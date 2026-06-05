Anunț oficial despre viitorul lui Cristi Chivu: „În câteva zile va semna contractul până în 2028! Ne-am înțeles!”

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Giuseppe Marotta (69 de ani), președintele celor de la Inter, a confirmat faptul că antrenorul echipei, Cristi Chivu (45 de ani), și-a prelungit contractul cu gruparea din Serie A, anunțul oficial în acest sens urmând a fi făcut de club în următoarea perioadă. „Nerazzurrii” au cucerit eventul în primul sezon din mandatul antrenorului român, iar acesta a fost răsplătit cu un contract până în 2028.

Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter! Giuseppe Marotta a făcut anunțul

Prezent la evenimentul în care a fost dezvăluit programul sezonului 2026-2027 din Serie A, Giuseppe Marotta a vorbit în fața presei, iar oficialul italian a confirmat că tehnicianul echipei, Cristi Chivu, a semnat o nouă înțelegere. „Chivu și-a prelungit deja contractul până în 2028, vom face anunțul oficial în următoarele zile”, a afirmat Marotta, conform .

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Antrenorul român a preluat-o pe Inter în vara anului trecut și a scris istorie, reușind să cucerească eventul încă din primul său sezon. , având un avantaj de 11 puncte față de a doua clasată Napoli la finalul stagiunii, și a câștigat Cupa Italiei după un succes cu 2-0 în finala contra lui Lazio. .

Giuseppe Marotta, dezvăluiri despre transferurile lui Inter

Președintele lui Inter a confirmat și faptul că . În locul său, „nerazzurrii” îl doresc pe internaționalul italian Marco Palestra (21 de ani), fotbalist care a evoluat în sezonul trecut pentru Cagliari, sub formă de împrumut de la Atalanta. De asemenea, Marotta a confirmat că portarul spaniol Josep Martinez va rămâne la echipă.

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„Îl admirăm pe Palestra, dar trebuie să rămânem prudenți. Este un jucător foarte interesant, iar cu Dumfries vom avea o plecare în acest rol. Pepo Martinez rămâne, dar apoi va depinde de Chivu să decidă dacă va fi titular”, a spus oficialul lui Inter pentru sursa menționată. .