ciucanilor

Robert Ilyeș a fost extrem de supărat după meciul de sâmbătă seară, iar declarațiile sale i-au deranjat pe cei din conducerea lui Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că avea o altă părere despre antrenorul lui Csikszereda și totodată a povestit dialogul „stupefiant” pe care l-a avut cu președintele ciucanilor:

„Eu aveam o cu totul altă impresie despre Robert Ilyeș. Am mai vorbit cu el. Au fost discuții despre cum muncește, cum se gândește la sistem. Am trecut în vară la discuții despre ce face galeria noastră și acum la discuțiile de aseară. Sincer, și interacțiunea cu domnul președinte de acolo, care inițial m-a sunat pentru că nu putea să coboare la echipă. M-a rugat la telefon să-i ajut și i-am ajutat. După care când ne-am întâlnit mi-a spus că nu știe cine sunt și că dacă aș fi studentul lui n-ar vorbi cu mine că am mâinile în buzunar.

Mi se pare că fudulia e contagioasă în zona aia. M-a acuzat că de când am intrat la ei acolo, în Miercurea Ciuc, ca și cum am intrat în altă țară, am început să fac gălăgie. E stupefiant, sincer. Am rămas puțin șocat de atitudine. Astea s-au întâmplat înainte de meci. Asta e. Aveam o impresie mai bună despre el, îl apreciam foarte mult ca profesionist. I-am și spus că este pilonul principal al fotbalului de acolo. Cred că aerul de Liga 1 a schimbat percepțiile unora.

Dacă aș vorbi despre arbitraj, aș vorbi despre penalty-ul pe care l-a primit Sepsi cu Dinamo în minutul 90+6, moment în care m-a sunat toată lumea să comentez și am zis că dacă așa s-a decis la VAR, nu am ce să comentez. Este o situație similară, dacă nu chiar identică. Este analiză făcută la VAR, dacă era decizie de la centru, puteam să îi dau circumstanțe atenuante lui Robert vizavi de comentariile pe care le-a făcut”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Nu este prima dată când meciul dintre Dinamo și Csikszereda se lasă cu scandal. Ce s-a întâmplat la meciul tur

Meciul tur dintre Csikszereda și Dinamo, disputat la Miercurea Ciuc, s-a lăsat, de asemenea, cu scandal. Andrei Nicolescu a povestit la acea vreme în emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre Totodată, mai mulți suporteri au avut probleme cu jandarmeria la intrarea în stadion, lucru ce a încins spiritele:

„Este pentru prima oară când mi se întâmplă ca oficialii echipei oaspete să fie puși să stea la tribuna a 2-a, între cele două galerii. Mi se pare un mesaj care denotă lipsă de respect față de co-participanții de la această competiție. De aici mi-am dat seama că modul în care a fost organizat tot acolo a fost cumva o provocare de la cap la coadă. Nu a fost făcută cu bună credință, ca să nu folosesc cuvinte mari”, spunea Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA după prima etapă din acest sezon.

Ce a spus Robert Ilyeș la finalul meciului Dinamo – Csikszereda 4-0

și a meritat victoria, „Din păcate, o nouă înfrângere. Nici nu pot să contest victoria lui Dinamo, clar a fost mai bună, a profitat de greșelile noastre din apărare. Chiar ne-a dominat în a doua repriză și a marcat pe merit. Ceea ce mă supără și nu pot să accept e cum am primit acel penalty. Nu pot să accept așa ceva când o cheamă la VAR, vede că nu e contact și dă penalty. Nu pot să accept așa ceva! La cealaltă fază, i se sparge arcada jucătorului nostru, dar nu o cheamă la VAR.

Domnul Claudiu Marcu cred că era la toaletă sau nu știu ce să zic, de n-a chemat-o pe doamna Iuliana să vadă faza. Bine, astea în prima repriză, a doua n-a mai contat. Un fault la mijlocul terenului și a dat imediat galben. Penibil, arbitraj penibil! Mi-e rușine mie. Încerc să explic frumos, nu gesticulez, dar nu pot să accept asemenea arbitraj. Din păcate, Mirel Rădoi avea dreptate. În loc să jucăm mai bărbătește, la orice simulare dăm penalty. Nu pot să accept! Pentru ce fază dai penalty? (n.r. bate obrazul). N-am nimic cu Dinamo, jos pălăria, dar credeam că ne-am întors în 1989, când era echipa Miliției și era ajutată. Nu se poate!”, a spus Robert Ilyeș la finalul partidei.